Agenții Secret Service au reținut lângă Casa Albă un bărbat înarmat, care amenința că-l ucide pe Trump

Secret Service a arestat, în apropierea Casei Albe, un bărbat care ar fi avut mai multe arme într-o maşină furată şi care ar fi ameninţat că îl va ucide pe preşedintele Donald Trump.

Potrivit Departamentului pentru Securitate Internă (DHS), agenţii Secret Service l-au observat pe Ronny Yordrix Guanipa Chrinos - un cetăţean venezuelean despre care DHS afirmă că a intrat ilegal în Statele Unite - în timp ce avea un comportament suspect într-o maşină aflată în apropierea Casei Albe, potrivit News.ro.

„Când agenţii l-au abordat pe suspect, acesta a spus că aude voci în cap care îi spun să vină la Washington, D.C. şi să îl ucidă pe preşedintele Trump”, a transmis DHS într-un comunicat de presă. „Agenţii au descoperit apoi că vehiculul fusese declarat furat, iar suspectul a recunoscut că avea arme în maşină”, se mai arată în comunicat.

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Serviciul Secret al SUA l-a arestat pe Ronny Yordrix Guanipa Chrinos pentru mai multe infracţiuni legate de arme de foc. DHS a precizat că acesta este cetăţean venezuelean şi se află ilegal pe teritoriul Statelor Unite.

Agenţii au descoperit în maşină o puşcă, două pistoale şi zeci de cartuşe, potrivit DHS.

Chrinos a fost arestat pentru numeroase infracţiuni legate de arme de foc, precum şi pentru utilizarea neautorizată a unui vehicul şi primirea de bunuri furate.

În prezent, el se află în custodia US Marshals Service. DHS a precizat că Chrinos a intrat ilegal în Statele Unite în 2024.

„Acesta este cel mai recent exemplu în care personalul Secret Service s-a bazat pe pregătirea şi experienţa sa îndelungată pentru a dezamorsa o situaţie tensionată, care reprezenta o ameninţare iminentă pentru persoanele aflate sub protecţia noastră şi pentru alţi americani”, a declarat directorul Secret Service, Sean Curran.

„Acest incident reflectă nivelul ridicat al ameninţărilor în mediul în care ne desfăşurăm activitatea, precum şi numărul în continuare mare de persoane înarmate care sunt atrase de complexul Casei Albe”, a adăugat el.

Potrivit Serviciului Secret, în zona Casei Albe s-a înregistrat o creştere semnificativă a numărului de incidente în care sunt implicate persoane cu probleme de sănătate mintală. Casa Albă şi instituţia prezidenţială pot reprezenta, potrivit oficialilor, un punct de atracţie simbolic pentru persoanele care se confruntă cu astfel de probleme.

În luna mai, agenţii Serviciului Secret au împuşcat mortal un bărbat cu antecedente de probleme de sănătate mintală, după ce acesta a deschis focul în apropierea unui punct de control de securitate de la Casa Albă.

Editor : M.C