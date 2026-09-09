Franța și Marea Britanie au anunțat măsuri comerciale împotriva produselor provenite din așezările israeliene din Cisiordania ocupată, pe fondul intensificării violențelor împotriva palestinienilor și al extinderii coloniilor. Alte state europene și din afara Uniunii Europene susțin demersul sau pregătesc măsuri similare, în timp ce decizia britanică a provocat reacții dure din partea oficialilor israelieni, anunță France24.

Franța se pregătește să introducă o interdicție asupra produselor provenite din așezările israeliene din Cisiordania ocupată, a declarat marți ministrul de Externe Jean-Noel Barrot, pe fondul unui val de violențe comise de coloniști în ultimele zile, care a subminat și mai mult perspectivele unei soluții bazate pe existența a două state alături de palestinieni.

Franța s-a alăturat Regatului Unit și altor zece țări în anunțarea unor măsuri comerciale împotriva mărfurilor și anumitor servicii provenite din așezările israeliene.

„Franța va pune capăt comerțului cu așezările israeliene din Palestina, alături de alte 11 țări care și-au asumat, de asemenea, angajamente similare”, a scris Barrot pe X.

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„De ce facem acest lucru? Pentru că Cisiordania este pe punctul de a exploda - asistăm la o expansiune frenetică a coloniilor, la o escaladare a violenței împotriva palestinienilor din partea coloniștilor extremiști și la acte de terorism care au fost condamnate chiar de autoritățile israeliene”, a adăugat Barrot.

Această măsură survine pe fondul frustrării crescânde în rândul unor state membre ale Uniunii Europene, care au solicitat ca blocul comunitar să ia o decizie, dar nu au reușit să obțină o majoritate calificată, în contextul opoziției marcante din partea Germaniei.

Marți, Franța a anunțat, în coordonare cu Regatul Unit și Canada, o interdicție comercială asupra mărfurilor produse în așezările israeliene din Cisiordania ocupată.

Ministrul britanic de Externe, Ed Miliband, a declarat în fața Parlamentului Regatului Unit că „guvernul britanic recunoaște că are loc o curățare etnică a palestinienilor în anumite zone din Cisiordania, comisă de teroriști coloniști”. El a afirmat că au fost „case demolate cu buldozerul, drumuri și infrastructură publică distruse, familii strămutate din casele lor”.

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Miliband a spus că simte „o profundă rușine față de ceea ce s-a întâmplat în Palestina sub ochii comunității internaționale”.

Danemarca, Finlanda, Islanda, Polonia, Portugalia și Suedia s-au angajat să „sprijine măsuri suplimentare”. Țările de Jos, Irlanda, Belgia, Spania și Norvegia au interzis deja produsele provenite din colonii sau sunt pe cale să facă acest lucru.

„Având în vedere situația de pe teren, nu putem aștepta, așa că luăm această decizie la nivel național”, a declarat o sursă diplomatică franceză reporterilor, în cadrul unei conferințe de presă organizate înaintea anunțului.

Modalitățile de aplicare a interdicției nu au fost încă stabilite definitiv și nu era clar, inițial, când urma să fie pusă în aplicare.

„Acest anunț face parte din inițiativa comună a președintelui Republicii și a prim-ministrului Regatului Unit, care a fost discutată în special în cadrul întâlnirii lor de la Londra și la care s-au alăturat mai mulți dintre partenerii noștri din Uniunea Europeană și din afara acesteia”, a declarat sursa, adăugând că până la o duzină de țări ar urma acest exemplu.

Sursa a precizat că nu este vorba despre un boicot împotriva Israelului.

Decizia Marii Britanii a stârnit reacții furioase în Israel, ministrul de Finanțe Bezalel Smotrich cerând expulzarea ambasadorului britanic.

Președintele israelian Isaac Herzog a declarat că interdicția ar fi „o gravă eroare de calcul, o decizie care va rămâne în partea greșită a istoriei”, în timp ce ministrul de Externe Gideon Saar a avertizat că „dacă Marea Britanie acționează împotriva Israelului, Israelul va acționa împotriva Marii Britanii”.

Relațiile Franței cu Israelul sunt tensionate de câteva luni și s-au înrăutățit în septembrie anul trecut, după ce Franța a condus eforturile la Națiunile Unite pentru recunoașterea unui stat palestinian.

Sursa a afirmat că accelerarea procesului de colonizare subminează perspectiva unui stat palestinian viabil, iar decizia guvernului israelian de a publica licitații pentru proiectul E1 a fost considerată o linie roșie nu numai pentru Europa, ci și pentru marea majoritate a comunității internaționale.

„Am asistat, de asemenea, la o intensificare a actelor de violență comise de coloniști, ceea ce este inacceptabil și, mai mult, reprezintă un risc din ce în ce mai grav de destabilizare a Cisiordaniei și a regiunii. Regretăm că nu s-au luat măsuri suficiente pentru a pune capăt acestei situații”, a declarat sursa.

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Sub guvernul Netanyahu, construcția de așezări în Cisiordania - teritoriu ocupat de Israel în războiul din Orientul Mijlociu din 1967 - a cunoscut o creștere semnificativă. Comunitatea internațională consideră, în marea sa majoritate, că aceste construcții sunt ilegale și reprezintă un obstacol în calea păcii.

Guvernul lui Netanyahu consideră Cisiordania drept patria biblică și istorică a poporului evreu și se opune creării unui stat palestinian.

Editor : C.A.