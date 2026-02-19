Vaccinarea în România a ajuns la un minim istoric. Numărul cazurilor de tuse convulsivă a crescut de 62 de ori într-un singur an

Rata vaccinării în România a ajuns la un minim istoric, avertizează Forumul Român Pro-Vaccinare (FRPV), în timp ce cazurile de rujeolă și tuse convulsivă înregistrează creșteri alarmante. Numai între 2023 și 2025 au fost confirmate 35.736 de cazuri de rujeolă, fiind și 30 de decese, iar tusea convulsivă a crescut în 2024 de 62 de ori față de anul precedent, cu 519 cazuri și două decese raportate în anul trecut, ambele la sugari nevaccinați.

Conform datelor Institutului Național de Sănătate Publică, acoperirea vaccinală este de 55% la 12 luni pentru vaccinurile din Planul Național de Vaccinare (Hepatita B, DTPa, VPI, Hib), 47,4% pentru ROR, 54% pentru vaccinul pneumococic și doar 6,1% pentru gripă la nivelul populației generale.

„Aceste procente reflectă că aproape jumătate dintre copiii eligibili nu sunt protejați prin vaccinare împotriva unor boli care pot avea o evoluție severă. Inclusiv vaccinarea împotriva HPV, care previne cancere evitabile, rămâne subutilizată, lăsând generații întregi expuse unor riscuri grave pe termen lung”, au afirmat reprezentanții FRPV, scrie Agerpres.

Creșterea alarmantă a cazurilor de rujeolă și tuse convulsivă

Între ianuarie 2023 și decembrie 2025 au fost confirmate 35.736 de cazuri de rujeolă și 30 de decese în rândul adulților și copiilor.

„Scăderea ratei de vaccinare înseamnă că tot mai mulți oameni rămân expuși în fața unor boli care pot fi severe și chiar amenințătoare de viață. Vaccinarea rămâne una dintre cele mai sigure modalități prin care fiecare dintre noi își poate proteja propria sănătate și sănătatea celor dragi”, a declarat Victoria Aramă, președinta Societății Române de Strategii de Vaccinare și Promovare a Sănătății.

În ceea ce privește tusea convulsivă, incidența acestei boli a crescut în 2024 de 62 de ori față de anul anterior, iar în 2025 au fost raportate 519 cazuri și două decese, ambele la sugari nevaccinați.

Situația vaccinării împotriva gripei sezoniere rămâne la fel de îngrijorătoare, în acest sezon gripal fiind înregistrate 68 de decese. „Nivelurile scăzute de acoperire vaccinală pot favoriza creșterea numărului de cazuri de boli prevenibile, afectând în special persoanele vulnerabile și punând presiune suplimentară asupra sistemului de sănătate”, a subliniat Adriana Pistol, președinta Societății Române de Epidemiologie.

Vaccinurile sunt disponibile, dar rămân insuficient utilizate

România dispune de vaccinuri gratuite pentru copii prin Programul Național de Vaccinare și compensate integral sau parțial pentru persoanele cu boli cronice, grupele la risc și vârstnici, însă acestea sunt folosite insuficient, din cauza dezinformării și a scăderii încrederii în beneficiile prevenției.

„Acoperirea vaccinală atât de scăzută este inacceptabilă. A atins un nivel chiar mai mic decât în anii în care aveam probleme cu aprovizionarea. Astăzi avem vaccinuri, sunt compensate, dar nu le facem. Nu suntem suficient de conștienți de pericolele reale la care ne expunem”, a declarat Gindrovel Dumitra, vicepreședintele Societății Naționale de Medicina Familiei.

FRPV face apel la autorități, profesioniști din sănătate și populația generală să trateze vaccinarea ca pe o prioritate imediată de sănătate publică. Măsurile recomandate includ campanii susținute de informare, soluții administrative care să apropie vaccinarea de oameni, consolidarea dialogului medic-pacient și reconstrucția încrederii în vaccinare.

Editor : Ana Petrescu