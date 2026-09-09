Cancelarul german Friedrich Merz acuză partidul de extremă dreapta AfD că urmăreşte „epurarea etnică”: „Să facem o distincţie clară”

Cancelarul german, Friedrich Merz, a acuzat miercuri partidul de extremă dreapta Alternative für Deutschland (AfD) că urmăreşte „epurarea etnică” prin campania sa de „remigrare”, aceasta fiind prima sa confruntare publică cu AfD de la succesul şocant de duminică al formaţiunii în alegerile din landul Saxonia-Anhalt, relatează The Guardian.

Merz a afirmat, într-o dezbatere zgomotoasă în Bundestag, că partidul de extremă dreaptă distruge unul dintre pilonii economiei germane propunând o campanie rasistă de expulzări în masă.

„Termenul «remigrare» nu este altceva decât un sinonim pentru epurarea etnică bazată pe origine şi culoarea pielii”, a declarat cancelarul, în aplauzele celorlalte partide din camera inferioară a parlamentului german.

Într-un discurs aprins adresat grupului parlamentar al AfD, care l-a întrerupt în repetate rânduri cu huiduieli şi strigăte de batjocură, Merz a afirmat că milioane de imigranţi care muncesc sunt esenţiali pentru societatea germană, notează The Guardian, citată de News.ro.

„Dacă cei care lucrează în Germania vor fi nevoiţi să părăsească din nou ţara pentru că voi promovaţi «remigrarea», atunci posturile calificate din Germania nu vor mai putea funcţiona: niciun azil de bătrâni nu va mai rămâne deschis, niciun spital din Germania nu va mai rămâne operaţional şi niciun restaurant din Germania nu va mai putea rămâne în afaceri”, a subliniat cancelarul german.

El a afirmat că retorica AfD, care a propulsat-o către cel mai bun rezultat obţinut vreodată de un partid de extremă dreaptă într-un land german de la perioada nazistă încoace, „este exact ceea ce divide atât de profund societatea”.

Sprijinul pentru Merz, un creştin-democrat conservator, a scăzut drastic în cele 16 luni de când a preluat conducerea unei coaliţii cu social-democraţii de centru-stânga, pe fondul dezamăgirii faţă de progresul lent în ceea ce priveşte creşterea economică şi costul vieţii.

„Să facem o distincţie clară între cei care lucrează în Germania, care sunt bineveniţi aici, şi cei care nu au drept de şedere permanentă”

El a adoptat o linie dură în politica de frontieră, într-o încercare şovăitoare de a recâştiga susţinătorii AfD, şi a recunoscut că Germania încă se confruntă cu „probleme în domeniul imigraţiei”.

„Încă mai avem în Germania multe persoane care nu ar trebui să aibă drept de şedere permanentă. Există un consens în cadrul coaliţiei (de guvernare) asupra faptului că trebuie să expulzăm mai multe persoane”, a declarat el miercuri.

„Însă facem o distincţie clară între cei care lucrează în Germania, care contribuie la prosperitatea noastră şi care sunt bineveniţi aici, şi cei care nu au drept de şedere permanentă în Germania şi care trebuie să părăsească ţara noastră. Spre deosebire de voi (AfD), noi acordăm o atenţie deosebită acestei distincţii”, a punctat Merz.

Partidul AfD a obţinut aproape 44% din voturi în Saxonia-Anhalt, dar îi lipsesc trei mandate pentru a avea majoritatea absolută. Candidatul său principal, Ulrich Siegmund, caută potenţiali susţinători printre celelalte partide pentru a fi ales în funcţia de premier al landului.

Merz, care a recunoscut că lipsa sa de popularitate a jucat un rol în reducerea la jumătate a sprijinului acordat partidului său în acest land, a încercat să facă faţă cu curaj acestei înfrângeri. „56% dintre alegătorii din Saxonia-Anhalt nu au votat pentru voi”, le-a spus el celor de la AfD.

El l-a acuzat pe Siegmund, al cărui partid este clasificat drept extremist de dreapta de serviciile interne de informaţii, de „fraudă electorală”, invocând încălcarea unei promisiuni de campanie de a nu încerca să guverneze landul în cazul în care nu ar obţine majoritatea absolută. „Şi nici nu veţi reuşi asta” la nivel federal, i-a spus Merz co-liderului AfD, Alice Weidel. „Nicăieri în Germania nu veţi obţine majoritatea. Sunteţi şi rămâneţi o forţă distructivă”, a acuzat el.

AfD păstrează tăcerea în privinţa atacului eşuat cu o dronă-kamikaze la aeroportul din Leipzig, organizat de Rusia, acuză cancelarul

Merz a atacat, de asemenea, AfD pentru opoziţia sa faţă de asistenţa militară acordată Ucrainei şi a acuzat partidul că face cauză comună cu Rusia, despre care Berlinul susţine că desfăşoară o campanie de sabotaj şi dezinformare pe teritoriul său.

Cancelarul a afirmat că, în ciuda „dovezilor clare” că un atac eşuat cu o dronă-kamikaze la aeroportul din Leipzig, de luna trecută, „fusese planificat în Rusia de luni de zile şi era îndreptat în mod specific împotriva Germaniei”, AfD a păstrat tăcerea în această privinţă.

Ceva mai devreme, de la tribună, Weidel s-a bucurat de victoria electorală răsunătoare a partidului său, afirmând că CDU a fost „pulverizată” şi că a fost un referendum asupra conducerii lui Merz.

Atacând politica în materie de migraţie a guvernului şi învinuind-o pentru criminalitate şi alte probleme de securitate, Weidel a declarat: „V-a expirat timpul. Cetăţenii vor o schimbare de politică şi o vor obţine”, a spus ea, reiterând obiectivul partidului său de a forma un guvern federal în viitorul apropiat.

Sondajele arată că instabila coaliţie a lui Merz nu ar avea majoritate la alegerile generale, care sunt programate abia în 2029.

AfD se află pe primul loc în sondaje, cu 28% până la 29%, având circumstanţe favorabile înaintea altor două alegeri regionale din această lună, la Berlin şi în Mecklenburg-Pomerania de Vest.

Editor : Liviu Cojan