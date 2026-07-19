Rachetele rusești au lovit capitala ucraineană Kiev și regiunea înconjurătoare duminică dimineața devreme, provocând moartea a cel puțin ​unei persoane și rănirea altor 13, în timp ce în oraș au izbucnit ‌incendii, au declarat oficialii ucraineni, potrivit Reuters.

O serie de explozii puternice au răsunat în timpul nopții, în timp ce forțele aeriene ucrainene au avertizat asupra unei ​amenințări cu rachete balistice.

Au izbucnit incendii într-un cămin studențesc, într-un bloc de apartamente și într-un supermarket, a declarat primarul Kievului, Vitali Klitschko, pe aplicația Telegram.

Mai multe clădiri nerezidențiale și depozite au fost lovite în timpul atacului, în timp ce mașini parcate și clădiri de birouri au luat foc în mai multe cartiere, a spus Klitschko.

Într-unul dintre locuri, muncitorii căutau printre resturile care încă fumegau și stingeau apartamentele distruse de bombe.

Un locuitor care s-a prezentat drept Vlad a spus că se afla în apartamentul său când o explozie i-a smuls ușa de la balcon, care l-a lovit în cap. „Bunica mea locuiește cu mine și nu poate merge. Cum aș fi putut să fug și să o las în urmă?”, a spus el.

Serviciul de Urgență al Statului a trimis echipaje de intervenție în mai multe locații din trei cartiere ale orașului.

Două persoane au fost rănite în regiunea Kievului, potrivit administrației militare, iar depozitele din zonă au fost, de asemenea, avariate.

Forțele ruse au intensificat atacurile cu rachete balistice asupra Kievului și a altor orașe în ultimele săptămâni, pe măsură ce Ucraina rămâne fără sistemele critice de apărare aeriană proiectate de SUA, necesare pentru a le doborî.

Editor : B.E.