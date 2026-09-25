Live TV

Al doilea cel mai mare aeroport din Italia poartă acum numele lui Silvio Berlusconi, după o luptă în justiţie de aproape doi ani

Data publicării:
Italy. Milan. Malpensa airport Terminal 2
Principalul aeroport din Milano, Malpensa, a fost redenumit după numele fostului premier italian şi om de afaceri Silvio Berlusconi Foto: Profimedia
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Al doilea aeroport ca mărime din Italia, Milano-Malpensa, poartă de vineri oficial numele fostului premier Silvio Berlusconi, o decizie luată în 2024, dar care a fost contestată îndelung, chiar şi în instanţă, relatează Le Figaro.

Călătorii care sosesc la Milano-Malpensa vor fi de acum înainte întâmpinaţi într-un aeroport care poartă numele uneia dintre cele mai cunoscute - dar şi cele mai controversate - figuri ale politicii italiene recente. O ceremonie organizată vineri, 25 septembrie, la Terminalul 1 a consacrat denumirea „Aeroporto Internazionale Milano Malpensa - Silvio Berlusconi”, odată cu dezvelirea noii sigle, scrie News.ro.

Denumirea fusese, de fapt, aprobată încă din iulie 2024 de către ENAC, autoritatea italiană pentru aviaţia civilă, cu acordul Ministerului Infrastructurii şi Transporturilor. Aceasta îi aduce un omagiu fostului premier şi fondator al partidului Forza Italia, care a decedat la 12 iunie 2023, la vârsta de 86 de ani.

La ceremonia de vineri au fost prezenţi, printre alţii, Matteo Salvini, ministrul infrastructurii şi transporturilor, Antonio Tajani, ministrul afacerilor externe şi actualul lider al Forza Italia, preşedintele Senatului Ignazio La Russa, precum şi Paolo Berlusconi, fratele fostului şef al guvernului.

Alegerea numelui lui Silvio Berlusconi a stârnit o opoziţie puternică la Milano. Primăria condusă de Giuseppe Sala, precum şi mai multe localităţi situate în jurul aeroportului, au sesizat tribunalul administrativ din Lombardia. Acestea au contest, în special, competenţa ENAC de a decide singură asupra acestei denumiri şi lipsa consultării cu autorităţile locale. De asemenea, acestea au ridicat problema termenului de zece ani prevăzut de obicei pentru a atribui unui loc public numele unei persoane decedate.

În luna aprilie, însă, tribunalul administrativ regional le-a respins recursurile, considerând, în special, că un aeroport, infrastructură care ţine de domeniul statului şi care răspunde unor interese naţionale şi internaţionale, nu poate fi asimilat toponimiei municipale.

În aceste condiţii, ENAC a solicitat administratorului să instaleze noile indicatoare.

Pentru pasageri, schimbarea rămâne în esenţă simbolică: codul IATA al aeroportului Malpensa rămâne MXP şi va continua, aşadar, să apară pe biletele de avion şi pe etichetele bagajelor.

