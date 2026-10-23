La nici trei zile de la învestirea Guvernului, Sorin Grindeanu îi cheamă pe miniștrii PSD la raport. Social-democrații intră în ședință pentru a spune ce au găsit în ministere. Noua formulă de guvernare vine cu o situație neobișnuită pentru PSD: deși este singurul partid din Executiv, nu deține cea mai importantă funcție, cea de premier.

Cel mai probabil, discuțiile social-democrațiilor vor fi fi axate pe problemele economice, ce au găsit miniștrii în ministere, dar și rectificarea bugetară care trebuie făcută cât mai curând.

Practic, fiecare minister ar trebui să își facă un calcul de ce are nevoie în perioada următoare dar și la bugetul pentru 2027.

Astfel de ședințe ar putea avea loc în mod regulat, fie la sediul PSD din Bulevardul Kiseleff din București, fie în Palatul Parlamentului, acolo unde este biroul președintelui Camerei Deputaților, funcție deținută de Sorin Grindeanu.

Această nouă situație a unui guvern monocolor, care să nu dețină funcția de premier, este nouă, chiar și pentru PSD.

Este de urmărit dacă miniștrii vor decide întâi să dea raportul, să își negocieze proiectele cu președintele de partid și mai apoi să le prezinte premierului sau fluxul va fi invers, să fie adoptate proiectele în Guvern și apoi discutate în cadrul PSD.

Editor : A.C.