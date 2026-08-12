Live TV

Recomandările lui Trump privind vaccinarea copiilor stârnește îngrijorarea experților OMS

Data publicării:
Tedros Adhanom Ghebreyesus, directorul OMS
Tedros Adhanom Ghebreyesus, directorul OMS. Foto: Profimedia Images
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Organizaţia Mondială a Sănătăţii şi-a exprimat, miercuri, îngrijorarea în legătură cu noile recomandări vaccinale decretate săptămâna acesta de Donald Trump, considerând că acestea nu se bazează pe datele ştiinţifice disponibile, informează AFP, potrivit Agerpres.

„Politica în materie de vaccinare trebuie să se bazeze pe un examen riguros, independent şi transparent a miilor de date ştiinţifice disponibile şi nu pe influenţe politice”, a avertizat directorul general al OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, pe platforma X.

Preşedintele american a semnat luni un decret care conţine noi recomandări în materie de vaccinuri, recomandând ca administrarea acestora la copii să fie distanţară şi menţionând de mai multe ori autismul în prezentarea textului.

„OMS îşi exprimă îngrijorarea în legătură cu faptul că recentele schimbări aduse politicii de vaccinare în Statele Unite nu sunt în concordanţă cu datele ştiinţifice acumulate de-a lungul a zeci de ani”, a dat asigurări Tedros.

Aceste date „indică perioadele când copiii sunt cei mai vulnerabili la boli, momentele când vaccinurile oferă cea mai bună protecţie, numărul de doze necesare, precum şi vaccinurile care pot fi administrate simultan în deplină siguranţă”, a explicat el, subliniind că acestea fac obiectul unei analize continue pe măsură ce noi informaţii sunt colectate la nivel global.

„Dovezile actuale sunt fără echivoc: vaccinurile - inclusiv vaccinul ROR (rujeolă, oreion, rubeolă n.red) - sunt sigure şi nu cauzează autism”, a precizat el, OMS subliniind în mai multe rânduri absenţa unei legături între vaccinare şi această tulburare de dezvoltare neurologică.

Şeful OMS avertizează totodată asupra faptului că „amânarea vaccinării sau mărirea inutilă a intervalului dintre doze nu sporeşte siguranţa vaccinării şi poate lăsa copiii fără protecţie”.

Cercetarea medicală nu a stabilit niciodată vreo legătură între autism şi vaccinări, însă preşedintele american, împreună cu ministrul Sănătăţii, Robert F. Kennedy Jr, continuă să sugereze existenţa unei legături.

Cunoscut pentru poziţiile sale antivaccin, Robert Kennedy Jr a iniţiat, după nominalizarea sa ca ministru al Sănătăţii, o amplă reevaluarea a vaccinurilor, unele dintre acestea utilizate de decenii, a remaniat calendarul vaccinărilor pediatrice şi a tăiat finanţările pentru dezvoltarea unor noi vaccinuri, măsuri condamnate cu tărie de comunitatea medicală şi ştiinţifică.

Justiţia americană a suspendat, la începutul anului, revizuirea politicii americane de vaccinare pe care acesta a iniţiat-o.

Decretul semnat luni de Donald Trump recomandă separarea în special a vaccinurilor contra rujeolei, rubeolei şi oreionului, în locul administrării lor printr-o singură injecţie.