Editor : A.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Siegfried Mureșan.
1
Asociaţia Italienilor din România a cerut în instanţă anularea decretului prin care...
sorin grindeanu
2
Replica lui Siegfried Mureşan după ce Sorin Grindeanu i-a cerut să demisioneze din...
TIMISOARA - BILANT 2 ANI DOMINIC FRITZ - 2 NOI 2022
3
Comisia de la Veneția, întrebată despre legalitatea amendamentului care l-a lăsat pe...
NmFmMTY4ZDdmNDAxNWM5ZGUyZmYwNTM0YjhkYmIwZA==.thumb
4
Rareş Bogdan: Recomand parlamentarilor din Platforma-Liberal Conservatoare să voteze...
cosmin andreica
5
Liderul Sindicatului Polițiștilor Europol, despre „Poliția unică”: „Comasările nu se...
FOTO A divorțat de CINCI ori și a făcut anunțul, după ce s-a afișat cu noua iubită cu 37 de ani mai tânără
Digi Sport
FOTO A divorțat de CINCI ori și a făcut anunțul, după ce s-a afișat cu noua iubită cu 37 de ani mai tânără
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
scoala elevi Foto Getty Images
Noi reguli în școlile din Italia pentru străini: Plafon pentru numărul de elevi din clase, cursuri obligatorii pentru părinți și amenzi
giorgia meloni furioasa
Guvernul italian a ratat ținta de deficit, dar critică Institutul de statistică. Meloni: „Acest lucru mă dezamăgeşte”
euro in pereti
3,2 milioane de euro ascunse în pereții unei case din Italia. Carabinierii au spart zidurile și au găsit „comoara”
Călin Georgescu.
Călin Georgescu și filiera italiană: Azil politic, mesaje de susținere de la Salvini și căutarea unei vile în Toscana
sarah rizea - miss italia 2026
O româncă a obținut titlul de Miss Italia 2026. Cine este Sarah Maria Rizea: „Am câștigat aproximativ o sută de medalii”
Recomandările redacţiei
Siegfried Muresan, bolojan, fritz, tanczos barna la masa in birou
Cum va arăta Guvernul propus de Siegfried Mureșan. Lista completă a...
sorin grindeanu face declaratii
Sorin Grindeanu: „Tot ce vine dinspre USR nu poate fi luat în...
CLUJ-NAPOCA - EVENIMENT - RETRAGERE JUDECATOARE - 24 FEB 2026
Andrea Chiș, prima reacție după nominalizarea la Justiție: „Nu mă...
constantin toma
Constantin Toma: „Nu-l înţeleg pe Nicuşor Dan, care a ales să...
Ultimele știri
Expert electoral rus, arestat la Moscova după ce a analizat alegerile câștigate de partidul lui Putin. Este acuzat de trafic de droguri
Cu ce priorități va merge Burduja la audierile din Parlament: „Siguranța aprovizionării, prețuri accesibile și energie curată”
AUR cere amânarea intrării în vigoare a platformei TollRo. „Sancțiunile sunt gata, sistemul nu”. Ce nereguli semnalează partidul
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
5 zodii dau lovitura până la sfârșitul lui septembrie 2026. Norocul se întoarce de partea lor
Cancan
BREAKING 🔴 Iosif a fost găsit mort. Polițiștii au refăcut traseul micuțului
Fanatik.ro
Sabin Ilie, reacție virală înainte de meciul „tricolorilor” cu Suedia: „Naționala României e ca programul...
editiadedimineata.ro
Instanța obligă Casa Albă să redea accesul jurnaliștilor. Presa, refuzată la dineul cu Xi
Fanatik.ro
Reghecampf a revenit la FCSB, dar tunisienii îl blochează: suma uriașă pe care o cer pentru a-l lăsa să plece
Adevărul
Domul de căldură ar putea ajunge în România în octombrie. Cât de mult vor crește temperaturile și unde ar...
Playtech
De ce există atât de multe localități numite Slobozia în România. Ce însemna cuvântul în urmă cu sute de ani
Digi FM
Nicușor Dan nu știa că sărutul cu Mirabela Grădinaru va ajunge pe TikTok: "Nu am dat aprobare pe așa ceva"
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Soția lui Michael Schumacher a lăsat pe toată lumea ”mască”: ”Nici măcar un cuvânt”
Pro FM
Fiica lui David Bowie, mărturisiri despre coșmarul prin care a trecut când tatăl ei se stingea de cancer: „Mă...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
George Clooney, devastat după moartea lui Presley Gerber. Actorul îl considera ca un al doilea fiu
Adevarul
„O să am o discuție cu consilierii”. Nicușor Dan susține că nu și-a dat permisiunea ca sărutul cu Mirabela să...
Newsweek
Cine sunt pensionarii care rămân fără pensie dacă nu depun un document? Mai au la dispoziție doar 5 zile
Digi FM
S-a prăbușit în lacrimi pe scenă. Cine este Nene Royal, adolescenta din Thailanda care a câștigat „America’s...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce se întâmplă în creier în secunda în care "adormim" sub anestezie generală. Misterul pe care oamenii de...
Digi Animal World
Îți plimbi câinele pe lângă lacuri? Pericolul mortal pe care nu trebuie să-l ignori: „Poate fi fatal în...
Film Now
Nicolas Cage, de nerecunoscut în rolul legendei NFL John Madden. Cum arată actorul în noul film biografic
UTV
Adela Popescu și Radu Vâlcan au întors toate privirile la premiera filmului „3 zile în septembrie”. Cei doi...