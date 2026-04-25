Aleksander Vucic compară Europa cu Imperiul Roman înainte de prăbușire: „Nu înțelege ce se întâmplă la granițe”

Președintele sârb Aleksandar Vucic a comparat Europa cu Imperiul Roman înainte de prăbușire, susținând că blocul comunitar „a rămas în urmă” la nivel global și că își supraestimează poziția, într-un discurs susținut sâmbătă la Paris.

„Credem în mod eronat că avem un fel de superioritate morală şi democratică faţă de ceilalţi, ceea ce este complet fals. Cred că este ca Imperiul Roman de Apus, care nu a înţeles ce se întâmpla la graniţele sale, nu a vrut să recunoască acest lucru şi a sfârşit prin a se prăbuşi”, a declarat Vucic la World Policy Conference, organizată de IFRI la Chantilly, relatează AFP preluată de Agerpres.

El a adăugat însă: „Nu cred că Europa se va prăbuşi. Asta nu se va întâmpla niciodată”.

„Europa pierde bătălii importante”

„Ca europeni, cu toţii pierdem multe bătălii importante şi credem mereu că suntem cei mai inteligenţi (...) Avem tendinţa să-i minimalizăm şi să-i subestimăm mereu pe ceilalţi”, a continuat președintele sârb.

„Nu înţelegem de ce suntem în urma altor regiuni ale lumii, nu doar faţă de Statele Unite în ceea ce priveşte inteligenţa artificială şi robotica, ci şi faţă de China”, a mai spus el, avertizând asupra provocărilor demografice și de securitate ale continentului.

„Ce putem realiza în următorii 20 de ani? Nu cred că prea multe. (...) Nu sunt foarte optimist în ceea ce priveşte viitorul pe care îl construim aici”, a subliniat Vucic.

Dorința de aderare la UE

Deși critic, Vucic a reiterat dorința Serbiei de a adera la Uniunea Europeană.

„Nu putem face parte din NATO, dar suntem gata să ne integrăm (în UE - n.r.)”, a spus el. „Deschideţi-vă graniţele pentru noi. Nu avem nevoie de drept de veto, nu avem nevoie de comisari, nici măcar nu avem nevoie de fondurile dumneavoastră”, a adăugat președintele sârb.

