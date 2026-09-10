Live TV

Încrederea în viitorul UE se clatină, arată un nou sondaj. Cum profită extrema dreaptă de pesimismul europenilor

Data actualizării: Data publicării:
Man with his face painted with the flag of European Union. The man is sad and photographic composition leaves only half of the f
Bărbat cu chipul pictat în culorile steagului Uniunii Europene. Foto: Profimedia Images
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
Europenii vor mai multă unitate politică Patru categorii de alegători europeni „UE discută mult, dar nu face nimic”

Europenii își doresc în majoritate o UE puternică, unită și independentă, dar se îndoiesc că acest obiectiv poate fi atins, arată un nou studiu. Criza de încredere care se resimte la nivelul continentului creează un teren fertil pentru discursurile extremei drepte despre declin, relatează The Guardian.

Cercetarea, bazată pe 5.800 de interviuri realizate în Franța, Germania, Italia, Țările de Jos, Polonia și Regatul Unit, precum și pe o analiză a modului în care Europa este prezentată în discursul politic și în mass-media din 15 țări, conturează imaginea unui public cu aspirații mari, dar dezamăgit.

Studiul arată că 68% dintre respondenți au vorbit despre Europa în termenii unei „deteriorări generale sau ai pierderii normalității”, în timp ce doar 12% consideră momentul actual drept unul de „trezire și renaștere europeană”.

Mulți dintre cei intervievați recunosc provocările majore cu care se confruntă Europa, printre care războiul (43%), presiunile economice (33%) și nevoia unei autonomii internaționale mai mari (29%). Însă 74% consideră că Europa nu gestionează bine aceste probleme, iar 56% cred că viitorul său este „în pericol”.

Europenii vor mai multă unitate politică

Problema nu pare să fie lipsa de ambiție. O majoritate covârșitoare, 73% dintre respondenți, își dorește o Europă bazată pe unitate și integrare politică (35%), pace și securitate (28%) sau prosperitate (19%). Doar 13% speră la „mai puțină Europă” sau la destrămarea Uniunii Europene.

Pentru mulți, spune autorul studiului, Paweł Zerka, cercetător senior la think tank-ul European Council on Foreign Relations (ECFR), problema „nu este că au încetat să-și dorească o Europă mai puternică, ci că nu mai cred că acest lucru poate fi realizat”.

Rezultatul, a spus Zerka, este un „decalaj de imaginație”: „Oamenii își pot imagina ce fel de Europă își doresc, dar le este greu să vadă o cale credibilă de la situația actuală către locul în care ar vrea să ajungă. Acestea sunt chestiuni de politică, nu doar de comunicare.”

Cu o săptămână înainte ca președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, să susțină la Bruxelles discursul anual privind „Starea Uniunii”, Zerka spune că dovezile sugerează că blocul comunitar are nevoie de „mai puține promisiuni grandioase” și de mai multe „dovezi că se îndreaptă în direcția corectă”. „Nicio regiune din lume nu este mai sigură, mai liberă și mai democratică”

Studiul citează zeci de conversații cu europeni. „Mă simt în mod regulat ușurat că trăiesc în Europa. Nu este perfectă și unele lucruri merg în direcția greșită, dar nicio regiune din lume nu este mai sigură, mai liberă și mai democratică”, a spus un respondent german.

Deși acesta a identificat criza climatică și partidele de extremă dreapta drept cele mai mari provocări ale continentului, a apreciat că problemele nu sunt abordate eficient. „Alegerile se concentrează prea mult pe prezent și prea puțin pe viitor”, a spus el.

Respondentul a afirmat că și-ar dori ca, peste 20 de ani, Europa să fie „liberă, democratică, sustenabilă, mai puțin îndatorată, din punct de vedere politic mai la stânga [și] pașnică”. Întrebat dacă crede că acest lucru se va întâmpla, răspunsul său a fost: „Nu”.

Patru categorii de alegători europeni

Studiul împarte alegătorii europeni în patru categorii. Proeuropenii convinși (19%) sunt cei care consideră actualele crize drept un catalizator pentru o Uniune mai puternică și mai integrată.

