Șoferii români care folosesc stațiile de încărcare rapidă plătesc 0,43 euro/kWh, la fel ca în Austria și aproape dublu față de Spania sau Croația. Deși prețul angro al energiei nu este cel mai mare din UE, tarifele rămân ridicate din cauza concurenței reduse și a modului în care România este tratată ca piață de tranzit, arată o analiză a președintelui Asociației Energia Inteligentă (AEI), Dumitru Chisăliță.

Potrivit analizei, faptul că România apare în aplicația Tesla cu un tarif de 0,43 euro/kWh, identic cu cel din Austria și semnificativ peste nivelul din Spania sau Croația, nu mai poate fi pus pe seama unor fluctuații temporare.

„Este rezultatul unei strategii comerciale deliberate, aplicate într-o piață considerată marginală, de tranzit și cu putere redusă de negociere”, susține Dumitru Chisăliță.

România, „piață de siguranță”, nu piață de volum

Conform documentului, pentru Tesla România nu reprezintă o piață de volum, ci „o piață de siguranță”, cu câteva stații amplasate pe coridoare rutiere importante, utilizate în special pentru tranzit regional.

În lipsa unui flux constant de utilizatori locali, costurile de investiție și operare sunt recuperate printr-un preț mai mare pe kWh.

„Puțini plătesc mult, în loc ca mulți să plătească puțin. Această logică economică este ușor de înțeles din perspectiva companiei, dar greu de acceptat pentru consumatori”, potrivit analizei.

Dumitru Chisăliță subliniază că exemplele din Ungaria sau Polonia, unde tarifele sunt mai mici, arată că diferența nu ține de geografie sau de costul energiei, ci de nivelul de utilizare și de concurența locală.

Lipsa concurenței, principala problemă

Președintele AEI atrage atenția că România nu are, încă, o competiție reală în zona stațiilor de încărcare ultra-rapidă.

Puține stații, acoperire limitată și alternative rare în afara marilor orașe fac ca prețul să nu fie constrâns de piață, ci stabilit de operator. În acest context, utilizatorii au puține opțiuni reale.

În plus, politica regională de preț tratează Europa de Est ca pe o zonă în care investițiile trebuie amortizate rapid, pe fondul riscurilor percepute mai mari, adopție lentă a mașinilor electrice, instabilitate legislativă și infrastructură rutieră modestă. Toate aceste elemente sunt reflectate în tariful final plătit de șoferi.

Acesta a dat ca exemplu Serbia, unde încărcarea este gratuită, pentru a arăta că Tesla poate adopta politici flexibile atunci când dorește să stimuleze o piață.

În opinia acestuia, România a trecut direct în faza de monetizare, fără să beneficieze de avantajele unei piețe mature sau de un nivel ridicat al concurenței.

„Prețurile nu vor scădea din bunăvoință. Vor scădea doar atunci când stațiile vor fi pline, concurența va fi reală și utilizatorul român va avea, în sfârșit, de ales”, a concluzionat Dumitru Chisăliță.

