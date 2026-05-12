Live TV

Polonia ia în considerare construirea unor rețele de metrou în marile orașe, concepute să fie folosite și ca adăposturi antiaeriene

Data publicării:
Entrance to metro station Centrum Warsaw Poland
Metroul din Varșovia. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia
Din articol
Metrouri cu dublă utilizare

Polonia analizează planuri de construire a unor rețele de metrou în aproximativ 10 dintre cele mai mari orașe ale sale, care ar urma să funcționeze atât ca rețele de transport public, cât și ca adăposturi antiaeriene civile, relatează TVPWorld.

Ministrul Infrastructurii, Dariusz Klimczak, a declarat luni că proiectul, denumit provizoriu „Metro Polonia”, face parte din strategia mai amplă de apărare civilă a Poloniei, pe măsură ce statul de pe linia frontului NATO își adaptează infrastructura la amenințările de securitate tot mai mari provenite din Rusia.

În prezent, doar Varșovia, capitala Poloniei și cel mai mare oraș al țării, operează un sistem de metrou, care a fost inaugurat în 1995 și cuprinde astăzi două linii.

Anul trecut, orașul Cracovia din sud, al doilea oraș ca mărime din Polonia după numărul de locuitori, a dezvăluit planuri de construire a primei sale rețele de metrou — un sistem cu două linii care se preconizează că va fi inaugurat la mijlocul anilor 2030 și va remodela semnificativ transportul în oraș.

Klimczak a spus că studiile în curs ale ministerului acoperă aproximativ 10 dintre cele mai mari orașe ale Poloniei, deși nu au fost încă anunțate termene de construcție.

El a adăugat că proiectul se va baza cel mai probabil pe cooperarea dintre guvernul central și autoritățile locale și va viza rezolvarea „celor mai mari probleme de transport, anticipând totodată nevoile viitoare”.

Ministrul a declarat că lucrările analitice privind proiectul sunt în desfășurare de ceva timp și și-a exprimat speranța că rezultatele vor fi prezentate în curând.

Metrouri cu dublă utilizare

Rețelele nu numai că ar asigura un transport public rapid și eficient, dar ar fi proiectate și pentru a proteja civilii în caz de urgențe sau amenințări militare.

„În urma adoptării Legii privind protecția civilă și apărarea civilă, suntem obligați să luăm în considerare aspectele legate de protecția civilă și infrastructura cu dublă utilizare. De aceea, proiectul de construcție a metroului în Polonia are și mai mult sens”, a spus Klimczak.

Legea, adoptată de Parlament în decembrie 2024 și în vigoare din ianuarie 2025, marchează cea mai mare reformă a sistemului de protecție civilă al Poloniei din ultimele decenii. Aceasta a fost elaborată ca răspuns la invazia pe scară largă a Rusiei în Ucraina și pe fondul îngrijorărilor crescânde că infrastructura de apărare civilă a țării, datând din perioada Războiului Rece, devenise depășită și subfinanțată.

Legislația impune ca noile clădiri publice și multifamiliale să includă elemente de protecție și obligă autoritățile să identifice și să modernizeze adăposturile existente.

De asemenea, pune un accent mai mare pe infrastructura „cu dublă utilizare” — proiecte precum sistemele de transport subteran care pot satisface nevoile civile de zi cu zi, funcționând în același timp ca adăposturi de urgență în timp de război sau în cazul altor crize.