Editor : C.L.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Eclipsa de Soare 2026. Foto Getty Images
1
Eclipsa de Soare a traversat Europa. Cum s-a văzut de pe Stația Spațială Internațională
accident bv 1
2
Povestea incredibilă a șoferului care a produs accidentul din Brașov. Acum 11 ani era...
Depozitul Wildberries din Krasnodar, lovit de drone ucrainene.
3
Campania de lovituri a Ucrainei s-ar putea întoarce împotriva sa: efectul pe care l-ar...
seismograf cutremur
4
Cutremur în România, marți seară. Mesaj către populație de la ISU București
Russia Putin
5
Ținuți în case și departe de ferestre: vizita lui Vladimir Putin într-un oraș din Rusia...
Surpriză de proporții! Egor Kornev ar fi aflat de la David Popovici și a făcut totul public: ”Să nu afle iubita lui”
Digi Sport
Surpriză de proporții! Egor Kornev ar fi aflat de la David Popovici și a făcut totul public: ”Să nu afle iubita lui”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
donald trump in biroul oval
Trump a fost dat în judecată pentru vânzarea accesului prioritar la postările sale de pe Truth Social. „Acest sistem este corupt”
President Donald Trump holds a rendering of the proposed new East Wing of the White House as he speaks to reporters aboard Air Force One
„Cea mai costisitoare renovare.” Administraţia Trump va cheltui cel puţin 900 de milioane de dolari pentru modernizarea Casei Albe
Strait of Hormuz multi colored political map. Waterway between Persian Gulf and Gulf of Oman. Strategically important choke point.
Trump spune că Statele Unite vor păstra „controlul total” asupra Strâmtorii Ormuz: „Iranul nu poate face nimic”
sua iran razboi conflict
Armistiţiul dintre SUA şi Iran ar putea fi prelungit cu încă 90 de zile, au dezvăluit surse pakistaneze
Frații Tate
Procurorii britanici cer ca fraţii Tate să nu fie eliberaţi pe durata procedurilor de extrădare. Ce cred magistrații că s-ar întâmpla
Recomandările redacţiei
Nuclear energy
„Două săptămâni de foc în toată Europa”. Cristian Bușoi explică...
david popovici, bucuros dupa cursa
Medalie de aur la Paris. David Popovici, al treilea titlu consecutiv...
drona geran marea neagra
Şeful Forţelor Navale: Dronele distruse în zona Neptun Deep au fost...
accident brasov
Anunțul procurorilor după accidentul din centrul Brașovului, unde un...
Ultimele știri
PSG a învins Aston Villa și cucerește Supercupa Europei pentru a doua oară la rând
„Cineva clar nu a fost atent”: Un robot chinezesc a ajuns într-o bază a Marinei poloneze
Armata Israelului nu se va retrage din Liban, Siria sau Fâșia Gaza, avertizează ministrul israelian al Apărării
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
5 zodii care atrag fericirea, reușitele și norocul în dragoste până pe 10 septembrie
Cancan
Cutremur în România, marți seara! Avertismentul ISU: 'Păstrați-vă calmul, pot urma replici!'
Fanatik.ro
Culisele unei zile de AUR: David Popovici, campion la 100 de metri liber! E prima cursă din istorie în care...
editiadedimineata.ro
După atacul asupra ”ambulanței negre”, politicienii caută soluții pentru dezinformare. Este o nouă lege...
Fanatik.ro
Ce CAMPION! Ce a făcut David Popovici imediat după ce a primit medalia de aur. Exclusiv
Adevărul
Problemele fraţilor Tate în închisoarea din Miami: robinetele sunt murdare, e prea întuneric pentru a citi...
Playtech
Salariile care sar de 13.000 de lei net în România. Domeniile în care se câștigă cel mai bine în 2026, la cât...
Digi FM
Prima imagine cu fetița Alexandrei Stan! Fotografia care a topit inimile fanilor pe Instagram
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Rușii n-au stat pe gânduri, după ce David Popovici l-a învins dramatic pe Egor Kornev în finala europeană
Pro FM
Alexandra Stan, prima imagine cu fiica ei, la două zile după ce a devenit mamă: „Totul”
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
De ce a renunțat Bo Derek la actorie, deși era în culmea succesului: „Nu mi-am dorit niciodată să fiu actriță”
Adevarul
Alarmă pe USS Abraham Lincoln. Marinari epuizați ar fi încercat să sară peste bord: „Sper să nu mă trezesc...
Newsweek
Când poți ieși la pensie fără penalizare? Care perioade sunt considerate contributive la pensie?
Digi FM
Prima imagine cu fetița Alexandrei Stan! Fotografia care a topit inimile fanilor pe Instagram
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Vietatea care sfidează moartea. Își poate "reseta" viața de nenumărate ori: "Oricât ai încerca, pur și simplu...
Digi Animal World
O pisică misterioasă, vopsită în roșu, observată în Texas. Oficialii trag un semnal de alarmă: „Nu încercați...
Film Now
Tragedia din spatele unui film celebru. Cum a fost abuzată Judy Garland în timpul filmarilor la “Vrăjitorul...
UTV
Alina Eremia a dezvăluit secretul căsniciei cu Edi Barbu. „Ne prostim împreună și redevenim copii”