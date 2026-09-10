Live TV

Alternativa pentru Germania încearcă să-și transforme primul guvern regional într-un laborator de politici de extremă dreaptă

Data publicării:
6 septembrie 2026, Saxonia-Anhalt, Magdeburg: La petrecerea electorală a partidului AfD, organizată la Altes Theater, se poate observa un afiș în formă de inimă cu portretul candidatului principal al AfD, Siegmund, pe fundalul unor steaguri germane. Foto: Sebastian Gollnow / AFP / Profimedia
6 septembrie 2026, Saxonia-Anhalt, Magdeburg: La petrecerea electorală a partidului AfD, organizată la Altes Theater, se poate observa un afiș în formă de inimă cu portretul candidatului principal al AfD, Siegmund, pe fundalul unor steaguri germane. Foto: Sebastian Gollnow / AFP / Profimedia
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

După marea victorie a partidului „Alternativa pentru Germania” (AfD) la alegerile regionale din estul Germaniei, de duminică, partidul se află mai aproape ca niciodată de a ajunge efectiv la guvernare. Dacă va reuși, intenționează să lanseze unul dintre cele mai ambițioase experimente politice de extremă dreapta din Europa în acest secol, scrie The Wall Street Journal (WSJ).

Partidul, cunoscut sub acronimul AfD, consideră landul Saxonia-Anhalt o vitrină pentru ideile sale privind imigrația, educația, cultura și demografia, care, în unele cazuri, ar reprezenta o schimbare radicală față de abordarea partidelor politice tradiționale.

Liderii AfD s-au angajat să ia măsuri dure împotriva migranților și să revizuiască programele școlare pentru a pune mai puțin accentul pe trecutul nazist al Germaniei. De asemenea, doresc să creeze o miliție de voluntari care să ajute poliția la menținerea ordinii și afirmă că vor reduce finanțarea acordată muzeelor și grupurilor artistice cu „obiective anti-germane”.

„Nu vom ceda și nu ne vom dilua pozițiile fundamentale”, a declarat Ulrich Siegmund, candidatul AfD la funcția de premier al landului. Propunerile privind imigrația, securitatea, politica energetică și economia sunt „nenegociabile”, a adăugat el.

Fostul vânzător de parfumuri trebuie să obțină încă trei voturi pentru a-și asigura o majoritate stabilă în parlamentul landului și pentru a forma un guvern. Negocierile cu alți politicieni ar putea dura săptămâni sau chiar luni. Dacă va reuși, ceea ce ar însemna să-i convingă pe unii parlamentari să treacă de partea cealaltă sau să convingă un partid mai mic de extremă stânga să-i susțină guvernul, unele dintre propunerile sale s-ar confrunta probabil cu obstacole financiare, juridice și constituționale.

Unele dintre ideile emblematice ale AfD, precum ieșirea Germaniei din Uniunea Europeană, renunțarea la euro ca monedă, anularea sancțiunilor împotriva Rusiei și încetarea sprijinului acordat Ucrainei, depășesc competențele unui guvern de land.

Cu toate acestea, sistemul federal al Germaniei conferă landurilor competențe substanțiale în domeniul educației, al politicii culturale și al securității, inclusiv controlul asupra poliției și asupra filialei regionale a Oficiului pentru Protecția Constituției, agenția germană de informații interne.

În cazul în care AfD ar prelua controlul asupra agenției, acest lucru ar trezi îngrijorări cu privire la determinarea landului de a combate extremismul de extremă dreapta și antisemitismul, a declarat Remko Leemhuis, directorul biroului din Berlin al Comitetului Evreiesc American.

Saxonia-Anhalt a înregistrat anul trecut al doilea cel mai mare număr de acte criminale motivate de extrema dreaptă pe cap de locuitor, conform statisticilor poliției. În 2019, de Yom Kippur, un atacator neonazist a încercat să atace sinagoga din Halle, cel mai mare oraș al landului, ucigând două persoane.

„În țări precum Franța și Italia, extrema dreaptă s-a moderat pe măsură ce s-a apropiat de putere”, a spus Leemhuis. „Aici este exact invers. Partidul a devenit din ce în ce mai radical de-a lungul timpului, până în punctul în care ceilalți din Europa nu vor să aibă nimic de-a face cu el.”

AfD respinge această acuzație, susținând că promovează idei conservatoare care erau dominante în anii 1990 și la începutul anilor 2000. Partidul afirmă că partidele de centru s-au îndepărtat prea mult spre stânga în ultimele două decenii.

Programul AfD pentru Saxonia-Anhalt pledează pentru „remigrare”. Acest concept, popularizat de mișcarea identitară etno-naționalistă din Franța la începutul anilor 2000, descrie îndepărtarea forțată din Europa a persoanelor fără cetățenie germană, inclusiv a unor cetățeni naturalizați.

