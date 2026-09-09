Live TV

Cancelarul german Friedrich Merz acuză partidul de extremă dreapta AfD că urmăreşte „epurarea etnică”: „Să facem o distincţie clară”

Data actualizării: Data publicării:
friedrich merz profimedia
Friedrich Merz. Foto: Profimedia
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
„Să facem o distincţie clară între cei care lucrează în Germania, care sunt bineveniţi aici, şi cei care nu au drept de şedere permanentă” AfD păstrează tăcerea în privinţa atacului eşuat cu o dronă-kamikaze la aeroportul din Leipzig, organizat de Rusia, acuză cancelarul

Cancelarul german, Friedrich Merz, a acuzat miercuri partidul de extremă dreapta Alternative für Deutschland (AfD) că urmăreşte „epurarea etnică” prin campania sa de „remigrare”, aceasta fiind prima sa confruntare publică cu AfD de la succesul şocant de duminică al formaţiunii în alegerile din landul Saxonia-Anhalt, relatează The Guardian.

Merz a afirmat, într-o dezbatere zgomotoasă în Bundestag, că partidul de extremă dreaptă distruge unul dintre pilonii economiei germane propunând o campanie rasistă de expulzări în masă.

„Termenul «remigrare» nu este altceva decât un sinonim pentru epurarea etnică bazată pe origine şi culoarea pielii”, a declarat cancelarul, în aplauzele celorlalte partide din camera inferioară a parlamentului german.

Într-un discurs aprins adresat grupului parlamentar al AfD, care l-a întrerupt în repetate rânduri cu huiduieli şi strigăte de batjocură, Merz a afirmat că milioane de imigranţi care muncesc sunt esenţiali pentru societatea germană, notează The Guardian, citată de News.ro.

„Dacă cei care lucrează în Germania vor fi nevoiţi să părăsească din nou ţara pentru că voi promovaţi «remigrarea», atunci posturile calificate din Germania nu vor mai putea funcţiona: niciun azil de bătrâni nu va mai rămâne deschis, niciun spital din Germania nu va mai rămâne operaţional şi niciun restaurant din Germania nu va mai putea rămâne în afaceri”, a subliniat cancelarul german.

El a afirmat că retorica AfD, care a propulsat-o către cel mai bun rezultat obţinut vreodată de un partid de extremă dreaptă într-un land german de la perioada nazistă încoace, „este exact ceea ce divide atât de profund societatea”.

Sprijinul pentru Merz, un creştin-democrat conservator, a scăzut drastic în cele 16 luni de când a preluat conducerea unei coaliţii cu social-democraţii de centru-stânga, pe fondul dezamăgirii faţă de progresul lent în ceea ce priveşte creşterea economică şi costul vieţii.

„Să facem o distincţie clară între cei care lucrează în Germania, care sunt bineveniţi aici, şi cei care nu au drept de şedere permanentă”

El a adoptat o linie dură în politica de frontieră, într-o încercare şovăitoare de a recâştiga susţinătorii AfD, şi a recunoscut că Germania încă se confruntă cu „probleme în domeniul imigraţiei”.

„Încă mai avem în Germania multe persoane care nu ar trebui să aibă drept de şedere permanentă. Există un consens în cadrul coaliţiei (de guvernare) asupra faptului că trebuie să expulzăm mai multe persoane”, a declarat el miercuri.

„Însă facem o distincţie clară între cei care lucrează în Germania, care contribuie la prosperitatea noastră şi care sunt bineveniţi aici, şi cei care nu au drept de şedere permanentă în Germania şi care trebuie să părăsească ţara noastră. Spre deosebire de voi (AfD), noi acordăm o atenţie deosebită acestei distincţii”, a punctat Merz.

Partidul AfD a obţinut aproape 44% din voturi în Saxonia-Anhalt, dar îi lipsesc trei mandate pentru a avea majoritatea absolută. Candidatul său principal, Ulrich Siegmund, caută potenţiali susţinători printre celelalte partide pentru a fi ales în funcţia de premier al landului.