Pesimiștii (39%) cred că cele mai bune zile ale Europei au trecut. Aproape jumătate dintre respondenții din Franța, Germania și Italia, și aproape toți cei care au votat pentru partide ale dreptei radicale, precum AfD în Germania, RN în Franța, PVV în Țările de Jos și Reform UK, fac parte din categoria „Negativilor”. Dintre aceștia, 83% vorbesc despre Europa în termenii pierderii și declinului.

Deconectații (12%) sunt alegători în general apatici, pentru care integrarea europeană reprezintă un subiect îndepărtat, fără prea mare relevanță în viața de zi cu zi.

Iar nehotărâții (31%) împărtășesc valorile proeuropene, dar se îndoiesc de capacitatea continentului de a acționa decisiv, de a-și proteja cetățenii și de a-și apăra valorile.

„UE discută mult, dar nu face nimic”

Aproape o treime (32%) dintre respondenții din toate țările analizate au menționat „lentoarea Europei”. Un tânăr polonez, născut în anii 2000, a rezumat situația fără ocolișuri: „În esență, UE discută mult, dar nu face nimic”.

Incapacitatea blocului comunitar de a-și apăra poziția în fața unor actori puternici a fost o altă temă recurentă, menționată de aproape o treime (30%) dintre respondenți. Concesiile recente ale UE privind tarifele impuse de Donald Trump au fost percepute drept un simbol deosebit de umilitor al acestei slăbiciuni.

Zerka consideră că grupul „nehotărâților” este esențial pentru direcția viitoare a Europei. „Liderii tind să le predice celor proeuropenilor convinși sau să cedeze în fața pesimiștilor, a spus el, însă tocmai în rândul nehotărâților „încrederea în viitorul Europei rămâne de câștigat”.

Spre deosebire de euroscepticii declarați, alegătorii din această categorie păstrează un atașament emoțional puternic față de proiectul european, susține raportul, dar sunt îndepărtați de inerția instituțională, lentoarea birocratică și percepția unei slăbiciuni geopolitice.

Pentru a recâștiga încrederea acestor alegători, politicienii trebuie să demonstreze că acțiunea colectivă la nivel european poate rezolva probleme concrete cu care se confruntă cetățenii, de la securitatea energetică și apărare până la schimbările climatice și criza costului vieții, a concluzionat Zerka.

