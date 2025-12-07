Live TV

News Alert Alertă pe Aeroportul Heathrow din Londra. Mai multe persoane au fost atacate cu spray lacrimogen, un bărbat a fost arestat

Data actualizării: Data publicării:
The Debate Over The Third Runway At Heathrow Airport Continues
Foto: Guliver/GettyImages

Poliția și serviciile de urgență intervin în urma unui incident pe aeroportul Heathrow din Londra, potrivit BBC.

ACTUALIZARE 12:32 Unele persoane au fost îngrijite de Serviciul de Ambulanță din Londra și transportate la spital. Poliția a declarat: „Rănile lor nu par a fi grave sau a le pune viața în pericol”.

Comandantul Poliției Metropolitane, Peter Stevens, a declarat, de asemenea, că „în acest moment, credem că incidentul a implicat un grup de persoane care se cunoșteau între ele, iar o ceartă a degenerat și a dus la rănirea mai multor persoane”.

Stevens a adăugat că ofițerii „au reacționat rapid” și că „prezența poliției la Aeroportul Heathrow va fi intensificată pe parcursul dimineții” pentru a continua ancheta și a asigura siguranța în zonă.

Incidentul nu este tratat ca fiind legat de terorism.

ACTUALIZARE 12:21 O persoană se află în custodia forțelor de ordine, sub suspiciunea de agresiune, potrivit poliției metropolitane.

Polițiștii au fost chemați la ora locală 08:11, după ce au fost raportate mai multe agresiuni.

Mai multe persoane au fost pulverizate cu ceea ce se crede a fi un fel de spray cu piper de către un grup de bărbați care au părăsit apoi locul faptei”, se arată în declarație.4

Polițiștii înarmați au intervenit și au arestat un bărbat suspectat de agresiune. Acesta rămâne în arest, iar ancheta continuă pentru a identifica și alți suspecți.”

Știrea inițială. Într-un comunicat, Heathrow a precizat: „Echipele noastre răspund la un incident cu serviciile de urgență în parcarea multietajată din Terminalul 3”.

Trenurile Heathrow Express și părți ale liniei Elizabeth au fost suspendate duminică dimineață, în timp ce echipajele de intervenție erau la fața locului. Trenurile au reluat circulația, dar circulă cu întârzieri.

Poliția Metropolitană a declarat că este un incident izolat și nu este tratat ca fiind terorist sau legat de proteste.

Heathrow a sfătuit pasagerii „să-și acorde timp suplimentar atunci când călătoresc la aeroport și să se adreseze companiei aeriene pentru orice nelămuriri”.

Pe rețelele sociale există relatări despre o intervenție masivă a poliției armate, despre faptul că oamenilor li s-a spus să rămână în mașini.