Merz, care a recunoscut că lipsa sa de popularitate a jucat un rol în reducerea la jumătate a sprijinului acordat partidului său în acest land, a încercat să facă faţă cu curaj acestei înfrângeri. „56% dintre alegătorii din Saxonia-Anhalt nu au votat pentru voi”, le-a spus el celor de la AfD.

El l-a acuzat pe Siegmund, al cărui partid este clasificat drept extremist de dreapta de serviciile interne de informaţii, de „fraudă electorală”, invocând încălcarea unei promisiuni de campanie de a nu încerca să guverneze landul în cazul în care nu ar obţine majoritatea absolută. „Şi nici nu veţi reuşi asta” la nivel federal, i-a spus Merz co-liderului AfD, Alice Weidel. „Nicăieri în Germania nu veţi obţine majoritatea. Sunteţi şi rămâneţi o forţă distructivă”, a acuzat el.

AfD păstrează tăcerea în privinţa atacului eşuat cu o dronă-kamikaze la aeroportul din Leipzig, organizat de Rusia, acuză cancelarul

Merz a atacat, de asemenea, AfD pentru opoziţia sa faţă de asistenţa militară acordată Ucrainei şi a acuzat partidul că face cauză comună cu Rusia, despre care Berlinul susţine că desfăşoară o campanie de sabotaj şi dezinformare pe teritoriul său.

Cancelarul a afirmat că, în ciuda „dovezilor clare” că un atac eşuat cu o dronă-kamikaze la aeroportul din Leipzig, de luna trecută, „fusese planificat în Rusia de luni de zile şi era îndreptat în mod specific împotriva Germaniei”, AfD a păstrat tăcerea în această privinţă.

Ceva mai devreme, de la tribună, Weidel s-a bucurat de victoria electorală răsunătoare a partidului său, afirmând că CDU a fost „pulverizată” şi că a fost un referendum asupra conducerii lui Merz.

Atacând politica în materie de migraţie a guvernului şi învinuind-o pentru criminalitate şi alte probleme de securitate, Weidel a declarat: „V-a expirat timpul. Cetăţenii vor o schimbare de politică şi o vor obţine”, a spus ea, reiterând obiectivul partidului său de a forma un guvern federal în viitorul apropiat.

Sondajele arată că instabila coaliţie a lui Merz nu ar avea majoritate la alegerile generale, care sunt programate abia în 2029.

AfD se află pe primul loc în sondaje, cu 28% până la 29%, având circumstanţe favorabile înaintea altor două alegeri regionale din această lună, la Berlin şi în Mecklenburg-Pomerania de Vest.

