Poliția și serviciile de urgență intervin în urma unui incident pe aeroportul Heathrow din Londra, potrivit BBC.

ACTUALIZARE 12:32 Unele persoane au fost îngrijite de Serviciul de Ambulanță din Londra și transportate la spital. Poliția a declarat: „Rănile lor nu par a fi grave sau a le pune viața în pericol”.

Comandantul Poliției Metropolitane, Peter Stevens, a declarat, de asemenea, că „în acest moment, credem că incidentul a implicat un grup de persoane care se cunoșteau între ele, iar o ceartă a degenerat și a dus la rănirea mai multor persoane”.

Stevens a adăugat că ofițerii „au reacționat rapid” și că „prezența poliției la Aeroportul Heathrow va fi intensificată pe parcursul dimineții” pentru a continua ancheta și a asigura siguranța în zonă.

Incidentul nu este tratat ca fiind legat de terorism.

ACTUALIZARE 12:21 O persoană se află în custodia forțelor de ordine, sub suspiciunea de agresiune, potrivit poliției metropolitane.

Polițiștii au fost chemați la ora locală 08:11, după ce au fost raportate mai multe agresiuni.

„Mai multe persoane au fost pulverizate cu ceea ce se crede a fi un fel de spray cu piper de către un grup de bărbați care au părăsit apoi locul faptei”, se arată în declarație.4

„Polițiștii înarmați au intervenit și au arestat un bărbat suspectat de agresiune. Acesta rămâne în arest, iar ancheta continuă pentru a identifica și alți suspecți.”

Știrea inițială. Într-un comunicat, Heathrow a precizat: „Echipele noastre răspund la un incident cu serviciile de urgență în parcarea multietajată din Terminalul 3”.

Trenurile Heathrow Express și părți ale liniei Elizabeth au fost suspendate duminică dimineață, în timp ce echipajele de intervenție erau la fața locului. Trenurile au reluat circulația, dar circulă cu întârzieri.

Poliția Metropolitană a declarat că este un incident izolat și nu este tratat ca fiind terorist sau legat de proteste.

Heathrow a sfătuit pasagerii „să-și acorde timp suplimentar atunci când călătoresc la aeroport și să se adreseze companiei aeriene pentru orice nelămuriri”.

Pe rețelele sociale există relatări despre o intervenție masivă a poliției armate, despre faptul că oamenilor li s-a spus să rămână în mașini.

