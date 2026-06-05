Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că respingerea de către liderul rus Vladimir Putin a propunerii sale de a organiza o întâlnire pentru a pune capăt conflictului care durează de peste patru ani demonstrează că Moscova nu dorește să încheie războiul, relatează TVPWorld.

„Din păcate, partea rusă alege din nou războiul – toată lumea a auzit răspunsul. Un răspuns slab”, a spus Zelenski în discursul său video de vineri seară. „Cred că acest răspuns va fi dezamăgit pe mulți în lume.”

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Într-o rară adresare directă către omologul său rus, Zelenski a scris o scrisoare săptămâna aceasta în care spunea că ar fi fericit să se întâlnească cu Putin pe teren neutru, adăugând că Kievul nu va aștepta pur și simplu ca diplomația condusă de SUA să-și recâștige avântul.

Liderul ucrainean a spus că Elveția, Turcia și țările din lumea arabă ar putea găzdui o întâlnire între cei doi lideri.

El a mai spus că atât Europa, cât și SUA ar trebui să fie implicate în orice proces mai amplu, deoarece Kievul are nevoie de garanții de securitate, iar orice soluționare va modela viitoarea arhitectură de securitate a regiunii.

Însă, vorbind vineri la Forumul Economic Internațional de la Sankt Petersburg, Putin a respins apelul de a se întâlni și de a negocia încetarea războiului său din Ucraina.

„Nu văd niciun sens” într-o întâlnire, a spus el. Adresându-se forțelor armate ruse, a adăugat: „Continuați să lucrați, fraților.”

Putin a criticat, de asemenea, ceea ce a numit tonul „nepoliticos” al scrisorii lui Zelenski, adăugând: „Este o modalitate de a crea condiții pentru o întâlnire personală și negocieri, sau creează un mediu în care este imposibil să se țină vreo întâlnire personală? ”

Liderii E3 se vor întâlni cu Zelenski

Liderii Regatului Unit, Franței și Germaniei intenționează să se întâlnească cu Zelenski în weekend pentru a discuta o cale de a angaja Rusia în negocieri de pace.

Cu negocierile de pace conduse de SUA blocate și forțele ruse suferind pierderi tot mai mari pe câmpul de luptă, națiunile europene văd o oportunitate de a-l aduce pe Putin la masa negocierilor.

Forțele ucrainene au înregistrat, de asemenea, succese din ce în ce mai mari cu atacuri cu drone adânc în interiorul Rusiei și există semne de rezistență față de războiul lui Putin la cele mai înalte niveluri din Moscova.

Cu toate acestea, Putin a respins în repetate rânduri ofertele de a se întâlni cu Zelenski și s-a opus implicării liderilor europeni în eforturile de a pune capăt celui mai grav conflict de pe continent de la cel de-al Doilea Război Mondial.

El a spus că aceștia ar trebui, în schimb, să convingă Kievul să accepte un acord de pace despre care a susținut că a fost convenit cu președintele SUA, Donald Trump, la summitul lor din Alaska, din august anul trecut.

Putin continuă să ceară ca Ucraina să cedeze zona Donbas din estul țării, inclusiv teritoriul din regiunea Donețk pe care forțele sale nu au reușit să-l captureze din 2014. Ucraina a respins această cerere.

Editor : M.C