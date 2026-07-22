Premierul interimar Ilie Bolojan a declarat, într-un răspuns pentru Digi24, că este justificată amânarea majorării cotei de TVA pentru locuințe, în contextul blocajului de la Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI), provocat de atacul cibernetic. Acesta a anunțat că mutarea datelor în Cloudul Guvernamental va fi finalizată miercuri, iar joi autoritățile vor putea estima momentul în care platforma va redeveni funcțională.

„Astăzi va fi finalizată mutarea datelor ANCPI în Cloudul Guvernamental. Mâine ar urma să știm când va putea fi accesată din nou platforma ANCPI. Consider că este justificată o prorogare a termenului de majorare a TVA pentru locuințe, pentru o perioadă care să acopere durata de nefuncționare a platformei”, a declarat Ilie Bolojan pentru Digi24.

Declarația vine în contextul în care blocajul sistemelor informatice ale ANCPI împiedică finalizarea unor tranzacții imobiliare, iar cumpărătorii riscă să piardă posibilitatea de a beneficia de cota redusă de TVA de 9%, care, potrivit legislației în vigoare, ar urma să fie înlocuită cu cota de 21%.

Abrudean: Termenul ar putea fi prelungit până la 31 august

Liderul senatorilor PNL, Mircea Abrudean, a anunțat că pe agenda sesiunii extraordinare a Parlamentului vor fi incluse două proiecte de lege privind situația creată la ANCPI.

Potrivit acestuia, propunerea susținută de liberali este ca termenul pentru aplicarea cotei reduse de TVA să fie prelungit cel mai probabil până la 31 august, astfel încât persoanele care au semnat deja contracte să nu fie afectate de blocajul administrativ.

„Am propus ca toate forțele politice să se alinieze în jurul unei singure soluții, astfel încât să fie adoptată cea mai bună variantă. Soluția este prelungirea cu un termen rezonabil, cel mai probabil până la 31 august, astfel încât oamenii care au semnat contracte și și-au făcut planuri în baza legislației în vigoare să nu suporte consecințele unui blocaj administrativ care nu le este imputabil”, a declarat Abrudean.

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PSD și AUR cer amânarea până la 1 octombrie

PSD a anunțat deja că a depus un amendament prin care propune amânarea până la 1 octombrie 2026 a aplicării cotei de TVA de 21% pentru achizițiile de locuințe.

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a afirmat că măsura este necesară deoarece persoanele care au semnat deja contracte cu TVA de 9% nu trebuie să suporte consecințele blocajului de la ANCPI.

„Partidul Social Democrat a redactat deja un amendament prin care prorogăm până la 1 octombrie 2026 intrarea în vigoare a TVA-ului de 21% pentru achizițiile de locuințe. (...) Oamenii care au semnat deja contracte cu TVA-ul de 9% nu au absolut nicio vină pentru că o instituție a statului nu este în stare să își protejeze infrastructura critică”, a declarat acesta.

Un proiect de lege cu același obiectiv a fost depus și de AUR, formațiunea solicitând dezbaterea acestuia în procedură de urgență.

Editor : A.D.