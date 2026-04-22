Ambasadorul României la Chişinău: Relansarea rutei Falciu-Cantemir deschide noi oportunităţi pentru Republica Moldova

Relansarea, după 17 ani, a traficului feroviar pe tronsonul Prut-2 (Republica Moldova) - Fălciu (România) deschide noi oportunităţi pentru transportul de mărfuri şi susţine dezvoltarea economică a sudului Republicii Moldova, consolidând legăturile cu piaţa Uniunii Europene, a declarat marţi ambasadorul României la Chişinău, Cristian-Leon Ţurcanu, potrivit Agerpres. 

Ambasadorul României a participat miercuri la ceremonia de testare şi reluare a circulaţiei pe tronsonul feroviar Fălciu-Cantemir, menţionând că aceasta va contribui la diversificarea rutelor de import/export.

„Am trecut azi Prutul cu trenul, pe legătura feroviară dintre Cantemir şi Fălciu, redeschisă după o perioadă îndelungată de inactivitate. Ultimul tren de călători a trecut pe aici în anul 2009. Testarea în condiţii reale confirmă funcţionalitatea liniei modernizate şi conectarea directă la reţeaua feroviară din România. Proiectul deschide noi oportunităţi pentru transportul de mărfuri şi susţine dezvoltarea economică a sudului Republicii Moldova, consolidând legăturile cu piaţa Uniunii Europene”, a afirmat el, citat de portalul Deschide.md.

Potrivit lui Cristian-Leon Ţurcanu, reluarea circulaţiei va oferi o opţiune directă pentru transportul de mărfuri, cu acces la piaţa din Uniunea Europeană.

„Linia feroviară Fălciu-Cantemir este parte a unui traseu construit în perioada anilor 1917-1918 şi a fost, timp de mai multe decenii, utilizată pentru transportul de mărfuri. După anul 1990, circulaţia a scăzut treptat, iar infrastructura a ajuns într-o stare avansată de degradare. Linia a fost adaptată pentru ecartament combinat, european (1435 mm) şi larg (1520 mm), ceea ce permite conectarea directă a R. Moldova la reţeaua feroviară din România şi implicit a UE”, a adăugat ambasadorul român.

Top Citite
ilustrație cu o explozie nucleară și un soldat
1
Rusia amenință țările europene cu războiul, în cazul în care va fi pusă în practică...
grindeanu bolojan
2
Cum e văzută în presa internațională decizia PSD de a-i retrage sprijinul politic lui...
JUC-HERGHELIE - CLUJ - CONGRES - UDMR - 10 OCT 2025
3
Kelemen Hunor: E inacceptabil ca un partid să-i ceară altuia să-și înlocuiască premierul...
bolojan si grindeanu in parlament
4
Planul PSD pentru ieșirea din guvernul Bolojan: Cei 7 miniștri vor demisiona joi, iar...
explozie la cet vest bucuresti
5
Explozie la CET Vest București. Aproximativ 2.300 de blocuri fără apă caldă. Care a fost...
Italienii au văzut ce i-a spus Cristi Chivu în direct Monicăi și au exclamat: ”Gafă senzațională! A confirmat relația”
Digi Sport
Italienii au văzut ce i-a spus Cristi Chivu în direct Monicăi și au exclamat: ”Gafă senzațională! A confirmat relația”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Serghei Șoigu, Secretarul Consiliului de securitate a Rusiei.
Oficialii de la Chișinău răspund declarațiilor lui Șoigu despre Transnistria: „Poziţia ţării noastre este foarte clară”
bărbat cu cătușe la spate
Bărbat din Moldova, arestat după ce a jefuit mai multe case de vacanță din Buzău. Înainte de a fura, el locuia câteva zile acolo
Sergei Shoigu in costum negru cravata
Avertismentul Rusiei în legătură cu cetățenii săi din Transnistria: „Vom lua toate măsurile necesare”
alexandru balan
CAB a aprobat extrădarea fostului director al Serviciului de Informaţii din R. Moldova Alexandru Bălan. Un dosar care duce către KGB
Moldova Transnistria Peacekeeping Forces
Rusia cere reluarea cât mai curând a negocierilor în format 5+2 privind Transnistria și acuză Chișinăul și Kievul că pun piedici
Recomandările redacţiei
INSTANT_CONSULTARI_PNL_93_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Consultările de la Cotroceni s-au încheiat. Ce au declarat liderii...
grindeanu_PSD_VOT_2_07_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Stenograme din ședința PSD. Grindeanu: „Nu am învățat politică la...
Auf einem Laptop wurde eine Karte der Straße von Hormus mit Echtzeit-Schiffsbewegungen von MarineTraffic aufgerufen. Dav
Război în Orientul Mijlociu, ziua 54. Iranul exclude să redeschidă...
Ilie Bolojan și Kelemen Hunor
Kelemen Hunor vorbește despre un guvern minoritar PNL - USR - UDMR...
