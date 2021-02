A murit Sir Tom Moore, veteranul de 100 de ani care a strâns donații record pentru spitalele britanice. El se îmbolnăvise de COVID

Sir Tom Moore, veteranul de 100 de ani ridicat la gradul de cavaler de regina Marii Britanii pentru exemplul său, a murit marți la spital, a anunțat fiica sa. El fusese internat duminică, după s-a infectat cu noul coronavirus.

„Cu mare durere, vă anunțăm moartea tatălui nostru, căpitanul Sir Tom Moore. Suntem recunoscătoare că am fost alături de el în ultimele clipe de viață; Hannah, Benjie și Georgia la capătul patului și Lucy pe FaceTime.

Am petrecut ore întregi stând de vorbă cu el, amintindu-ne de copilărie și de minunata noastră mamă. Am râs și am plâns împreună.

Ultimul an din viața tatălui nostru a fost cu adevărat remarcabil. A întinerit și a trăit clipe la care putea doar sp viseze.

În timp ce mulți oameni îl purtau în suflet, a fost un tată și bunic extraordinar și va rămâne pentru totdeauna în inimile noastre”, au transmis fiicele sale Hannah Ingram-Moore și Lucy Teixeira într-un mesaj preluat de BBC.

Veteranul de război care a strâns donații de aproape 33 de milioane de lire sterline pentru sistemul de sănătate britanic a fost internat duminică în spital, după ce a acuzat probleme de respirație.

Fiica sa Hannah Ingram-Moore a spus că în ultima perioadă fusese tratat pentru pneumonie, iar săptămâna trecută a fost confirmat cu COVID.

„Captain Tom”, care a luptat în Al Doilea Război Mondial, a reuşit să strângă suma fără precedent de 33 de milioane de lire sterline (37 de milioane de euro) - omologată şi printr-un record înscris în Guinness Book - printr-o campanie în cadrul căreia şi-a înconjurat de 100 de ori, cu paşi mici şi folosind un cadru metalic, grădina casei sale din Bedfordshire. S-a întâmplat chiar înainte de a împlini vârsta de 100 de ani, la 30 aprilie 2020.

Pentru această reuşită, la cererea premierului Boris Johnson, el a fost înnobilat de regina Elisabeta a II-a în iulie anul trecut, primind Ordinul Imperiului Britanic în rang de cavaler. De asemenea, cu ocazia aniversării sale, el a fost promovat de la gradul de căpitan la cel de colonel.

