Amendă, închisoare, expulzare. Ce riști în Dubai dacă filmezi și distribui video cu atacurile iraniene. Cazul unui turist britanic

Fumul se ridică după ce o rachetă sau o dronă a lovit aeroportul din Dubai. Foto: Profimedia
Străinii fug de conflict Amenzi uriașe, capete de acuzare multiple Noi reguli stricte

Legea privind criminalitatea informatică din Emiratele Arabe Unite prevede că distribuirea de imagini sau înregistrări video cu războiul poate duce la închisoare, pedepse cu închisoarea și deportare. Ca urmare a acestei legi, mai multe persoane au fost acuzate în aceste zile, informează The Guardian.

Un britanic se află printre cele 20 de persoane care au fost acuzate în Emiratele Arabe Unite în temeiul legilor privind criminalitatea cibernetică în legătură cu filmarea și publicarea de materiale referitoare la atacurile iraniene asupra țării.

Bărbatul în vârstă de 60 de ani, despre care se crede că era un turist care vizita Dubai, a fost acuzat în temeiul unei legi care interzice distribuirea de materiale care ar putea perturba ordinea publică.

Cazul a fost mediatizat de Detained in Dubai, o organizație care oferă asistență juridică persoanelor fizice din Emiratele Arabe Unite.

Deși restricțiile privind filmarea atacurilor în timpul conflictelor nu sunt neobișnuite la nivel global, cazul a atras atenția din cauza reputației Emiratelor Arabe Unite ca magnet pentru influenceri ale căror mijloace de trai depind de filmarea și postarea constantă. În ciuda legii, imaginile cu recentele atacuri iraniene au fost larg răspândite pe rețelele de socializare.

Străinii fug de conflict

Radha Stirling, șefa Detained in Dubai, a declarat că bărbatul anonim, originar din Londra, a fost acuzat împreună cu alte 20 de persoane după ce poliția a găsit pe telefonul său un videoclip cu un atac cu rachete iraniene în Dubai, în ciuda faptului că acesta ștersese aparent videoclipul de pe telefon imediat ce a fost somat.

Conform rezumatului oficial al cazului, acuzații sunt suspectați că au folosit o rețea de informații sau un instrument de tehnologie informațională pentru a difuza, publica, republica sau circula știri false, zvonuri sau propagandă provocatoare care ar putea incita opinia publică sau perturba securitatea publică.

„Acuzațiile par extrem de vagi, dar grave pe hârtie. În realitate, presupusa conduită ar putea fi ceva atât de simplu precum distribuirea sau comentarea unui videoclip care circulă deja online”, a declarat Stirling într-o declarație.

„Conform legilor privind criminalitatea cibernetică din Emiratele Arabe Unite, persoana care postează inițial conținutul poate fi acuzată, dar la fel poate fi acuzată și orice persoană care îl remodelează, îl repostă sau îl comentează.”

Amenzi uriașe, capete de acuzare multiple

Un singur videoclip poate duce rapid la acuzarea penală a zeci de persoane. Pedepsele în astfel de cazuri pot include până la doi ani de închisoare, amenzi cuprinse între 20.000 AED (4.000 GBP) și 200.000 AED, sau ambele, iar cetățenii străini vor fi, de asemenea, expulzați.

Stirling a avertizat că riscul este agravat deoarece pot fi aplicate mai multe capete de acuzare, ceea ce înseamnă că o persoană care repostă mai multe clipuri sau articole ar putea, teoretic, să se confrunte cu acuzații cumulative și pedepse multiple, chiar și în cazul în care acțiunile sale au fost complet nevinovate.

„Există nenumărate imagini, videoclipuri și știri care circulă online despre conflict. Oamenii presupun, în mod firesc, că dacă ceva este deja larg distribuit sau publicat de mass-media, trebuie să fie acceptabil să comenteze sau să republice acel conținut. În EAU, această presupunere poate fi extrem de periculoasă”, a spus ea.

„Jurnaliștii au călătorit special la Dubai pentru a filma interceptarea rachetelor, trimițând imaginile editorilor din străinătate, care le-au publicat apoi din afara țării. Dar odată ce materialul apare online, rezidenții și vizitatorii din Emiratele Arabe Unite care îl distribuie sau comentează ar putea fi brusc acuzați de răspândirea de zvonuri sau de prejudicierea securității publice.”

Noi reguli stricte

Cazul survine în contextul impunerii de noi reguli stricte jurnaliștilor și membrilor publicului, inclusiv străinilor în vizită, într-o perioadă de tensiuni ridicate în Orientul Mijlociu.

Restricțiile din Iran sunt deosebit de severe, în timp ce monarhiile din Golf, care au fost ținta unor atacuri fără precedent cu drone și rachete din partea Iranului, au impus, de asemenea, controale mai stricte.

Israelul a interzis publicarea de conținut considerat o amenințare directă la adresa securității, cum ar fi transmisiunile în direct care arată orizontul orașului în timpul atacurilor cu rachete, imagini care identifică locațiile de impact ale rachetelor sau informații despre planurile militare și apărarea aeriană.

Guvernele par să fie deosebit de preocupate de imaginile care dezvăluie locația atacurilor cu rachete și drone sau care arată interceptarea proiectilelor.

