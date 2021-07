Administrația Biden adaugă pe lista neagră alte 14 companii chineze: Sunt implicate în campania de represiune din Xinjiang

Administrația Biden a adăugat, vineri, alte 14 companii chineze și entități pe lista sa neagră, ca urmare a abuzurilor comise de China în regiunea Xinjiang, relatează Reuters.

Departamentul Comerțului din guvernul SUA a transmis că cele 14 companii au fost „implicate în încălcări ale drepturilor omului și abuzuri pentru implementarea campaniei de represiune, încarcerare în masă și urmărire împotriva Uigurilor, Cazacilor și altor minorități musulmane din regiunea Xinjiang”.

Beijing-ul neagă comiterea de astfel de abuzuri.

Printre companiile sancționate de americane se numără Academia chineză de Electronică și Tehnologia Informației, Xinjian Lianhai Information Technology Co, Cobber Information Technology Co, Xinjiang Sailing Information Technology, Beijing Geling Shentong Information Technology, Shenzhen Hua’antai Intelligent Technology Co. Ltd și Chengdu Xiwu Security System Alliance Co., Ltd.

Entitățile care ajung pe lista economică neagră trebuie să aplice pentru licențe de la Departamentul Comerțului și întâmpină bariere puternice atunci când încearcă să obțină sau să tranzacționeze bunuri de la furnizori americani.

Departamentul Comerțului a precizat că va adăuga, în total, 34 de entități inclusiv unele din Rusia și Iran pe lista sa neagră și alte cinci entități care sprijină direct programele de modernizare militară ale Chinei cu legătură cu tehnologii laser și sisteme de gestiune militară.

„Departamentul Comerțului rămâne ferm angajat în acțiunea sa împotriva entităților care susțin abuzurile în Xinjiang sau care folosesc tehnologie americană pentru a alimenta eforturile chineze de expansiune militară“, a spus Gina Raimondo, secretarul american pentru Comerț, într-un comunicat.

China respinge acuzațiile că ar comite un genocid în Xinjiang și spune că politicile sale sunt necesare pentru a elimina organizațiile separatise și extremiste care agită și creează tensiuni între uiguri și chinezi.

„Partea chineză va lua toate măsurile necesare pentru a apăra drepturile și interesele legitime ale companiilor chineze și respinge încercările SUA de a interfera în treburile interne ale Chinei”, spus purtătorul de cuvânt al diplomației chineze, Wang Wenbin, vineri.