Siegmund insistă că nu va viza cetățenii germani sau pe oricine locuiește legal în Germania și că guvernul său va respecta toate cerințele constituționale.

Duminică, el a declarat că partidul îi întâmpină cu brațele deschise pe străinii harnici care au venit să sprijine populația din Saxonia-Anhalt.

Programul său, însă, îi îndeamnă pe angajatori să nu angajeze migranți „distanți cultural”, despre care se afirmă că sunt adesea slab calificați și pot pune în pericol viețile germanilor. Deficitul de forță de muncă calificată, se spune, ar trebui acoperit prin întoarcerea expatriaților germani, automatizare și inteligență artificială.

Între timp, migranții din UE care primesc ajutoare sociale ar trebui să plece, potrivit documentului. Infractorii cu dublă cetățenie ar trebui să-și piardă cetățenia germană, iar tuturor ucrainienilor ar trebui să li se retragă statutul de refugiat și ajutoarele sociale. AfD dorește să-i cazeze pe toți solicitanții de azil într-un număr redus de centre situate departe de zonele urbane, să le confiște bunurile și să-i oblige să muncească.

Pe lângă faptul că le-ar îngreuna viața solicitanților de azil, partidul ar putea întâmpina dificultăți în punerea în aplicare a unei mari părți din agenda sa privind imigrația, întrucât cea mai mare parte a acesteia ar necesita sprijinul guvernului federal.

Nu același lucru se întâmplă însă în domeniul educației. În acest domeniu, AfD dorește să creeze clase separate pentru copiii migranților pe care îi consideră a avea șanse reduse de a rămâne în Germania. De asemenea, partidul dorește ca copiii cu dizabilități grave să fie scoși din clasele obișnuite și să fie școlarizați separat.

Partidul consideră că patriotismul ar trebui să joace un rol mai important în elaborarea programei școlare. Orele de istorie ar trebui să se concentreze mai puțin pe perioada nazistă și pe Holocaust și mai mult pe istoria secolului al XIX-lea, fondarea celui de-al doilea Reich și pe Bismarck. Profesorii ar trebui să depună un jurământ față de poporul german și față de patrie.

AfD a luat în vizor una dintre cele mai mari atracții turistice din Saxonia-Anhalt, Fundația Bauhaus din orașul Dessau. Transformată acum în muzeu, fosta școală de design închisă de naziști în anii 1930 promova un stil arhitectural lipsit de rădăcini regionale, potrivit partidului.

„AfD preferă clădirile care transmit oamenilor un sentiment de patrie și de identitate”, a declarat Laurens Nothdurft, consilierul general al partidului și consilier apropiat al lui Siegmund, pentru WSJ cu puțin timp înainte de alegeri.

Muzeele, teatrele, orchestrele și organizațiile neguvernamentale care urmăresc „obiective anti-germane” ar putea suferi reduceri ale finanțării, conform programului.

Acest lucru ar putea intra în conflict cu libertatea artelor și a educației consacrate în constituție, care protejează societatea civilă de interferența excesivă a statului, potrivit lui David Begrich, cercetător la Miteinander, o ONG care studiază extremismul de extremă dreaptă.

„Un guvern al AfD ar marca, fără îndoială, o ruptură în tradițiile și cultura politică a Republicii Federale ca stat liberal guvernat de statul de drept”, a scris Begrich într-o evaluare a programului AfD pentru Saxonia-Anhalt, realizată în iunie pentru Comitetul Evreiesc American.

Programul pentru Saxonia-Anhalt include o serie de poziții noi pentru partid în ansamblu, printre care alocarea de fonduri suplimentare pentru învățământul în limba rusă și reducerea finanțării de stat acordate bisericilor catolică și luterană recunoscute oficial.

Printre propunerile mai puțin cunoscute ale partidului se numără crearea unei miliții de voluntari sub autoritatea poliției municipale, pentru a ajuta autoritățile să patruleze în comunitățile mai mici.

„Aceasta este una dintre cele mai ciudate propuneri”, a declarat Benjamin Höhne, politolog la Universitatea din Chemnitz. „Acest lucru ar putea stârni îngrijorări cu privire la crearea unei trupe de șoc politice pentru partid.”