Editor : M.I.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Meghan Markle și prințul harry
1
Reacția lui Harry și Meghan după mesajul regelui Charles privind statutul lor în Familia...
Spitalul de Urgenţă Bucureşti Floreasca.
2
De ce a ajuns o pacientă de la Spitalul Floreasca să plătească 8.000 de euro pentru a fi...
Donald Trump
3
„Între bun simţ şi nebunie” Republicanii primesc tot mai multe semnale de avertizare...
MIHAI_FIFOR_170912_MINISTRII_PSD_02_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
4
„Doar unul în plus la număr”. Institutul Elie Wiesel reacționează după ce Mihai Fifor a...
potra georgescu
5
Procesul lui Horațiu Potra și Călin Georgescu, privind tentativa de lovitură de stat, a...
”Șocant”: Marius și-a ucis colegul prin otrăvire. A fost arestat cu două săptămâni înainte de nuntă. Motivul crimei
Digi Sport
”Șocant”: Marius și-a ucis colegul prin otrăvire. A fost arestat cu două săptămâni înainte de nuntă. Motivul crimei
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Steag UE
„Un public ambițios, dar deziluzionat”. Europenii doresc o Europă unită, dar ascensiunea extremei drepte duce la o criză de încredere
6 septembrie 2026, Saxonia-Anhalt, Magdeburg: La petrecerea electorală a partidului AfD, organizată la Altes Theater, se poate observa un afiș în formă de inimă cu portretul candidatului principal al AfD, Siegmund, pe fundalul unor steaguri germane. Foto: Sebastian Gollnow / AFP / Profimedia
Alternativa pentru Germania încearcă să-și transforme primul guvern regional într-un laborator de politici de extremă dreaptă
friedrich merz
Cancelarul german Merz a anulat o convorbire cu Trump după o postare pe rețelele sociale în care acesta lăuda victoria AfD
scoala inquam octav ganea
Părerea românilor despre testarea antidrog în școli și monitorizarea audio-video a sălilor de clasă (sondaj INSCOP)
Când începe școala după Paște. Foto Getty Images
Ce cred românii despre introducerea uniformei obligatorii în școli (sondaj INSCOP)
Recomandările redacţiei
cladire lucrare statul la stat captura
PNRR și încropeala românească. Doar un sfert dintre proiecte...
John Ratcliffe, directorul CIA
Șeful CIA ar putea juca un rol mai important în negocierile de pace...
President Donald Trump Delivers Remarks at Steel Across America
25 de ani de la 11 septembrie. Cum încearcă Donald Trump să-și lege...
chei de la apartament de inchiriat
Bucureștiul devine cel mai scump oraş din ţară pentru chiriaşi. Care...
Ultimele știri
Preţul gazelor a sărit la cel mai mare nivel înregistrat în istorie în această perioadă
Trump promite câte 5.000 de dolari pentru fiecare american dacă partidul său păstrează controlul asupra Congresului. Ce spun sondajele
Cine poate cumula pensia cu salariul în 2026: Condițiile impuse și limita de venit prevăzută de lege
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Noroc incredibil pentru trei zodii până pe 22 septembrie. Începe una dintre cele mai frumoase perioade pentru...
Cancan
Luciana Păunescu a murit fulgerător la 46 de ani! Cu doar o lună înainte, își făcuse analizele și le-a...
Fanatik.ro
Ce afacere! Gigi Becali i-a setat deja prețul lui Denis Drăguș! Cât vrea patronul FCSB să încaseze pentru...
editiadedimineata.ro
Ce televizoare smart au fost surprinse înregistrând cu ecranul oprit și spionând dispozitivele locale
Fanatik.ro
Cum a apărut Peluza Sud din galeria Stelei. Ce șanse sunt de împăcare cu Nordul de la FCSB
Adevărul
„Au drumuri mai proaste decât noi, ceea ce e impresionant”. Ce cred românii despre Bulgaria după vacanțe și...
Playtech
Orașele din România prin care ar putea trece trupele NATO într-o situație de urgență. De ce drumurile devin...
Digi FM
Cât plătesc Cristi Borcea și Valentina Pelinel pentru școala privată a celor trei copii ai lor. Puțini români...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Marius Lăcătuș a spus ÎN DIRECT cu câți bani îi e dator Gigi Becali: ”10 lei?” / ”Mă iei la mișto?”
Pro FM
Kelly Osbourne a slăbit atât de mult după moartea lui Ozzy încât nu s-a mai recunoscut: „Vedeam doar o...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Penelope Cruz, răvășitoare într-o rochie roșie, cu crăpătură pe picior, la Veneția. A plâns de emoție după...
Adevarul
Optimismul Ucrainei pe front se erodează, în timp ce Rusia amenință „centura de fortărețe” din est
Newsweek
A apărut cuponul de pensie pe septembrie în e-Talon! Ce trebuie să verifice acum pensionarii în contul CNPP
Digi FM
Gina Pistol, adevărul despre relația cu tatăl ei: „A trebuit să mă cresc singură”. Cum se înțeleg cei doi în...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Materialul de care nu se lipește nimic. Chinezii au creat un vas de toaletă care ar putea economisi miliarde...
Digi Animal World
Un păianjen gigantic a apărut în podul unei femei: „E de mărimea unui cocker spaniel”
Film Now
Adam Sandler, la 60 de ani. „Regele comediei”, unul dintre cei mai bogați actori. Are o avere impresionantă
UTV
Ce probleme de sănătate are Cheloo. Rapperul de la Paraziții a vorbit despre diagnosticul primit