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Putin propune eliminarea definitivă a vizelor între Rusia și China: „Suntem pregătiți să colaborăm”

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xi jinping vladimir putin
Xi Jinping și Vladimir Putin. Foto: Profimedia
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Din articol
Regimul fără viză, valabil până în 2027

Președintele rus Vladimir Putin i-a propus omologului său chinez Xi Jinping ca regimul de călătorie fără viză dintre cele două țări să devină permanent. Măsura ar extinde un sistem introdus temporar de Moscova și Beijing, în contextul în care traficul turistic dintre Rusia și China a crescut semnificativ în 2026, anunță Meduza.

Președintele rus Vladimir Putin a propus ca regimul de călătorie fără viză dintre Rusia și China să fie transformat într-unul permanent. Declarația a fost făcută în cadrul unei întâlniri cu președintele chinez Xi Jinping, desfășurată în marja summitului Organizației de Cooperare de la Shanghai, la Bișkek.

„Suntem pregătiți să colaborăm pentru a transforma regimul de călătorie fără viză într-unul permanent, dacă partea chineză consideră acest lucru posibil și util”, a declarat Putin, potrivit agenției de presă ruse Interfax.

Președintele rus a subliniat că introducerea călătoriilor fără viză a contribuit la intensificarea schimburilor turistice dintre cele două țări.

Potrivit lui Putin, traficul turistic dintre Rusia și China a crescut cu 43% în prima jumătate a anului 2026, comparativ cu perioada similară, pe fondul facilitării călătoriilor.

Regimul fără viză, valabil până în 2027

China a introdus în septembrie 2025 un regim de călătorie fără viză pentru cetățenii ruși. Beijingul a decis ulterior să îl prelungească până la 31 decembrie 2027.

În baza acestui regim, cetățenii ruși care dețin pașapoarte valabile pot intra în China fără viză pentru perioade de până la 30 de zile.

La rândul său, Rusia a introdus un regim de călătorie fără viză pentru cetățenii chinezi, măsură care este în prezent valabilă până la sfârșitul anului 2027.

Propunerea lui Putin ar elimina caracterul temporar al acestor măsuri și ar transforma regimul fără vize într-un mecanism permanent, dacă Beijingul va accepta inițiativa.

Extinderea facilităților de călătorie se înscrie în apropierea tot mai accentuată dintre Moscova și Beijing, în condițiile în care cele două țări și-au intensificat relațiile economice și politice în ultimii ani.

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Editor : C.A.

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