Live TV

Analiză Unde îți poți încărca cel mai ieftin mașina electrică în Europa. România, mai scumpă decât țări precum Spania sau Croația

Data publicării:
masini asteptand la o statie de incarcare electrica
Statie de încărcare pentru masini electrice. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Guliver/ GettyImages
Din articol
România, „piață de siguranță”, nu piață de volum Lipsa concurenței, principala problemă

Șoferii români care folosesc stațiile de încărcare rapidă plătesc 0,43 euro/kWh, la fel ca în Austria și aproape dublu față de Spania sau Croația. Deși prețul angro al energiei nu este cel mai mare din UE, tarifele rămân ridicate din cauza concurenței reduse și a modului în care România este tratată ca piață de tranzit, arată o analiză a președintelui Asociației Energia Inteligentă (AEI), Dumitru Chisăliță.

Potrivit analizei, faptul că România apare în aplicația Tesla cu un tarif de 0,43 euro/kWh, identic cu cel din Austria și semnificativ peste nivelul din Spania sau Croația, nu mai poate fi pus pe seama unor fluctuații temporare.

„Este rezultatul unei strategii comerciale deliberate, aplicate într-o piață considerată marginală, de tranzit și cu putere redusă de negociere”, susține Dumitru Chisăliță.

CITEȘTE ȘI: ANALIZĂ Ordonanța pentru infrastructura combustibililor alternativi: de ce a fost adoptată și ce schimbă pentru transportatori și industrie

România, „piață de siguranță”, nu piață de volum

Conform documentului, pentru Tesla România nu reprezintă o piață de volum, ci „o piață de siguranță”, cu câteva stații amplasate pe coridoare rutiere importante, utilizate în special pentru tranzit regional.

În lipsa unui flux constant de utilizatori locali, costurile de investiție și operare sunt recuperate printr-un preț mai mare pe kWh.

„Puțini plătesc mult, în loc ca mulți să plătească puțin. Această logică economică este ușor de înțeles din perspectiva companiei, dar greu de acceptat pentru consumatori”, potrivit analizei. 

Dumitru Chisăliță subliniază că exemplele din Ungaria sau Polonia, unde tarifele sunt mai mici, arată că diferența nu ține de geografie sau de costul energiei, ci de nivelul de utilizare și de concurența locală.

Lipsa concurenței, principala problemă

Președintele AEI atrage atenția că România nu are, încă, o competiție reală în zona stațiilor de încărcare ultra-rapidă.

Puține stații, acoperire limitată și alternative rare în afara marilor orașe fac ca prețul să nu fie constrâns de piață, ci stabilit de operator. În acest context, utilizatorii au puține opțiuni reale.

În plus, politica regională de preț tratează Europa de Est ca pe o zonă în care investițiile trebuie amortizate rapid, pe fondul riscurilor percepute mai mari, adopție lentă a mașinilor electrice, instabilitate legislativă și infrastructură rutieră modestă. Toate aceste elemente sunt reflectate în tariful final plătit de șoferi.

Acesta a dat ca exemplu Serbia, unde încărcarea este gratuită, pentru a arăta că Tesla poate adopta politici flexibile atunci când dorește să stimuleze o piață.

În opinia acestuia, România a trecut direct în faza de monetizare, fără să beneficieze de avantajele unei piețe mature sau de un nivel ridicat al concurenței.

„Prețurile nu vor scădea din bunăvoință. Vor scădea doar atunci când stațiile vor fi pline, concurența va fi reală și utilizatorul român va avea, în sfârșit, de ales”, a concluzionat Dumitru Chisăliță. 

