Live TV

Autoritățile moldovene au confiscat criptovalută în valoare de 107 milioane de dolari. Banii, destinați rețelelor proruse

Data actualizării: Data publicării:
Mihai Popșoi, ministrul moldovean al Afacerilor Externe
Mihai Popșoi, ministrul moldovean al Afacerilor Externe Foto: Profimedia
Din articol
Nu este un caz izolat Moldova, „teren de testare” Resursele pompate de Moscova pentru destabilizarea Moldovei

Criptovalută în valoare de 107 milioane de dolari a fost depistată de organele de anchetă moldovene în cadrul unui dosar de finanţare ilicită a unor formaţiuni politice pro-ruse din Republica Moldova, a declarat ministrul de Externe moldovean, Mihai Popşoi, totodată vicepremier, în cadrul unei dezbateri la Institutul Hudson din Washington, potrivit portalului Deschide.md şi Moldova 1, citate de Agerpres.

Acesta este doar un episod dintr-o campanie mult mai amplă de ingerinţă şi destabilizare finanţată de la Moscova, a afirmat Popşoi.

"Într-un caz, organele noastre de anchetă au reuşit să blocheze portofele de criptomonedă în valoare de 107 milioane de dolari, pregătite pentru partidele pro-ruse din Republica Moldova", a declarat Mihai Popşoi. El a subliniat că, până acum, instituţiile de drept nu au făcut publice aceste detalii.

Nu este un caz izolat

Ministrul a explicat că respectiva sumă nu reprezintă un caz izolat, fiind vorba de o strategie coerentă de subminare a republicii, evocând în continuare "reţelele alimentate de Kremlin", care au încercat să cumpere influenţă politică, să finanţeze proteste şi să organizeze acţiuni violente la Chişinău.

"Nu a fost uşor. Am avut de înfruntat reţele construite cu milioane de dolari cu un singur scop: să ne saboteze democraţia şi cursul european. Dar am reuşit să securizăm spaţiul informaţional şi să ne apărăm instituţiile de această avalanşă de interferenţe", a spus ministrul de Externe Mihai Popşoi.

Moldova, „teren de testare”

Republica Moldova este folosită de Moscova drept "teren de testare" pentru tactici care pot fi exportate ulterior şi în alte state: de la campanii de dezinformare şi cumpărarea de influenţă politică, până la introducerea de bani iliciţi în economie prin scheme complicate, inclusiv prin criptomonede, afirmă el.

Mihai Popşoi a vorbit şi despre modul în care autorităţile au învăţat din experienţele anilor trecuţi să protejeze alegerile, amintind că, la un scrutin anterior, instituţiile statului "nu fuseseră pregătite" pentru amploarea atacurilor hibride şi a ingerinţelor externe.

La ultimele alegeri parlamentare însă, autorităţile au mers pe o abordare mult mai activă, atât pe partea de securitate clasică, cât şi în zona cibernetică şi informativă.

"Am fost mult mai proactivi şi mult mai curajoşi. Am întărit capacitatea instituţiilor, am lucrat cu partenerii noştri din Statele Unite, România şi Uniunea Europeană pentru a proteja infrastructura electorală. Scenariul în care Kremlinul ar fi încercat să doboare sistemele în noaptea alegerilor, ca să pună la îndoială rezultatul, a fost prevenit", a explicat Mihai Popşoi.

Potrivit lui, Moldova este astăzi "mult mai rezilientă decât acum cinci-şase ani", iar instituţiile au câştigat experienţă în a identifica şi contracara atât fluxurile de bani murdari, cât şi atacurile informaţionale şi cibernetice.

Resursele pompate de Moscova pentru destabilizarea Moldovei

Ministrul de Externe a atras atenţia că resursele pompate de Moscova pentru destabilizarea Republicii Moldova sunt comparabile cu cheltuielile interne ale statului pentru domenii cheie.

El a explicat că, pe lângă cazul criptomonedei de 107 milioane de dolari, există estimări potrivit cărora sume de ordinul zecilor şi sutelor de milioane de lei sunt folosite pentru finanţarea partidelor pro-ruse, a protestelor plătite şi a reţelelor de influenţă.

"Pentru o ţară mică, ca Republica Moldova, asemenea sume sunt un adevărat tsunami. Dacă am permite ca aceşti bani să circule liber, impactul asupra stabilităţii noastre politice şi economice ar fi catastrofal", a avertizat ministrul.

Vicepremierul Mihai Popşoi se află între 1 şi 9 decembrie într-o vizită de lucru în Statele Unite, unde a avut întrevederi cu reprezentanţi ai Congresului, Casei Albe, Consiliului Naţional de Securitate şi Departamentului de Stat, în contextul aprofundării dialogului strategic şi al extinderii cooperării economice şi de securitate, conform media citate.

