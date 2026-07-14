Blocaje în transport și agricultură din cauza Dunării scăzute. La Bechet, bacul nu mai circulă de patru zile, iar barjele cu cereale sunt oprite la Calafat. Până și alimentarea cu apă pentru irigații a fost suspendată. Debitul Dunării la intrarea în țară este de 1.800 mc/s, cel mai scăzut din ultimii 22 de ani. Hidrologii avertizează că situația se va agrava.

Așa arată Dunărea în Bechet, județul Dolj. Apa s-a retras atât de mult, încât bacul care făcea legătura cu Bulgaria e blocat de patru zile. Pe unde, până de curând circulau nave, acum au apărut bancuri de nisip, care fac navigația imposibilă.

„Toate navele sunt afectate, nu se mișcă, dar agențiile de turism încearcă să găsească o soluție pentru turiști. Rămânem aici pentru două zile, pasagerii noștri merg într-o călătorie la București, după care vom găsi un alt plan, pentru că toate au fost date peste cap, din cauza situației pe apă”, explică Ismail, recepționerul unui vas de crozieră.

Nu doar transportul de persoane este afectat. La Bechet și Calafat, unele barje nu pot ajunge în zona silozurilor pentru a fi încărcate, în timp ce altele nu mai pot înainta pe apă. Din cauza nivelului scăzut, navele riscă să atingă fundul fluviului.

„A început nivelul Dunării să scadă mult mai devreme, foarte mult și ridică foarte multe probleme. Se poate acosta, este apă pentru acostare, de aici pot să urce cu grijă, dar nu mai pot să mai coboare”, explciă Constantin Ionele, proprietarul unui ponton.

Probleme sunt și pe câmp. Pe sectorul de irigații Nedeia–Măceșu, alimentarea cu apă a fost oprită. Temperaturile ridicate și lipsa ploilor pun o presiune uriașă pe culturi.

„Dacă în următoarea perioadă, 10 - 15 zile, nu vine o ploaie să ne salveze, vom păți la fel ca anul trecut, să ni se usuce culturile și să suferim pierderi”, spune îngrijorat Constantin Iancu, fermier.

Hidrologii anunță că situația se va agrava. Debitul Dunării la intrarea în țară este de 1.800 mc/s, cel mai scăzut din ultimii 22 de ani.

reporter: Elena Alexandru

operator: Adrian Niță

Editor : Izabela Zaharia