Donald Trump a luat o decizie riscantă după alta, acțiuni care ar fi putut destabiliza economia americană. Iran este cea mai recentă criză care testează reziliența economică a Statelor Unite. Președintele american și-a petrecut al doilea mandat transformând pariurile economice riscante într-un mod de viață, scrie Politico.

El a implementat tarife globale extinse care au crescut dramatic costul de a face afaceri în întreaga lume. A redus drastic numărul persoanelor care imigrează în Statele Unite. A făcut presiuni asupra Rezervei Federale pentru a reduce ratele dobânzilor în orice circumstanță, chiar dacă inflația nu s-a răcit complet.

Iar acum a lansat un atac asupra Iranului — un scenariu care a fost mult timp cea mai clară și directă amenințare pentru unul dintre barometrele politice preferate ale lui Trump: prețul benzinei.

Criza cu Iranul și riscurile pentru economie

Statele Unite se află acum într-o altă situație de risc economic acut — un atac despre care Trump a spus că ar putea dura patru săptămâni sau mai mult.

Conflictul a dus la creșterea prețului petrolului, deși nu până la nivelurile cele mai pesimiste. Piețele au devenit neliniștite din cauza perspectivei unei energii mai scumpe și a unei datorii federale americane mai mari, generate de costurile războiului SUA–Israel cu Iranul.

Acest episod se adaugă la catalogul modurilor în care Trump „trăiește periculos” — și, până acum, în mare parte scapă nepedepsit.

În multe privințe, aceasta este povestea administrării economice a lui Trump până acum. Politicile sale disruptive au lăsat unele urme, inclusiv daune serioase asupra ratingului său de aprobare, dar după indicatorii principali ai sănătății economice — creșterea generală, piața muncii, bursa și chiar inflația — economia SUA continuă în mare măsură să absoarbă ceea ce i se aruncă.

Desigur, volumul extraordinar de cheltuieli ale companiilor asociat dezvoltării inteligenței artificiale a fost, de asemenea, un factor semnificativ care a menținut economia într-un ritm solid.

Dar, în mare parte, economia americană este pur și simplu o superputere alimentată de consumatori, care pare greu de doborât.

Rolul investițiilor și al consumului

„Unii au spus: «Oh, pur și simplu a avut noroc cu boomul investițiilor în inteligență artificială». Nu cred că este complet greșit, dar cred că este exagerat”, mi-a spus Jared Bernstein, care a fost economistul-șef al fostului președinte Joe Biden.

„Investițiile de business sunt, ce, 12–13% din PIB? Are o rată a șomajului de 4,3%. Are salarii reale în creștere. Asta, de una singură, ajută la stimularea cheltuielilor consumatorilor.”

Președintele însuși este parte din motivul rezilienței: reducerile de taxe promovate de republicani sunt așteptate să ofere un impuls major expansiunii economice în acest an, prin creșterea rambursărilor pentru persoane fizice și prin oferirea de deduceri imediate pentru companiile care fac anumite investiții.

De asemenea, eforturile administrației de dereglementare au împins în mod repetat bursele la noi maxime, ceea ce a contribuit la creșterea averii gospodăriilor care au investiții pe piață.

Un oficial de la Casa Albă a evidențiat aceste elemente ale agendei administrației ca răspuns la această teză.

„Politicile noastre economice care au cel mai mare efect de propagare în economia largă nu sunt exact «pariuri»”, a spus oficialul, căruia i s-a acordat anonimatul pentru a vorbi liber.

Șocuri economice care se anulează reciproc

Dar o parte din haosul politic care bombardează economia ar putea, de asemenea, să se anuleze singur.

Torsten Slok, economist-șef la Apollo Global Management, a observat că doar cu o săptămână în urmă piețele digerau vestea că Curtea Supremă a anulat o parte dintre tarifele lui Trump — o decizie care a redus rata efectivă totală a tarifelor, în special prin scăderea taxelor pentru unele țări asiatice, precum China.

Acest lucru ar putea duce la scăderea inflației, în timp ce prețurile mai mari ale petrolului ar putea avea efectul opus.

