Polonia ia în considerare construirea unor rețele de metrou în marile orașe, concepute să fie folosite și ca adăposturi antiaeriene

Polonia analizează planuri de construire a unor rețele de metrou în aproximativ 10 dintre cele mai mari orașe ale sale, care ar urma să funcționeze atât ca rețele de transport public, cât și ca adăposturi antiaeriene civile, relatează TVPWorld.

Ministrul Infrastructurii, Dariusz Klimczak, a declarat luni că proiectul, denumit provizoriu „Metro Polonia”, face parte din strategia mai amplă de apărare civilă a Poloniei, pe măsură ce statul de pe linia frontului NATO își adaptează infrastructura la amenințările de securitate tot mai mari provenite din Rusia.

În prezent, doar Varșovia, capitala Poloniei și cel mai mare oraș al țării, operează un sistem de metrou, care a fost inaugurat în 1995 și cuprinde astăzi două linii.

Anul trecut, orașul Cracovia din sud, al doilea oraș ca mărime din Polonia după numărul de locuitori, a dezvăluit planuri de construire a primei sale rețele de metrou — un sistem cu două linii care se preconizează că va fi inaugurat la mijlocul anilor 2030 și va remodela semnificativ transportul în oraș.

Klimczak a spus că studiile în curs ale ministerului acoperă aproximativ 10 dintre cele mai mari orașe ale Poloniei, deși nu au fost încă anunțate termene de construcție.

El a adăugat că proiectul se va baza cel mai probabil pe cooperarea dintre guvernul central și autoritățile locale și va viza rezolvarea „celor mai mari probleme de transport, anticipând totodată nevoile viitoare”.

Ministrul a declarat că lucrările analitice privind proiectul sunt în desfășurare de ceva timp și și-a exprimat speranța că rezultatele vor fi prezentate în curând.

Metrouri cu dublă utilizare

Rețelele nu numai că ar asigura un transport public rapid și eficient, dar ar fi proiectate și pentru a proteja civilii în caz de urgențe sau amenințări militare.

„În urma adoptării Legii privind protecția civilă și apărarea civilă, suntem obligați să luăm în considerare aspectele legate de protecția civilă și infrastructura cu dublă utilizare. De aceea, proiectul de construcție a metroului în Polonia are și mai mult sens”, a spus Klimczak.

Legea, adoptată de Parlament în decembrie 2024 și în vigoare din ianuarie 2025, marchează cea mai mare reformă a sistemului de protecție civilă al Poloniei din ultimele decenii. Aceasta a fost elaborată ca răspuns la invazia pe scară largă a Rusiei în Ucraina și pe fondul îngrijorărilor crescânde că infrastructura de apărare civilă a țării, datând din perioada Războiului Rece, devenise depășită și subfinanțată.

Legislația impune ca noile clădiri publice și multifamiliale să includă elemente de protecție și obligă autoritățile să identifice și să modernizeze adăposturile existente.

De asemenea, pune un accent mai mare pe infrastructura „cu dublă utilizare” — proiecte precum sistemele de transport subteran care pot satisface nevoile civile de zi cu zi, funcționând în același timp ca adăposturi de urgență în timp de război sau în cazul altor crize.

