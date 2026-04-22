Ambasadorul României la Chişinău: Relansarea rutei Falciu-Cantemir deschide noi oportunităţi pentru Republica Moldova

Relansarea, după 17 ani, a traficului feroviar pe tronsonul Prut-2 (Republica Moldova) - Fălciu (România) deschide noi oportunităţi pentru transportul de mărfuri şi susţine dezvoltarea economică a sudului Republicii Moldova, consolidând legăturile cu piaţa Uniunii Europene, a declarat marţi ambasadorul României la Chişinău, Cristian-Leon Ţurcanu, potrivit Agerpres.

Ambasadorul României a participat miercuri la ceremonia de testare şi reluare a circulaţiei pe tronsonul feroviar Fălciu-Cantemir, menţionând că aceasta va contribui la diversificarea rutelor de import/export.

„Am trecut azi Prutul cu trenul, pe legătura feroviară dintre Cantemir şi Fălciu, redeschisă după o perioadă îndelungată de inactivitate. Ultimul tren de călători a trecut pe aici în anul 2009. Testarea în condiţii reale confirmă funcţionalitatea liniei modernizate şi conectarea directă la reţeaua feroviară din România. Proiectul deschide noi oportunităţi pentru transportul de mărfuri şi susţine dezvoltarea economică a sudului Republicii Moldova, consolidând legăturile cu piaţa Uniunii Europene”, a afirmat el, citat de portalul Deschide.md.

Potrivit lui Cristian-Leon Ţurcanu, reluarea circulaţiei va oferi o opţiune directă pentru transportul de mărfuri, cu acces la piaţa din Uniunea Europeană.

„Linia feroviară Fălciu-Cantemir este parte a unui traseu construit în perioada anilor 1917-1918 şi a fost, timp de mai multe decenii, utilizată pentru transportul de mărfuri. După anul 1990, circulaţia a scăzut treptat, iar infrastructura a ajuns într-o stare avansată de degradare. Linia a fost adaptată pentru ecartament combinat, european (1435 mm) şi larg (1520 mm), ceea ce permite conectarea directă a R. Moldova la reţeaua feroviară din România şi implicit a UE”, a adăugat ambasadorul român.

