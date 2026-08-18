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Pentagonul a semnat un contract de 23 miliarde de dolari pentru rachete de croazieră Tomahawk

Data publicării:
Rachetă Tomahawk
Foto: Profimedia
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Din articol
Criză și de rachete interceptoare 

Departamentul american de Război a anunţat semnarea unui contract în valoare de aproape 23 de miliarde de dolari cu Raytheon în vederea unei „accelerări” a producţiei de rachete de croazieră Tomahawk, în contextul unei penurii provocate de războiul din Iran.

Penuria de rachete Tomahawk este denunţată de opoziţia democrată şi experţi americani, însă este dezminţită aprig de administraţia lui Donald Trump.

Rachetele de croazieră cu rază lungă de acţiune de tip Tomahawk sunt trase în principal de pe submarine sau nave şi pot atinge ţinte aflate la peste 1.600 de kilometri distanţă.

„Este esenţial să ne asigurăm că Forţele noastre navale şi Forţele noastre Comune au puterea de foc letală de care au nevoie pentru a preveni orice agresiune şi a apăra patria”, a salutat luni, într-un comunicat al Pentagonului, secretarul delegat interimar însărcinat cu Marina, Hung Cao, potrivit AFP, preluată de News.ro.

„Această investiţie istorică de 22,9 miliarde de dolari va accelera livrarea de rachete (de tip) Tomahawk combatanţilor noştri la o viteză fără precedent”, a subliniat el.

„Departamentul Apărării foloseşte toate mijloacele disponibile pentru a răspunde nevoilor operaţiunilor noastre actuale”, a dat el asigurări.

Criză și de rachete interceptoare 

O analiză realizată de către Center for Strategic and International Studies (CSIS) şi publicată în iulie arăta că rezervele americane de rachete interceptoare - Tomahawk nu sunt rachete interceptoare - au fost reduse puternic de la începutul Războiului în Iran.

Statele Unite deţineau la începutul lui 2026 peste 2.300 de interceptoare Patriot şi 450 de sisteme de apărare de tip THAAD, potrivit centrului american de cercetare, care estimează că acest stoc a scăzut cu cel puţin jumătate de la lansarea războiului în Iran de către Statele Unite şi Israel, la 28 februarie.

Pentagonul anunţa în iulie semnarea unui contract în valoare de 58,6 de miliarde de dolari - pe o perioadă de şapte ani - cu Lockheed Martin în vederea producerii de rachete de tip Patriot, interceptoare pe care întreprinderea s-a angajat să le livreze „cu o viteză neegalată”.

Editor : B.P.

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