Editor : Liviu Cojan

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Meghan Markle și prințul harry
1
Reacția lui Harry și Meghan după mesajul regelui Charles privind statutul lor în Familia...
drapel olanda gettyimages
2
Atenţionare de călătorie emisă de MAE pentru românii care vor să meargă în Olanda
Spitalul de Urgenţă Bucureşti Floreasca.
3
De ce a ajuns o pacientă de la Spitalul Floreasca să plătească 8.000 de euro pentru a fi...
dungaciu4
4
George Simion și Dan Dungaciu, la pescuit, alături de călugării de pe Muntele Athos...
Donald Trump
5
„Între bun simţ şi nebunie” Republicanii primesc tot mai multe semnale de avertizare...
”Șocant”: Marius și-a ucis colegul prin otrăvire. A fost arestat cu două săptămâni înainte de nuntă. Motivul crimei
Digi Sport
”Șocant”: Marius și-a ucis colegul prin otrăvire. A fost arestat cu două săptămâni înainte de nuntă. Motivul crimei
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Palestinian - Israeli Conflict In Jenin, Palestine - 22 Mar 2026
Franța și Marea Britanie interzic importurile din așezările israeliene ale Cisiordaniei. Alte 10 țări se alătură demersului
World Cup Draw, Washington - 05 Dec 2025
Donald Trump, mesaj despre victoria AfD în alegerile din Saxonia-Anhalt: „Make Germany Great Again”
Sistem Patriot
Germania va trimite Ucrainei noi rachete Patriot din stocurile armatei: „Ne aşteptăm ca raidurile aeriene ruseşti să se intensifice”
Stâlpi de electrificare în Hermania fotografiați pe 10 aprilie 2023.
Suspectul în cazul actelor de sabotaj la rețeteaua electrică din Germania a fost prins. Avea explozibili asupra sa
Deutschland, Aachen (Elisenbrunnen): Demo mit Tausenden Menschen am Tag nach der Landtagswahl in Sachsen - Anhalt, Demon protest germania anti-afd
Aproape jumătate dintre germani se opun unei guvernări AfD cu susținerea altor partide în Saxonia-Anhalt
Recomandările redacţiei
plen camera deputatilor
Reducerea numărului de parlamentari la 300: Biroul permanent al...
manole in avion
Primele imagini din avionul privat cu care politicieni și magistrați...
INStANT_COTROCENI_CONSULTARI_AUR03_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Viziuni diferite în AUR privind susținerea unui guvern cu PSD. Dan...
oameni la metrou
Șeful sindicatului de la metrou critică modul de conducere al...
Ultimele știri
Un nou produs tradițional românesc a fost recunoscut oficial în UE: brânza frământată de Teaca
Replica Dianei Buzoianu pentru liderul sindical care a spus că sunt „cam multe femei care conduc şi iau decizii”
Un tren a lovit o betonieră și a deraiat în centrul Poloniei: un mort și 20 de răniți
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Noroc incredibil pentru trei zodii până pe 22 septembrie. Începe una dintre cele mai frumoase perioade pentru...
Cancan
Luciana Păunescu a murit fulgerător la 46 de ani! Cu doar o lună înainte, își făcuse analizele și le-a...
Fanatik.ro
Topul jucătorilor U21 din SuperLiga! Universitatea Craiova, Rapid, FCSB şi Dinamo, blindate. Echipa care s-a...
editiadedimineata.ro
Ce televizoare smart au fost surprinse înregistrând cu ecranul oprit și spionând dispozitivele locale
Fanatik.ro
Cu datorii de 3,5 milioane de euro către ANAF și Primăria Arad, UTA a făcut anunțul despre intrarea în...
Adevărul
Ce se întâmplă dacă mergi cu copilul în vacanță, în timpul anului școlar
Playtech
Harta lumii pe care o știm de aproape 500 de ani ar putea fi înlocuită. România susține schimbarea
Digi FM
Cât plătesc Cristi Borcea și Valentina Pelinel pentru școala privată a celor trei copii ai lor. Puțini români...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Presa de la Madrid a văzut ce a declarat Cristi Chivu și a tras concluzia, după Real - Inter, în prima etapă...
Pro FM
Kelly Osbourne a slăbit atât de mult după moartea lui Ozzy încât nu s-a mai recunoscut: „Vedeam doar o...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Penelope Cruz, răvășitoare într-o rochie roșie, cu crăpătură pe picior, la Veneția. A plâns de emoție după...
Adevarul
Ce transporta singurul avion civil care a avut voie să zboare după atentatele de la 11 septembrie
Newsweek
Când intră pensiile pe card - vineri sau luni? Când se dau indemnizațiile de handicap și alte ajutoare?
Digi FM
Gina Pistol, adevărul despre relația cu tatăl ei: „A trebuit să mă cresc singură”. Cum se înțeleg cei doi în...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Materialul de care nu se lipește nimic. Chinezii au creat un vas de toaletă care ar putea economisi miliarde...
Digi Animal World
Un păianjen gigantic a apărut în podul unei femei: „E de mărimea unui cocker spaniel”
Film Now
Adam Sandler, la 60 de ani. „Regele comediei”, unul dintre cei mai bogați actori. Are o avere impresionantă
UTV
Ce probleme de sănătate are Cheloo. Rapperul de la Paraziții a vorbit despre diagnosticul primit