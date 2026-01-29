Live TV

„Suntem parteneri şi aliaţi, nu subordonaţi”. Europa trebuie să învețe „limbajul politicii de putere”, susține Friedrich Merz

Data publicării:
Friedrich Merz, Bundeskanzler
Cancelarul german Friedrich Merz. Foto: Profimedia Images

Cancelarul german Friedrich Merz a susținut joi că Europa trebuie să găsească o modalitate de a redeveni o forţă dominantă pentru a se afirma în noua ordine mondială emergentă, dominată de câţiva jucători puternici, relatează dpa.

Europenii îşi vor putea pune în aplicare ideile doar „dacă noi înşine învăţăm limbajul politicii de putere”, le-a spus cancelarul parlamentarilor germani, într-un discurs de politică externă în Bundestag.

În ultimele decenii, Europa a fost forţa politică care a insistat asupra statului de drept ca bază a relaţiilor dintre state şi popoare, a mai precizat Merz. „Vrem să păstrăm toate acestea şi să continuăm să le protejăm în viitor”, a notat el.

Mai mult, cancelarul german a lăudat răspunsul unit al aliaţilor europeni din NATO, făcând aluzie la încercarea preşedintelui american Donald Trump de a prelua controlul asupra Groenlandei.

Liderul de la Casa Albă şi-a retras ameninţările de a impune tarife vamale sau chiar de a dobândi prin forţă teritoriul deţinut de Danemarca, după ce statele europene au ameninţat cu contratarife, menţionează dpa.

Această experienţă le-a permis europenilor, pentru scurt timp, să simtă „bucuria respectului de sine”, a spus Merz, adăugând că „această încredere în sine nou dobândită” trebuie utilizată pentru a aborda noi probleme.

„Tot mai multe ţări din întreaga lume recunosc că actuala reorganizare globală reprezintă şi o oportunitate pentru toţi actorii care preferă regulile arbitrarului şi care văd mai multe avantaje în comerţul liber şi echitabil decât în urmărirea unilaterală a interesului propriu”, a mai spus cancelarul german, potrivit Reuters.

El a afirmat în discursul său că NATO rămâne cea mai bună garanţie pentru libertate, pace şi securitate şi că Europa va continua să întindă o mână Statelor Unite pentru cooperare, dar nu ca subordonaţi.

„În pofida unor probleme, vrem să nu pierdem din vedere adevărata valoare a acestei alianţe. Alianţa NATO şi încrederea construită în cadrul acesteia de-a lungul a peste şapte decenii rămân, pentru toate părţile de pe cele două ţărmuri ale Atlanticului, cea mai bună garanţie de libertate, pace şi securitate”, a insistat Merz, citat de EFE.

„Prin urmare, ca europeni, vrem să păstrăm NATO şi să o consolidăm. Vom continua să întindem o mână Statelor Unite pentru cooperare. Dar, ca democraţii, suntem parteneri şi aliaţi, nu subordonaţi”, a precizat cancelarul german, menţionând că Europa este deschisă şi către „noi alianţe”.

Rafinăria sovietică ostatică a geopoliticii europene și motivul pentru care Berlinul nu-și permite să o piardă

Bolojan, conferință comună cu Merz: „Asumarea unui rol mai mare al țărilor europene în bugetele de apărare devine o necesitate”

