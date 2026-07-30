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27,5% dintre europeni nu-şi permit o săptămână de vacanţă pe an departe de casă (Eurostat). Ce spun datele despre români

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femeie cu valiza in camera de hotel
Foto: GettyImages
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Datele Eurostat conturează o realitate tristă pentru aproximativ 30% dintre europeni. Cifrele publicate joi de Eurostat arată că aproximativ 27,5% din populaţia Uniunii Europene cu vârsta de peste 16 ani nu şi-a putut permite anul trecut o săptămână de vacanţă pe an departe de casă.

Această pondere a crescut cu 1,5 puncte procentuale (pp) comparativ cu 2024, dar este semnificativ mai scăzută (cu 7,7 pp) decât cu un deceniu în urmă, în 2015.

Cele mai ridicate proporţii ale persoanelor care nu şi-au putut permite o săptămână de vacanţă pe an s-au înregistrat în 2025 în România (61,4%), Grecia (46,6%), Ungaria şi Bulgaria (ambele cu 39,1%).

În contrast, 10,6% din cetăţenii din Luxemburg, 12,4% din Suedia şi 12,8% din Ţările de Jos nu şi-au permis să petreacă o săptămână de vacanţă pe an departe de casă, în 2025.

 

Editor : M.C

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