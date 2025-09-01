Avionul cu care zbura Ursula von der Leyen, afectat de un presupus bruiaj din partea Rusiei, la aterizarea în Bulgaria (FT)

O presupusă interferență din partea Rusiei a dezactivat serviciile de navigație GPS pe un aeroport din Bulgaria și a forțat avionul care o transporta pe președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, să aterizeze duminică la Plovdiv folosind hărți pe hârtie, relatează Financial Times, citând trei oficiali familiarizați cu problema. Un al doilea incident, separat, a marcat vizita în Bulgaria.

Un avion care o transporta pe Ursula von der Leyen la Plovdiv duminică după-amiază a fost privat de sistemele electronice de navigație în timp ce se apropia de aeroportul orașului, într-un incident pe care trei oficiali l-au descris ca fiind o operațiune de interferență rusă. „Întregul sistem GPS al aeroportului a fost întrerupt”, a declarat unul dintre oficiali, scrie Financial Times.

Duminică, ea a vizitat granița Poloniei cu Belarusul alături de prim-ministrul polonez Donald Tusk, înainte de a lua un zbor de la Varșovia către Bulgaria.

Unul dintre oficiali a declarat că „întreaga zonă aeroportuară GPS a fost bruiată” deasupra Plovdivului, spunând că a fost „o interferență incontestabilă”, Rusia – care este acuzată în mod regulat de încercarea de a bruia sistemele GPS în Europa de Est – fiind suspectată că se află în spatele incidentului.

Pilotul a folosit hărți analogice, pe hârtie

După ce a survolat aeroportul timp de o oră, pilotul avionului a luat decizia de a ateriza manual, folosind hărți analogice, au adăugat aceștia. „A fost o interferență incontestabilă.”

Kremlinul și Comisia Europeană au fost contactate pentru a comenta incidentul, precizează FT.

Autoritatea bulgară pentru servicii de trafic aerian a confirmat incidentul într-o declarație pentru Financial Times. „Din februarie 2022, s-a înregistrat o creștere semnificativă a cazurilor de bruiaj GPS și, recent, de spoofing”, a declarat aceasta. „Aceste interferențe perturbă recepția precisă a semnalelor GPS, ceea ce duce la diverse provocări operaționale pentru aeronave și sistemele de la sol.”

Așa-numitele bruiaj și spoofing GPS, care distorsionează sau împiedică accesul la sistemul de navigație prin satelit, erau utilizate în mod tradițional de serviciile militare și de informații pentru a apăra obiective sensibile, dar au fost utilizate din ce în ce mai mult de țări precum Rusia ca mijloc de perturbare a vieții civile.

Guvernele UE au avertizat că bruiajul GPS în creștere, atribuit Rusiei, riscă să provoace un dezastru aerian major, practic orbind avioanele comerciale în timpul zborului.

Numărul incidentelor de bruiaj GPS a crescut semnificativ în Marea Baltică și în statele est-europene apropiate de Rusia în ultimii ani, afectând avioanele, navele și civilii care utilizează acest serviciu pentru navigația de zi cu zi.

Naționaliști bulgari au atacat o mașină, crezând că Von der Leyen se afla în ea

Un alt incident a vizat deplasarea în Estul Europei a șefei Comisiei Europene, care urmează să ajungă luni și în România, la Constanța.

Liderul Partidului Renașterii pro-rus, Kostadin Kostadinov, a fost filmat blocând intrarea unei mașini la o fabrică de arme din Sopot, Bulgaria, în timpul unei vizite a președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, duminică, scrie Euronews.

Partidul a încercat să o împiedice pe președinta Comisiei Europene să intre într-o fabrică de arme din orașul bulgar Sopot, duminică, atacând un vehicul în care cei adunați credeau că se află aceasta.

Liderul Partidului Renașterea, Kostadin Kostadinov, care a cerut anterior retragerea Bulgariei din NATO, a organizat demonstrații împreună cu un alt partid naționalist, Velichie, la uzinele de inginerie mecanică Vazov din Sopot, în opoziție cu calea europeană a Bulgariei și a cerut protejarea suveranității naționale. Kostadinov a fost filmat blocând un vehicul negru, susținând că poliția bulgară – care încerca să convingă demonstranții să lase mașina să treacă – voia să îl calce.