Editor : B.E.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Meghan Markle și prințul harry
1
Reacția lui Harry și Meghan după mesajul regelui Charles privind statutul lor în Familia...
Spitalul de Urgenţă Bucureşti Floreasca.
2
De ce a ajuns o pacientă de la Spitalul Floreasca să plătească 8.000 de euro pentru a fi...
Donald Trump
3
„Între bun simţ şi nebunie” Republicanii primesc tot mai multe semnale de avertizare...
MIHAI_FIFOR_170912_MINISTRII_PSD_02_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
4
„Doar unul în plus la număr”. Institutul Elie Wiesel reacționează după ce Mihai Fifor a...
potra georgescu
5
Procesul lui Horațiu Potra și Călin Georgescu, privind tentativa de lovitură de stat, a...
”Șocant”: Marius și-a ucis colegul prin otrăvire. A fost arestat cu două săptămâni înainte de nuntă. Motivul crimei
Digi Sport
”Șocant”: Marius și-a ucis colegul prin otrăvire. A fost arestat cu două săptămâni înainte de nuntă. Motivul crimei
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Man with his face painted with the flag of European Union. The man is sad and photographic composition leaves only half of the f
Încrederea în viitorul UE se clatină, arată un nou sondaj. Cum profită extrema dreaptă de pesimismul europenilor
friedrich merz
Cancelarul german Merz a anulat o convorbire cu Trump după o postare pe rețelele sociale în care acesta lăuda victoria AfD
philip l foto instagram
Un fotbalist și-ar fi ucis un coechipier, după ce s-au certat din cauza unei femei. A fost arestat cu două sptămâni înainte de nunta sa
friedrich merz profimedia
Cancelarul german Friedrich Merz acuză partidul de extremă dreapta AfD că urmăreşte „epurarea etnică”: „Să facem o distincţie clară”
Palestinian - Israeli Conflict In Jenin, Palestine - 22 Mar 2026
Franța și Marea Britanie interzic importurile din așezările israeliene ale Cisiordaniei. Alte 10 țări se alătură demersului
Recomandările redacţiei
cladire lucrare statul la stat captura
PNRR și încropeala românească. Doar un sfert dintre proiecte...
Steag UE
„Un public ambițios, dar deziluzionat”. Europenii doresc o Europă...
John Ratcliffe, directorul CIA
Șeful CIA ar putea juca un rol mai important în negocierile de pace...
President Donald Trump Delivers Remarks at Steel Across America
25 de ani de la 11 septembrie. Cum încearcă Donald Trump să-și lege...
Ultimele știri
Preţul gazelor a sărit la cel mai mare nivel înregistrat în istorie în această perioadă
Trump promite câte 5.000 de dolari pentru fiecare american dacă partidul său păstrează controlul asupra Congresului. Ce spun sondajele
Cine poate cumula pensia cu salariul în 2026: Condițiile impuse și limita de venit prevăzută de lege
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Noroc incredibil pentru trei zodii până pe 22 septembrie. Începe una dintre cele mai frumoase perioade pentru...
Cancan
Luciana Păunescu a murit fulgerător la 46 de ani! Cu doar o lună înainte, își făcuse analizele și le-a...
Fanatik.ro
Ce afacere! Gigi Becali i-a setat deja prețul lui Denis Drăguș! Cât vrea patronul FCSB să încaseze pentru...
editiadedimineata.ro
Ce televizoare smart au fost surprinse înregistrând cu ecranul oprit și spionând dispozitivele locale
Fanatik.ro
Cum a apărut Peluza Sud din galeria Stelei. Ce șanse sunt de împăcare cu Nordul de la FCSB
Adevărul
„Au drumuri mai proaste decât noi, ceea ce e impresionant”. Ce cred românii despre Bulgaria după vacanțe și...
Playtech
Orașele din România prin care ar putea trece trupele NATO într-o situație de urgență. De ce drumurile devin...
Digi FM
Cât plătesc Cristi Borcea și Valentina Pelinel pentru școala privată a celor trei copii ai lor. Puțini români...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Marius Lăcătuș a spus ÎN DIRECT cu câți bani îi e dator Gigi Becali: ”10 lei?” / ”Mă iei la mișto?”
Pro FM
Kelly Osbourne a slăbit atât de mult după moartea lui Ozzy încât nu s-a mai recunoscut: „Vedeam doar o...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Penelope Cruz, răvășitoare într-o rochie roșie, cu crăpătură pe picior, la Veneția. A plâns de emoție după...
Adevarul
Optimismul Ucrainei pe front se erodează, în timp ce Rusia amenință „centura de fortărețe” din est
Newsweek
A apărut cuponul de pensie pe septembrie în e-Talon! Ce trebuie să verifice acum pensionarii în contul CNPP
Digi FM
Gina Pistol, adevărul despre relația cu tatăl ei: „A trebuit să mă cresc singură”. Cum se înțeleg cei doi în...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Materialul de care nu se lipește nimic. Chinezii au creat un vas de toaletă care ar putea economisi miliarde...
Digi Animal World
Un păianjen gigantic a apărut în podul unei femei: „E de mărimea unui cocker spaniel”
Film Now
Adam Sandler, la 60 de ani. „Regele comediei”, unul dintre cei mai bogați actori. Are o avere impresionantă
UTV
Ce probleme de sănătate are Cheloo. Rapperul de la Paraziții a vorbit despre diagnosticul primit