Editor : M.C

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
george simion si calin georgescu fac declaratii
1
Ludovic Orban: „Dacă AUR îl propune pe Călin Georgescu premier, e marketing politic. Sunt...
Hungary Election
2
Magyar – Orban, punct de vedere comun. Problema care l-ar putea aduce pe noul premier al...
CGI-Visualisierung: die Strasse von Hormus, ueber die ein grosser Teil des weltweiten Oels verschifft wird, ist nach dem Angriff der USA und Israel au
3
Iranul a transmis răspunsul său la propunerea americană de a pune capăt războiului, prin...
deputata
4
O deputată a depus jurământul în limba română în Parlamentul de la Budapesta. Lider UDMR...
Nikol Pașinian și Vladimir Putin
5
„Încurcăm relațiile interstatale cu căsătoria”. Tensiuni fără precedent între Moscova și...
Sorana Cîrstea "rupe" tăcerea. Afirmații total neașteptate: "Lucrurile s-au schimbat la 180 de grade! Asta mi-a arătat viața"
Digi Sport
Sorana Cîrstea "rupe" tăcerea. Afirmații total neașteptate: "Lucrurile s-au schimbat la 180 de grade! Asta mi-a arătat viața"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
nuuk groenlanda
SUA poartă discuții secrete în vederea deschiderii unor noi baze în Groenlanda
Președintele Poloniei, Karol Nawrocki. Foto: Profimedia
Summitul B9 de la București. Nicușor Dan va avea o cină de lucru cu președintele Poloniei și secretarul general NATO
soldați ruși la parada de la Moscova
De ce nu mai înaintează soldații ruși pe frontul din Ucraina? Principala problemă a armatei ruse pe care Putin nu a reușit să o rezolve
Avionul ucrainean în luptă cu dronele rusești. Foto captură vidoe
Cum au reușit ucrainenii să doboare sute de drone rusești, cu un vechi An-28 modificat și echipat cu mitraliere și drone interceptoare
Dronă controlată de soldați ucraineni
Aproximativ 20 de țări sunt interesate de acorduri privind dronele cu Ucraina, afirmă Zelenski
Recomandările redacţiei
ilie bolojan face declaratii
Bolojan, despre un Executiv minoritar al PSD: PNL nu trebuie să...
profimedia-1086404085
Surse WSJ dezvăluie că Emiratele Arabe Unite au lovit direct Iranul...
ilie bolojan lia olguta vasilescu
Schimb de replici la distanță între Ilie Bolojan și Olguța Vasilescu...
Transplant hepatic rar în România. Intervenția-maraton a salvat o fetiță de un an și jumătate
Transplant hepatic rar în România. Intervenția-maraton care a salvat...
Ultimele știri
(P) De ce aleg tinerii facultatea în regim dual? Descoperă care sunt beneficiile programelor Kaufland
O săptămână de la căderea Guvernului. Kelemen Hunor, președintele UDMR, vine la Interviurile Digi24.ro
AUR răspunde acuzațiilor că vrea desființarea Institutului Elie Wiesel și a Muzeului de Istorie a Evreilor
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Unele dintre cele mai norocoase zile din an. Zodiile avantajate în această săptămână
Cancan
Se întorc ninsorile în România. Pe ce dată ninge în luna mai 2026 și care sunt orașele afectate
Fanatik.ro
Un fost magistrat cere 100.000 de euro și rentă viageră de la Cotroceni după ce Nicușor Dan i-a întârziat...
editiadedimineata.ro
Copiii din Marea Britanie au ocolit măsurile de securitate online cu VPN și mustăți false
Fanatik.ro
Sorana Cîrstea vorbeşte deschis pentru prima dată despre despărţirea de Ţiriac Jr.: „Lucrurile s-au schimbat...
Adevărul
Știi câte puncte de penalizare ai pe permisul auto? Cum se poate verifica online istoricul sancțiunilor
Playtech
Ce se întâmplă dacă ții banii cash acasă în perioade de criză. Avertismentul economiștilor pentru români
Digi FM
Ce pensie are Tudorel Stoica, component al legendarei Steaua ’86: „Mi-e şi ruşine!”
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
A șters totul ”cu buretele”, după 13 ani de relație și doi copii
Pro FM
Săndel Bălan, tatăl Andreei Bălan, marele absent de la nunta grandioasă cu Victor Cornea. Ce mesaj i-a...
Film Now
Deborra-Lee Furness, devastată după apariția lui Hugh Jackman la Met Gala cu Sutton Foster: „A fost o...
Adevarul
Scandal la vârful Primăriei Slatina. Secretarul general îl acuză pe Mario De Mezzo de agresiune: „M-a urmărit...
Newsweek
Care bănci au virat, deja, pensia și ajutorul de 500 de lei pe card? Care pensionari iau bani abia la ora 18?
Digi FM
20 de imagini de la nunta de poveste a Andreei Bălan. Turn de șampanie, tort superb cu poza mirilor și un...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
5 obiceiuri de dimineață la care un neurolog a renunțat. Cum îți sabotezi creierul fără să-ți dai seama
Digi Animal World
Reacția adorabilă a unui câine când stăpânul lui spune „cuvântul magic”. Imaginile au strâns milioane de...
Film Now
Sandra Bullock, fotografie rară cu copiii ei, de Ziua Mamei: „O onoare pe viață”. De ce a speriat-o gândul de...
UTV
Vezi imaginile de la nunta anului. Andreea Bălan și Victor Cornea s-au căsătorit religios pe malul Lacului...