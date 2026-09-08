Rusia a reluat atacurile asupra Kievului, după ce a expirat pauza de trei zile ordonată de preşedintele Vladimir Putin, a anunţat serviciul de urgenţă al Ucrainei. Un prim bilanț indică doi morți și șapte răniți. Pauza a coincis cu vizitele la Moscova şi Kiev ale emisarilor preşedintelui american Donald Trump, Steve Witkoff şi Jared Kushner, care au purtat discuţii menite să pună capăt războiului.

Rusia a reluat atacurile asupra Kievului după expirarea unei pauze de trei zile în atacuri, acordată cu ocazia vizitei trimisiilor americani în capitala ucraineană, a declarat luni seara Serviciul de Urgenţă al Ucrainei. Bilanțul atacurilor de peste noapte se ridică la doi morți și șapte răniți.

Preşedintele rus Vladimir Putin a ordonat o pauză de trei zile în atacurile Moscovei asupra Kievului, în timp ce trimisii preşedintelui american Donald Trump, Steve Witkoff şi Jared Kushner, au vizitat capitalele Rusiei şi Ucrainei în weekend, notează News.ro.

„Ruşii au atacat districtele Borispil şi Fastiv cu drone”, a postat Serviciul de Urgenţă al Ucrainei pe Telegram.

Administraţia militară a oraşului Kiev a declarat că în capitală a fost declanşată o alertă de raid aerian din cauza ameninţării unui atac cu drone „inamice” şi a îndemnat locuitorii să se adăpostească.

Agenţia de ştiri de stat rusă TASS a confirmat că pauza în atacuri a expirat.

Witkoff a subliniat progresele înregistrate în discuţiile cu Ucraina şi Rusia, ridicând perspectiva reluării negocierilor de pace trilaterale pentru a pune capăt conflictului.

O serie de explozii „puternice” s-au auzit la Kiev, au relatat jurnaliştii AFP marţi dimineaţă, în timp ce Rusia a reluat atacurile asupra capitalei ucrainene după o pauză de trei zile.

Exploziile au declanşat alarmele maşinilor din centrul oraşului, au precizat jurnaliştii, după ce autorităţile militare ale oraşului Kiev au declarat alertă de raid aerian.

Dronele au lovit infrastructura civilă din oraşul rus Saratov, afirmă guvernatorul.

Un atac cu drone din partea Ucrainei a lovit infrastructura civilă din oraşul rus Saratov, situat pe malul râului Volga, şi a rănit câteva persoane, a declarat marţi guvernatorul regional Roman Busargin pe aplicaţia de mesagerie Telegram.

Regiunea Saratov găzduieşte o mare rafinărie de petrol administrată de compania petrolieră de stat Rosneft, precum şi o serie de alte instalaţii industriale şi militare.

Editor : B.E.