4.000 de militari spanioli rămân în misiuni externe anul viitor, inclusiv în România. Misiunile au trei mari obiective strategice

Data publicării:
Crossed arms Spanish soldier with national waving flag on background - Spain Military theme.
Armata spaniolă. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Alamy / Profimedia
Rol semnificativ în consolidarea flancului estic al NATO
Trei mari obiective strategice

Consiliul de Miniștri de la Madrid a aprobat extinderea misiunilor militarilor spanioli în străinătate, cu o prezență semnificativă în Liban și pe flancul estic al NATO. Aproximativ 4.000 de militari spanioli şi ofiţeri ai Gărzii Civile vor continua să fie detaşaţi în misiuni externe în 15 ţări în 2026, inclusiv în România, conform avizului aprobat de guvernul de la Madrid, marţi, în ultima sa şedinţă înainte de sfârşitul anului, informează El Mundo.

În efortul său de a-și demonstra fiabilitatea ca partener NATO, Consiliul de Miniștri a aprobat marți, 23 decembrie, prelungirea tuturor misiunilor de peste mări până la 31 decembrie 2026. Astfel, Forțele Armate și Garda Civilă își vor menține prezența în întreaga lume în misiuni pe tot globul.

În prezent, Spania este prezentă în 15 țări, cu aproape 4.000 de militari desfășurați. În baza unui mandat ONU, personalul militar spaniol face parte din misiunea din Liban (cea mai mare, cu 670 de soldați), unde conduce sectorul estic. De asemenea, participă la misiunea ONU din Columbia.

Potrivit Ministerului Apărării, este planificat un efort similar celui din 2025, cu ajustări numerice punctuale în anumite misiuni, rezultate din evoluţia acestora sau din angajamente şi rotaţii convenite în cadrul Uniunii Europene şi NATO.

Rol semnificativ în consolidarea flancului estic al NATO

Spania este prezentă în toate misiunile militare pe care Uniunea Europeană le desfășoară pe continentul african, cu desfășurări în Republica CentrafricanăSomalia și Senegal, precum și în Operațiunea Atalanta , care luptă împotriva pirateriei în Oceanul Indian, desfășurând resurse umane și materiale aparținând Marinei și Forțelor Aeriene; toate acestea fiind dirijate de la ES-OHQ situat la Baza Navală Rota.

Spania joacă un rol semnificativ în consolidarea flancului estic al NATO prin desfăşurarea de trupe terestre în Letonia, Slovacia şi România; în cadrul Operaţiunii "Persistent Effort", care cuprinde misiuni de poliţie aeriană şi apărare a spaţiului aerian; şi în Grupurile Navale Permanente ale Alianţei.

Sub drapelul ONU, cea mai mare misiune rămâne în Liban (UNIFIL), cu aproape 700 de militari.

Iar în cadrul Uniunii Europene, forţele armate spaniole participă activ la Operaţiunea Atalanta, misiunea anti-piraterie din Oceanul Indian.

Militari spanioli în misiuni în străinătate. Foto El Mundo
Trei mari obiective strategice

Misiunile la care participă personalul militar spaniol au trei mari obiective strategice: asigurarea stabilităţii şi securităţii în zonele de conflict, combaterea terorismului şi a altor ameninţări la adresa păcii şi descurajarea şi apărarea teritoriului aliat în cadrul NATO şi al UE.

Operațiunile și misiunile militare în străinătate constituie un instrument esențial pentru realizarea angajamentului Spaniei de a realiza, în special în cadrul complexității contextului geopolitic actual, un mediu internațional de pace și stabilitate bazat pe un sistem multilateral mai echitabil și mai coerent, în jurul valorilor și principiilor care stau la baza dreptului internațional.

Acesta este obiectivul misiunilor pe care Ministerul Apărării le menține în străinătate și care au fost prelungite astăzi, prin acordul Consiliului de Miniștri, până la 31 decembrie 2026.
Pentru Ministerul Apărării, personalul militar detaşat în diferite misiuni internaţionale este "un exemplu de profesionalism", iar munca sa face din Spania "un partener de încredere şi un punct de referinţă în cadrul NATO, al Uniunii Europene şi al Naţiunilor Unite".

Editor : Marina Constantinoiu

