Autoritățile germane au dejucat un atentat ce viza un târg de Crăciun. Mai mulți suspecți au fost reținuți

Autoritățile din Germania au dejucat un atentat ce viza un târg de Crăciun din Bavaria, care se desfășura în condiții de securitate sporită după mai multe atacuri ce au avut loc în această perioadă în anii trecuți. Cinci indivizi au fost arestați fiind suspecți că pregăteau un atac terorist cu o mașină capcană, potrivit Agerpres, care citează agenții de presă internaționale.

Un egiptean, trei marocani și un sirian au fost arestați vineri pentru planul care urma să fie pus în aplicare în Bavaria, potrivit unui comunicat al Poliției și Parchetului. Arestarea vine la un an după atentatul sângeros comis la târgul de Crăciun din Magdebourg.

Anchetatorii susțin că suspectează „o motivație islamistă” pentru acest plan de atentat. Egipteanul, în vârstă de 56 de ani, este imam într-o moschee de lângă oraşul Dingolfing-Landau, lângă Munchen, potrivit tabloidului Bild. Bărbatul este suspectat că a îndemnat să fie vizat un târg de Crăciun „utilizând un vehicul pentru a ucide sau a răni cât mai multe persoane posibil”.

Cei trei marocani, în vârstă de 22,28 și 30 de ani, ar fi acceptat să comită atentatul, în timp ce sirianul, în vârstă de 37 de ani, i-ar fi încurajat. Toţi suspecţii au fost trimiși în judecată sâmbătă şi plasaţi în detenţie.

Ministrul de Interne al landului Bavaria a subliniat „excelenta cooperare între serviciile de securitate", care a permis zădărnicirea unui "atac potenţial motivat prin islamism”, potrivit Bild.

Autoritățile nu au făcut publice ziua și ora la care cei cinci bărbați plănuiau să atace în Târgul de Crăciun.

Târgurile de Crăciun din Germania beneficiază de securitate sporită după un atentat islamist comis la Berlin în 2016 şi care a făcut 13 morţi. De asemenea, anul trecut a avut loc un alt atentat cu mașină-capcană care a ucis șase persoane și a rănit peste 300.

