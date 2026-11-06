Trump a desemnat Biroul Oval drept monument istoric

Preşedintele american Donald Trump a semnat joi un text prin care desemnează Biroul Oval drept „monument istoric”, confirmându-şi astfel interesul faţă de orice ţine de arhitectură, relatează AFP.

Singura trimitere la alegerile de la jumătate de mandat, în care opozanţii săi democraţi au preluat marţi Congresul, este o şapcă roşie cu inscripţia „veto”, pe care a pus-o pe birou, o trimitere la ameninţarea de a bloca viitoare legi.

El nu a chemat presa pentru a comenta despre alegeri, ci pentru a explica necesitatea de a păstra, în opinia sa, atât legendarul Birou, cât şi Sala Cabinetului (Cabinet Room) adiacentă.

Textul pe care l-a semnat „împiedică pe oricine să distrugă acest loc incredibil”, pe care l-a acoperit îndecorațiuni aurite, a anunţat preşedintele american.

„Va fi imposibil să fie ras, distrus sau atins”, a declarat fostul promotor imobiliat despre Biroul Oval.

Miliardarul în vârstă de 80 de ani a pus să se doborare cu buldozerul o întreagă aripă a Casei Albe, pentru a pune să se construiască o Sală de Bal, pe al cărei şantier li l-a arătat îndelung miercuri jurnaliştilor.

El a schimbat fizionomia Casei Albe, decorată sobru anterior, agăţând numeroase poze în care apare el însuși şi ornamente strălucitoare.

El a betonat peluza celebrei Grădini a Trandafirilor şi a instalat o platformă uriaşă de elicopter.

Ultimul proiect al lui Donald Trump este construirea la Washington a unui Arc de Triumf monumental, mai mare decât Arcul de Triumf de la Paris.

Editor : B.E.