Editor : Ș.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
soldați din Legiunea Străină în Guaya Franceză
1
Rachete spațiale, aur ilegal și o misiune imposibilă a Legiunii Străine: De ce nu poate...
copii in drum spre scoala, excursie elevi
2
Daniel David a semnat ordinul privind temele pentru acasă. Ce se schimbă pentru elevi și...
sed guv oana gheorghiu
3
Guvernul a stabilit primele 17 companii care intră în procesul de reformă. Care sunt...
Hervis se retrage din România
4
Hervis se retrage din România. „Piața s-a îndepărtat de activitatea noastră de bază”
Russian President Putin Visits Mandryka Central Military Clinical Hospital
5
Rusia anulează acordurile militare cu trei state NATO, semnate după căderea URSS
A divorțat în mare secret de fiul lui Ion Țiriac și a ”dispărut”: ”Am făcut un pas înapoi”
Digi Sport
A divorțat în mare secret de fiul lui Ion Țiriac și a ”dispărut”: ”Am făcut un pas înapoi”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
turnul londrei-protestatari-decembrie 2025
Turnul Londrei a fost închis. Patru persoane au fost arestate după ce au aruncat cu alimente în vitrina în care era Coroana Imperială
Ruși suspecți în tentativa de asasinat Skripal
„Un eșec lamentabil din partea Regatului Unit”. Noi dezvăluiri despre cât de ușor a fost țintit Serghei Skripal de asasinii lui Putin
HMS Cardiff Fregată britanică Type 26
Marea Britanie și Norvegia vor opera împreună o flotă comună de fregate pentru vânarea submarinelor rusești din Atlaticul de Nord
keir starmer la o sedinta
„Agresorul” Putin nu vrea să ajungă la un acord, declară premierul britanic Keir Starmer
spion britanic
Cine este soldatul englez care spiona pentru Rusia în timp ce se afla în Ucraina
Recomandările redacţiei
Alegeri locale București 2025, pentru funcția de primar general.
Alegeri București 2025: Estimări rezultate vot pentru ora 11.00. Câți...
traian basescu pe strada
Alegeri București 2025. Traian Băsescu: „Suntem într-o dezbatere...
paradă militară a talibanilor în Afghanistan
„Iadul pe Pământ” și sfârșitul gerului diplomatic: Inamicii...
2025-12-07-4028
Alegeri București 2025. Ciprian Ciucu: Este foarte important ca...
Ultimele știri
Directorul general de la JPMorgan avertizează că slăbiciunea Europei ar putea afecta economia americană
Daniel Băluță, candidat PSD la Primăria Capitalei: „De mâine putem să construim Bucureștiul pe care ni-l dorim”
Tony Blair, întâlnire cu Benjamin Netanyahu și Mahmoud Abbas pe tema viitorului Fâșiei Gaza (presa israeliană)
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Trei zodii se pregătesc pentru un moment de cotitură major. Mercur în Scorpion și Saturn în Pești se aliniază...
Cancan
Motivul real pentru care Mirabela Grădinaru nu a votat. Răspunsul BIZAR oferit de Nicușor Dan
Fanatik.ro
Prezența la vot București 2025: cifre oficiale BEC, pe sectoare. Exit Poll și primele rezultate provizorii
editiadedimineata.ro
„Efectul Batman”: prezența unui supererou în metrou crește numărul celor care ajută un străin
Fanatik.ro
LIVE / LIVE UPDATE Alegeri București 2025: Prezenţa la vot în timp real, sondaje, rezultate vot, exit poll...
Adevărul
Trucul românesc care reduce cheltuielile de iarnă. „Am 21 de grade în casă și nu am dat drumul la căldură”
Playtech
Cum faci caloriferul să se încălzească mai repede și să păstreze căldura mai mult. Trucul dezvăluit de un...
Digi FM
Justin Trudeau, încântat să o prezinte pe "partenera" lui, Katy Perry, în prima lor apariție politică...
Digi Sport
Shakira l-a descris într-un singur cuvânt pe Gerard Pique, după împăcare: ”Nu se aștepta nimeni! Șocant”
Pro FM
Nicole Scherzinger, fizic fără cusur și energie molipsitoare. Fericită în costum de baie, la soare, alături...
Film Now
Richard Gere, despre cel mai controversat moment din carieră. Ce a spus despre interdicția de a merge la gala...
Adevarul
Cine a fost ultimul român condamnat la moarte în epoca Ceaușescu și cum a ajuns în fața plutonului de execuţie
Newsweek
În ce orașe se dă ajutor de 100-200 lei la pensie de sărbători? Ce pensie trebuie să ai ca să primești banii?
Digi FM
Magie la Westminster. Copiii lui Kate și William, trei mici staruri regale, apariție adorabilă și asortată la...
Digi World
Beneficiile murăturilor pentru sănătate și când e bine să le eviți. Varza murată, castraveții și gogonelele...
Digi Animal World
Gestul făcut de un câine după ce a fost lăsat singur acasă. A ieșit pe balcon și le-a făcut o surpriză...
Film Now
De ce refuză Charlize Theron să dezvăluie numele regizorului care i-a făcut avansuri la o audiție: „Îmi place...
UTV
De ce este Theo Rose atât de slabă. Artista explică motivul din spatele siluetei și spune cu ce se confruntă