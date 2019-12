Se deschide lotul 3 al autostrăzii Lugoj-Deva cu restricții de viteză și de tonaj

Ministrul Transporturilor, Lucian Bode, a anunțat în debutul ședinței de guvern că începând de luni se deschide circulației publice și lotul 3 din autostrada Lugoj-Deva. Circulația pe autostradă se va face însă cu restricții de viteză și de tonaj.

„Azi, CNAIR va da în trafic cei 21 de kilometri din lotul 3 al Autostrăzii Lugoj – Deva, porțiunea dintre Ilia și Holdea”, a anunțat ministrul Transporturilor.

Lotul 3 va avea însă restricții de viteză de 80 km/h și de tonaj - 7,5 tone. Pentru acest lot ministrul a anunțat că s-a semnat și contractul de deszăpezire.

„Am preluat un contract reziliat iar din 4 noiembrie și până astăzi am făcut 3 expertize, am contractat lucrările la podul peste Mureș, am recepționat breteaua Holdea, iar astăzi dăm în trafic acest tronson cu restricții de 80 de km/h și 7,5 tone. Avem și contract de deszăpezire”

Lucian Bode a anunțat și care este stadiul lotului 2, unde sunt ultimii 13,6 kilometri din austrostrada care al lega Sibiul de Nădlac.

„Între Sibiu și Nădlac se circulă pe autostradă cu excepția celor 13,6 km. Pe acest lot suntem în licitație se răspunde la clarificări în acest moment”, a mai spus Lucian Bode.

Contractul pentru costrucția tronsonului de autostradă între Ilia și Holdea a fost reziliat la finalul lunii august, deși compania realizase 99% din lucrări. Ca să nu rupă contractul, șefii din transporturi au cerut extinderea garanției pentru toți cei 21 de kilometri de șosea de mare viteză la 10 ani, lucru care nu a fost acceptat de constructor.

Ministerul Transporturilor a invocat calitatea proastă a lucrărilor. În replică, spaniolii au spus că lucrările sunt conforme, iar cei 21 de kilometri de autostradă pot fi deschiși traficului, dovadă fiind faptul că au fost acceptate de CNAIR care le-a achitat 94% din valoarea contractului de aproape 580 de milioane de lei.

Odată cu rezilierea contractului, Compania de Drumuri a renunțat și la garanția de patru ani oferită de constructor. Pentru a face rost de bani pentru lucrările de reparații, CNAIR a executat scrisoarea de garanție depusă de constructor și i-a aplicat penalități.

Pentru porțiunea de 13 kilometri din lotul 2, lucrurile sunt ceva mai complicate. Secţiunea E din Lotul 2 al Autostrăzii Lugoj – Deva este considerată cel mai complicat sector al autostrăzii din vestul ţării. Motivul îl reprezintă cei 2,13 kilometri de tuneluri forate. Aproape 300 de milioane de euro va costa construcţia celor 9,13 kilometri rămaşi din Autostrada Lugoj – Deva şi a celor 2,13 kilometri de ecoducte pentru trecerea carnivorelor mari. Problema „tunelurilor pentru urşi” a apărut de aproape un deceniu. Asociația Pro Infrastructura, care monitorizează stadiul lucrărilor, susținea în luna iulie, când a fost lansată o nouă licitație, că lucrările ar putea să nu fie finalizate până în 2023.

Editor: Robert Kiss