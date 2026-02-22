Un bărbat înarmat a fost împușcat mortal după ce a pătruns în reședința din Mar-a-Lago a președintelui Donald Trump, potrivit The Guardian. Serviciile Secrete nu au dezvăluit identitatea bărbatului care „transporta ceea ce părea a fi o pușcă și un bidon de combustibil”.

Serviciile Secrete din Statele Unite ale Americii au anunțat că, duminică dimineață, un bărbat înarmat a fost împușcat mortal după ce a pătruns în perimetrul securizat al Mar-a-Lago, reședința și clubul privat al președintelui Donald Trump din Palm Beach, Florida.

Potrivit presei americane, președintele SUA se afla la Casa Albă în timpul incidentului, deși în mod normal acesta își petrece weekendurile la stațiunea de pe malul oceanului.

Identitatea persoanei împușcate nu a fost dezvăluită. Potrivit Serviciului Secret, acesta a fost „observat la poarta nordică a proprietății Mar-a-Lago, purtând ceea ce părea a fi o pușcă și un bidon de combustibil”.

Bărbatul a fost împușcat de agenții Serviciului Secret și de un adjunct al șerifului din comitatul Palm Beach.

Tentativă de asasinat asupra lui Donald Trump în 2024

Donald Trump a fost victima unei tentative de asasinat în anul 2024, când, în timpul unui miting electoral organizat în statul Pennsylvania, un bărbat înarmat a deschis focul asupra sa dintr-o clădire aflată în apropierea scenei.

Atacul a avut loc pe 13 iulie 2024, la un miting electoral organizat lângă Butler, Pennsylvania, când un bărbat înarmat a deschis focul asupra fostului lider de stat în timp ce acesta ținea un discurs în faţa susţinătorilor. Suspectul, identificat ulterior ca Thomas Matthew Crooks, în vârstă de 20 de ani, a tras mai multe focuri de armă dintr-o clădire din apropiere cu un rifle de asalt de tip AR-15.

În urma schimbului de focuri, Trump a fost rănit superficial la ureche, fiind evacuat de urgenţă de către agenţii U.S. Secret Service, care l-au protejat până la retragerea în siguranţă. Un participant la rally a murit, iar alţi doi spectatori au fost grav răniţi în incident. Atacatorul a fost neutralizat de echipa de tir sportiv (counter-sniper) a Serviciului Secret și a decedat la faţa locului.