Editor : M.C

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
soldați din Legiunea Străină în Guaya Franceză
1
Rachete spațiale, aur ilegal și o misiune imposibilă a Legiunii Străine: De ce nu poate...
Alegeri locale București 2025, pentru funcția de primar general.
2
Alegeri București 2025: Primarul Capitalei, decis de o treime din bucureștenii cu drept...
Dmitri Medvedev
3
Reacția lui Dmitri Medvedev, după ce Elon Musk a cerut „abolirea” Uniunii Europene. I-a...
candidati alegeri primaria capitalei 2025
4
Rezultate exit-poll, alegeri București 2025. Ciucu e pe primul loc, cu aproape 7 procente...
paradă militară a talibanilor în Afghanistan
5
„Iadul pe Pământ” și sfârșitul gerului diplomatic: Inamicii americanilor din cel mai lung...
Fața mai puțin știută a lui Ciprian Ciucu
Digi Sport
Fața mai puțin știută a lui Ciprian Ciucu
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
biletin vot locale bucuresti
Primele rezultate oficiale alegeri București 2025. A început...
N23 DECLARATII CIUCU EXIT POLL VO 071225_03427
Alegeri București 2025. Prima reacție a lui Ciprian Ciucu, după...
EDL BALUTA DUPA EXIT POLL 071225_00071
Daniel Băluță: „Rezultatul este unul neconcludent”. Primele...
N21 ALEXANDREASCA DUPA EXIT POLL-SINCRON 071225_00061
Alegeri București 2025. Anca Alexandrescu, după rezultatul exit-poll...
Ultimele știri
Alegeri București 2025. George Simion: „Democrația a fost călcată în picioare”. Reacția liderului AUR după închiderea urnelor
Ana Ciceală, după rezultatele exit-poll: Mesajul nostru a fost auzit, „chiar dacă sondajele au fost folosite pentru a manipula”
Alegeri București 2025. Cătălin Drulă, primele declarații după afișarea rezultatelor exit-poll: L-am îndemnat pe Ciprian să aibă curaj
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Sheriff supermarket in Transnistria
Ucraina a înghețat o parte dintre activele oligardului transnistrean Victor Gușan, cofondatorul holdingului Sheriff
Ucraina baraj
Ucraina pierde temporar o rută vitală pentru trupele din Harkov. Barajul Peceneg a fost lovit de o rachetă rusească
Petr Pavel, preşedintele ales al Cehiei, vorbeşte în cadrul unui eveniment din Praga.
Președintele ceh avertizează în privința concesiilor făcute Rusiei: Dacă Putin câștigă în Ucraina, vom pierde cu toții
rachete
China şi Rusia au organizat a treia rundă de exerciţii comune antirachetă pe teritoriul rus
orban putin
Viktor Orban va trimite oameni de afaceri în Rusia pentru a pregăti perioada „de după război şi de după sancţiuni”
Partenerii noștri
Pe Roz
Trei zodii se pregătesc pentru un moment de cotitură major. Mercur în Scorpion și Saturn în Pești se aliniază...
Cancan
Moartea Rodicăi Stănoiu, învăluită în mister! Semnul care a stârnit îngrijorare în rândul celor care o cunosc
Fanatik.ro
Rezultate parțiale București 2025. Exit Poll și primele date oficiale BEC. Cine e noul primar și marele învins
editiadedimineata.ro
„Efectul Batman”: prezența unui supererou în metrou crește numărul celor care ajută un străin
Fanatik.ro
Ce se întâmplă cu apa caldă în București după victoria lui Ciprian Ciucu la Primăria Capitalei. Se va ieftini...
Adevărul
Trucul românesc care reduce cheltuielile de iarnă. „Am 21 de grade în casă și nu am dat drumul la căldură”
Playtech
Taxă nouă la impozitul pe casă din 2026: cine sunt proprietarii vizați
Digi FM
Cine e proaspăta soție a lui Ilie Bolojan. Nimeni n-a știut că premierul s-a recăsătorit
Digi Sport
Cristi Chivu: ”Băieții chiar își bat joc de mine și-mi spun anumite lucruri. Și Lautaro s-a implicat”
Pro FM
Camila Cabello, mai îndrăzneață de când s-a cuplat cu un miliardar. A pozat în costum de baie, pregătită de o...
Film Now
Richard Gere, despre cel mai controversat moment din carieră. Ce a spus despre interdicția de a merge la gala...
Adevarul
Cine a fost ultimul român condamnat la moarte în epoca Ceaușescu și cum a ajuns în fața plutonului de execuţie
Newsweek
Nou ajutor la pensie de sărbători pentru toți pensionarii. Documentele, trimise. Unii iau și 10.000 lei bonus
Digi FM
A murit înghețată pe cel mai înalt vârf din Austria, după ce a fost abandonată de iubit. Momente-cheie...
Digi World
Ce se ascunde în spatele salutului însoțitorilor de bord. Fiecare pasager e atent analizat din mai multe...
Digi Animal World
Gestul făcut de un câine după ce a fost lăsat singur acasă. A ieșit pe balcon și le-a făcut o surpriză...
Film Now
A cucerit publicul alături de Simon Baker în Mentalistul. Cum arată și ce face azi actrița care a...
UTV
De ce este Theo Rose atât de slabă. Artista explică motivul din spatele siluetei și spune cu ce se confruntă