Într-un videoclip pe care l-a distribuit pe rețelele de socializare, demonstranții care purtau steaguri bulgare și rusești sunt văzuți înconjurând mașina, care a continuat să avanseze, dar a fost lovită de mai multe ori cu unul dintre steaguri.

Kostadinov poate fi văzut certându-se cu poliția, în timp ce protestatarii îl huiduiau, fluierau și strigau „nazist”, iar vehiculul era în continuare înconjurat de protestatari.

Nu este clar dacă președinta Comisiei Europene se afla în vehicul în momentul incidentului. Kostadinov a afirmat ulterior că ea a sosit la fabrica din Sopot cu elicopterul, nu cu mașina.

În ciuda protestelor, von der Leyen a continuat vizita la cea mai mare întreprindere militară de stat din Bulgaria, alături de prim-ministrul bulgar și liderul partidului GERB, Boiko Borissov, ca parte a unui tur al statelor din prima linie raportat la războiul din Ucraina, care a inclus și Polonia și Finlanda.

„Acesta este exact genul de proiect pe care vrem să-l vedem”, a spus von der Leyen în timpul vizitei la fabrică. „Va aduce locuri de muncă bune în regiune. Până la 1.000 de noi locuri de muncă vor fi create aici, la Sopot, datorită acestor proiecte, dar vom crește și producția de muniție.”

Președinta Comisiei Europene a lăudat planurile Bulgariei de a construi o fabrică de praf de pușcă și de a extinde producția de obuze de artilerie, în conformitate cu standardele NATO, și a sugerat că Sofia ar putea beneficia de finanțare suplimentară din partea UE în cadrul programului „Safety Action for Europe” (SAFE) pentru a accelera creșterea în industria de apărare.

Von der Leyen a subliniat în repetate rânduri necesitatea de a spori capacitățile de apărare europene în urma invaziei pe scară largă a Rusiei în Ucraina, care se află acum în al patrulea an.

Partidele naționaliste bulgare organizează în mod regulat proteste anti-UE, cerând ieșirea Bulgariei din blocul celor 27 de membri.

Susținătorii au vandalizat anterior clădirea delegației europene din Sofia, aruncând cu vopsea roșie și încercând să dea foc ușii.

Protestele de duminică au reprezentat cea mai recentă escaladare a tensiunilor dintre conducerea bulgară și grupurile naționaliste de opoziție care se opun inițiativelor UE în domeniul apărării.

„Putin nu s-a schimbat și nu se va schimba”

„Președintele rus Vladimir Putin nu s-a schimbat și nu se va schimba”, a declarat von der Leyen reporterilor, duminică, în timpul vizitei sale în Bulgaria.

„Este un prădător. Poate fi ținut sub control doar prin măsuri de descurajare puternice”, a adăugat ea.

Bulgaria a fost unul dintre cei mai importanți furnizori europeni de echipament militar pentru Ucraina, inițial cu arme din era sovietică în primele luni ale războiului, iar acum cu artilerie și alte produse fabricate de marea industrie de apărare a țării, amintește FT.

Bruiajul și spoofingul semnalelor GPS sunt metode de perturbare a sistemelor de navigație care pot fi utilizate pentru a viza aviația și alte forme de transport. Pe fondul tensiunilor crescânde dintre UE și Rusia, regiunea Mării Baltice a devenit un adevărat focar pentru astfel de incidente, unele dintre ele fiind atribuite unei baze militare ruse din exclava Kaliningrad.

Polonia s-a angajat să cheltuiască peste 700 de milioane de euro pentru securitatea cibernetică ca răspuns la această amenințare, în timp ce autoritățile din Estonia au declarat recent că operațiunile rusești de bruiaj din această vară au cauzat pagube în valoare de peste 500.000 de euro, comentează și TVPWorld.

Von der Leyen a părăsit orașul Plovdiv cu același avion, fără să se mai înregistreze incidente, după vizita la fabrică.