„Șocurile care au lovit economia sunt destul de dificil de separat — nu doar ca magnitudine, ci și ca durată”, a spus el.

Și efectul lui Trump este greu de separat.

El a demonstrat că este dispus să răspundă dorințelor mediului corporatist american și anxietăților piețelor financiare, dar în același timp le-a ignorat mult mai des decât a făcut-o în primul său mandat.

Amploarea completă a riscurilor asociate crizei iraniene este neclară. Există dinamici care ar putea provoca probleme serioase, în special dincolo de granițele SUA.

Scenariul pesimist pentru energie

„Scenariul negativ este că un regim iranian rănit, furios, dar intact continuă atacurile asupra energiei și altor obiective din Golf ca unul dintre puținele sale mijloace de presiune, iar chiar dacă apare o pauză sau o încetare a focului, încearcă să țină statele din Golf ostatice sub amenințarea unor noi atacuri”, a spus Krishna Guha, vicepreședinte la Evercore ISI, într-o notă către clienți.

„Acest lucru ar implica prețuri mai ridicate și persistente atât pentru petrol, cât și pentru gaze.”

Totuși, chiar și o creștere de durată a prețului petrolului — care a depășit 80 de dolari pe baril de la începutul conflictului — ar avea probabil un impact mic asupra creșterii economice, a adăugat el.

Cu alte cuvinte, economia pare că ar putea trece fără mari probleme peste acest episod.

Asta nu înseamnă că nu au existat daune din partea unor politici ale lui Trump sau că totul este perfect.

Multe afaceri — în special cele mici — resimt presiunea taxelor ridicate la import. De asemenea, un procent mai mare din datoriile gospodăriilor era în întârziere serioasă de plată în ultimul trimestru din 2025 față de anul anterior, subliniind tensiunile care au făcut din accesibilitatea financiară o temă centrală în alegerile intermediare din noiembrie.

Sectorul manufacturier rămâne slab, în ciuda accentului pus de administrație pe relocarea producției în SUA, iar haosul politic din domeniul comerțului și din alte domenii a frânat probabil unele investiții ale companiilor.

Riscurile viitoare: inteligența artificială și energia

Mai mult, nu există nicio garanție că această economie „de teflon” va rezista pentru totdeauna.

Diversele riscuri generate de inteligența artificială planează asupra SUA: acțiunile ar putea scădea abrupt dacă noua tehnologie nu se ridică la nivelul așteptărilor privind creșterea productivității, în timp ce chiar și un succes al AI ar putea duce la creșterea șomajului dacă unele locuri de muncă sunt înlocuite.

Iar dacă distrugerea infrastructurii energetice în războiul din Orientul Mijlociu ar duce la creșterea prețului petrolului peste 100 de dolari pe baril, acest lucru ar putea distruge nivelurile relativ moderate ale inflației observate în ultimii ani.

Totuși, pentru moment, nimic din tabloul macroeconomic nu pare să indice o criză iminentă.

Dacă economia americană continuă să funcționeze bine în mijlocul acestui tumult, acest lucru ar putea încuraja administrațiile viitoare să fie și mai experimentale.

Bernstein a spus, de exemplu, că tarifele lui Trump demonstrează că economia poate rezista creșterilor de taxe.

„Lecția este că avem o macroeconomie mult mai rezilientă decât își dau seama majoritatea oamenilor și este un memento puternic că ar trebui să privim cu scepticism interesele speciale care spun: «Orice bănuț pe care îl luați din industria pe care o reprezint va aduce economia în genunchi»”, a spus el.

Opinia publică rămâne critică

Există însă un mod important în care Trump nu scapă nepedepsit: opinia publică.

Potrivit unui sondaj recent Reuters/Ipsos, doar 35% dintre americani aprobă modul în care gestionează economia, iar doar 29% aprobă abordarea sa privind inflația.

Acest lucru nu este un semn bun pentru președinte și pentru Partidul Republican dacă actuala stare de stabilitate relativă s-ar deteriora vreodată, fie din cauza unor decizii ale lui Trump, fie din cauza altor factori.

Editor : Ana Petrescu