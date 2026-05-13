Polonia a avertizat SUA cu privire la „interferența politică nejustificată” din cauza acordării de ajutor unui fost ministru fugar

Ministerul Afacerilor Externe al Poloniei a avertizat Washingtonul să nu acorde ajutor unui fost ministru al Justiției fugar înainte ca acesta să plece în Statele Unite, afirmând că orice astfel de măsură ar constitui o „interferență politică nejustificată”. Cotidianul polonez Gazeta Wyborcza a relatat marți că avertismentul a fost trimis pe 15 aprilie, cu câteva săptămâni înainte ca Zbigniew Ziobro să apară în Statele Unite după ce a fugit din Ungaria, unde i se acordase azil politic, scrie TVPWorld.

Ziobro, care a ocupat funcția de ministru al Justiției în cadrul fostului guvern de dreapta al Poloniei, este suspectat de comiterea a 26 de infracțiuni legate de presupusa deturnare de fonduri publice și abuz de putere.

Ziarul a relatat, citând o notă diplomatică trimisă Departamentului de Stat al SUA prin intermediul ambasadei americane de la Varșovia, că Polonia a avertizat că orice încercare de a împiedica procedurile penale împotriva lui Ziobro ar constitui o „interferență politică nejustificată” în sistemul judiciar al țării.

Documentul, denumit „aide-mémoire”, preciza că Varșovia avea încredere că autoritățile americane înțelegeau caracterul sensibil al cazului și că vor transmite preocupările Poloniei oficialilor competenți de la Washington.

Nota se referea, de asemenea, la procedurile împotriva fostului adjunct al lui Ziobro, Marcin Romanowski, care este, de asemenea, căutat de autoritățile poloneze.

Maciej Wewiór, purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe al Poloniei, a confirmat informația publicată de Gazeta Wyborcza.

El a adăugat că Varșovia a trimis marți o altă notă diplomatică Ambasadei SUA la Varșovia, solicitând clarificări cu privire la motivul pentru care lui Ziobro i s-a permis intrarea în Statele Unite.

Ministrul polonez de Externe, Radosław Sikorski, a scris într-o postare succintă pe X că Varșovia a „notificat” SUA.

Ziobro a fost una dintre cele mai influente figuri din fosta administrație poloneză condusă de partidul de dreapta Lege și Justiție (PiS). El a recunoscut că se află în Statele Unite în timpul unui interviu acordat duminică postului conservator TV Republika, spunând că a ajuns în țară cu o zi înainte.

Ziobro locuia în Ungaria din octombrie anul trecut, după ce i-a fost acordat azil politic de către guvernul de dreapta al fostului prim-ministru ungar Viktor Orbán, un aliat apropiat al PiS.

Péter Magyar—care a depus jurământul ca prim-ministru al Ungariei sâmbătă, punând capăt celor 16 ani de guvernare ai lui Orbán—a declarat după victoria sa zdrobitoare în alegerile de luna trecută că noul său guvern îi va trimite atât pe Ziobro, cât și pe Romanowski înapoi în Polonia pentru a răspunde acuzațiilor.

Viză specială de la Trump?

Rămâne neclar cum a reușit fostul ministru să ajungă în Statele Unite. Varșovia îi invalidase documentele de călătorie poloneze, inclusiv pașaportul diplomatic, dar atât el, cât și Romanowski dețineau așa-numitele pașapoarte de la Geneva eliberate solicitanților de azil politic, care le permiteau să călătorească în străinătate.

Deținătorii unor astfel de documente au totuși nevoie de viză pentru a intra în Statele Unite. Site-ul polonez de știri Onet a relatat că Ziobro obținuse o viză de jurnalist legată de postul de televiziune de dreapta TV Republika, care a anunțat luni că l-a numit comentator al său în SUA.

Gazeta Wyborcza a relatat luni că Ziobro a zburat în Statele Unite cu o viză specială aprobată personal de președintele Donald Trump, deși nu a existat nicio confirmare oficială a acestei afirmații.

Trump a menținut legături strânse cu opoziția conservatoare din Polonia, în special cu președintele Karol Nawrocki, susținut de PiS, ale cărui relații cu guvernul de centru al prim-ministrului Donald Tusk au fost tensionate de când a preluat funcția anul trecut.

Nu este încă clar dacă Ziobro va solicita azil politic în Statele Unite, iar fostul ministru nu a făcut niciun comentariu public pe această temă.

Cazul riscă să tensioneze relațiile dintre Washington și Varșovia, care au menținut în mod tradițional legături strânse în domeniul securității.

„Grup criminal organizat”

Procurorii polonezi îl acuză pe Ziobro că a condus un „grup criminal organizat” care ar fi deturnat aproximativ 150 de milioane de zloți (35,4 milioane de euro) din Fondul Justiției, un program de stat destinat sprijinirii victimelor infracțiunilor.

Procurorii susțin că o parte din fonduri au fost utilizate pentru achiziționarea controversatului software de spionaj Pegasus, care ar fi fost folosit împotriva oponenților politici în timpul mandatului guvernului PiS.

Procesul împotriva lui Ziobro a devenit un punct fierbinte politic, în contextul în care Polonia se pregătește pentru alegerile parlamentare de anul viitor. Coaliția Civică a lui Tusk a dus campania electorală din 2023 în mare parte pe promisiuni de a trage la răspundere fosta administrație pentru ceea ce el a descris drept „opt ani de rău” și „devastarea statului de drept și a ordinii juridice în Polonia”.

Cu toate acestea, eforturile actualei administrații de a anula modificările judiciare introduse de predecesorul său de dreapta au fost obstrucționate în repetate rânduri de președinții aliniați la PiS — mai întâi Andrzej Duda și acum Nawrocki.

Conform Constituției Poloniei, președintele are dreptul de a veta legile adoptate de Parlament.