Editor : A.D.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
zaharia-and-barbulesteanu
1
Bande de infractori români și albanezi, care evită controalele la frontiere și dau...
Volodimir Zelenski (stânga) și Vladimir Putin (dreapta)
2
„Nu am nevoie de porcăriile astea istorice”: Zelenski respinge versiunea lui Putin despre...
liviu gheorghe odagiu
3
Președintele CSM reclamă că Nicușor Dan cere detalii despre numărul de dosare în lucru...
BRASOV - METEO - NINSOARE - 08 IAN 2025
4
Un nou val cu ger, ninsoare şi viscol va cuprinde întreaga țară. ANM a emis o nouă...
ceremony to unveil the new 600mm multiple launch rocket system in front of the April 25th Cultural Center in Pyongyang
5
„Nimeni nu poate spera să fie protejat de Dumnezeu”. Coreea de Nord a prezentat un...
A participat la Consiliul Păcii și poate primi "nota de plată": suspendat din funcție!
Digi Sport
A participat la Consiliul Păcii și poate primi "nota de plată": suspendat din funcție!
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Sahara
Ce cred ucrainenii despre noua rachetă de croazieră românească Sahara, prevăzută cu Nemesis AI: „Singurul proiect cunoscut publicului”
avalansa
Trei schiori au murit în urma a două avalanşe produse în Austria
colete
Noi taxe pentru comenzile online din afara UE: 3 euro pentru fiecare produs din colet. Când va fi aplicată măsura
Cătușe
Avocatul Poporului respinge scăderea vârstei răspunderii penale la 12 ani pentru omor: minorii sub 14 ani nu au discernământ
munte Grossglockner
Un alpinist a fost condamnat, după ce și-a lăsat iubita să moară pe munte și a plecat să caute ajutor. Judecătorul este și el alpinist
Recomandările redacţiei
Donald Trump și Gentry Beach / Leonid Mihelson și Vladimir Putin
Înțelegerea semnată pe ascuns care ar putea redeschide calea...
Ce joburi din România nu pot fi înlocuite de roboți. Foto Getty Images
Joburi sigure în România: Cele mai căutate locuri de muncă pe care...
Screenshot 2026-02-20 at 20.23.53
Arhitectul din culise al întâlnirii Nicușor Dan – Marco Rubio...
dimko
Motivul pentru care foarfeca a devenit o armă obligatorie a...
Ultimele știri
Ce se va întâmpla în continuare? UE „analizează cu atenție” hotărârea instanței americane împotriva taxelor impuse de Trump
Ninge viscolit în 16 județe și în București. Copaci căzuți, mașini avariate. Ce drumuri sunt închise circulației
Tichete de masă 2026: Cine poate primi beneficiul extrasalarial și cât valorează un bon pe zi
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Ce aduce Anul Calului de Foc 2026 pentru zodia Tigru. Mai multă maturitate și răbdare în dragoste, afirmare...
Cancan
'Profetul Apocalipsei', care a prezis moartea Reginei Elisabeta a II-a, face predicții tulburătoare pentru...
Fanatik.ro
De unde făcea rost de bani pentru concursuri Julia Sauter. Patinatoarea a făcut sacrificii mari
editiadedimineata.ro
„Am revenit din iad”: Zeci de jurnaliști palestinieni bătuți, înfometați sau violați
Fanatik.ro
Afacerea de mare succes cu care fiica lui Ilie Năstase vrea să dea lovitura. În ce vrea să investească Alessia
Adevărul
Două „palate” dintr-o comună cu o mare comunitate de romi, scoase la licitație de ANAF. Prețul pleacă de la...
Playtech
Ce ascunde Area 51, cea mai misterioasă bază militară din SUA. Adevărul din spatele mitului extratereștrilor...
Digi FM
Influencerul american Adonis Live, reținut de polițiști după ce a lovit un tânăr în Piața Romană, în timpul...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Chivu a lăsat "mască" o țară întreagă cu o singură frază: "Credeam că n-am auzit bine!"
Pro FM
Are 54 de ani, dar ar putea fi confundată cu o tânără de 30. Thalia, divină într-o rochie mulată, cu decolteu...
Film Now
Margot Robbie nu se teme de critici. „Faceți filme pentru oamenii care vor cumpără bilete. E atât de simplu”
Adevarul
Gest de mare omenie făcut de un șofer de troleibuz. A ajutat călătorii aflați în nămeți să urce în mijlocul...
Newsweek
Martie aduce bani în conturi! Vezi când se dă pensia, alocația și ajutoarele sociale pentru milioane de români
Digi FM
Pirania Cremenișan, la Digi FM: „A început anul porcului de lemn – iubi doarme lemn și sforăie ca un porc”
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Care este speranța de viață în cazul pacienților cu scleroză laterală amiotrofică. Actorul Eric Dane a murit...
Digi Animal World
Povestea care a frânt inimile tuturor. Punch, puiul de maimuță abandonat, și-a găsit alinarea într-o jucărie...
Film Now
Eric Dane, declarații sfâșietoare în ultimul interviu: „Nimeni nu m-ar învinovăți dacă m-aș târî în dormitor...
UTV
Florin Ristei spune că nu o cunoaște pe Andreea Bostănică. Influencerița îi spune să își dea un „reset din...