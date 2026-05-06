Apelul președintelui german după decizia lui Trump: Aliaţii europeni ai NATO au încă nevoie de protecţia SUA

Preşedintele german Frank-Walter Steinmeier a cerut, miercuri, Statelor Unite să rămână o forţă pe care aliaţii europeni să se poată baza în cadrul NATO, în condiţiile în care tensiunile transatlantice au escaladat din nou după decizia administraţiei Donald Trump de a retrage mii de militari din Germania, relatează dpa, potrivit Agerpres.

Aliaţii europeni ai NATO sunt pregătiţi să-şi asume o mai mare responsabilitate în cadrul Alianţei, a declarat Steinmeier în timpul unei vizite la Stockholm.

Cu toate acestea, ei au încă nevoie de protecţia SUA, a spus el, „şi noi trebuie să ne putem baza pe asta”.

Steinmeier a spus că mesajul transmis de Washington prin anunţul de săptămâna trecută a fost înţeles la Berlin.

„Singurul semnal pe care putem şi ar trebui să-l trimitem este acesta: cu cât sunt mai puţine trupe americane în Europa, cu atât Europa trebuie să facă mai mult pentru ea însăşi”, a spus el.

Anunţul SUA a venit în contextul în care preşedintele Donald Trump a fost indignat de comentariile făcute de cancelarul german Friedrich Merz, care acuza Washingtonul că nu are o strategie clară în Iran.

Pentagonul a anunţat vineri că secretarul apărării, Pete Hegseth, a ordonat retragerea a circa 5.000 de militari americani de la bazele din Germania. Cu toate acestea, Trump a declarat sâmbătă pentru presă că numărul acestora va fi mai mare.

Washingtonul ar intenţiona, de asemenea, să anuleze desfăşurarea rachetelor cu rază medie de acţiune în Germania.

Timp de decenii, au existat zeci de baze militare americane în Europa, care au o importanţă majoră pentru operaţiunile SUA la nivel global, inclusiv în Orientul Mijlociu. În Germania, acestea includ Comandamentul European al SUA din Stuttgart şi Baza Aeriană Ramstein din landul vestic Renania-Palatinat, care serveşte drept centru pentru Forţele Aeriene ale SUA.

Conform datelor armatei americane din aprilie, circa 86.000 de militari americani sunt stationaţi în prezent în Europa, dintre care circa 39.000 în Germania. Numărul se schimbă periodic, parţial drept urmare a rotaţiilor de trupe şi a exerciţiilor militare.

