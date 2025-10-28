Nicușor Dan l-a decorat pe veteranul de război Iosif Rus, care împlinește astăzi 110 ani

Președintele Nicușor Dan l-a decorat pe veteranul de război Iosif Rus, care împlinește astăzi vârsta de 110 ani cu gradul de general de brigadă cu o stea, în retragere.

Astfel, șeful statului a semnat, marți, decretul privind acordarea gradului de general de brigadă – cu o stea, în retragere, domnului colonel, în retragere, veteran de război, Rus Iosif din Ministerul Apărării Naționale, informează Administrația Prezidențială.

„Cu profund respect și în semn de recunoaștere pentru devotamentul, curajul și contribuția sa la apărarea țării, am semnat decretul privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea, în retragere, domnului Iosif Rus, veteran de război.

La venerabila vârstă de 110 ani, domnul Rus rămâne un simbol al demnității și al patriotismului. A luptat pe fronturile anilor 1942–1945, în Regimentul 95 Infanterie Turnu Severin, iar după război și-a regăsit vocația în educație, formând generații de elevi ca profesor de muzică, vreme de peste patru decenii.

Astăzi, cu prilejul zilei sale de naștere, îi transmit domnului Rus multă sănătate și îi mulțumesc pentru tăria de caracter și pentru toate sacrificiile făcute”, a scris Nicușor Dan, marți pe rețeaua X.

Editor : Ana Petrescu