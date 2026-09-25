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Video Benjamin Netanyahu și-a atacat criticii, într-un discurs de campanie electorală de la tribuna ONU

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Delegates walk out as Netanyahu addresses UN General Assembly
Benjamin Netanyahu, la tribună, adresându-se adresa celei de-a 81-a sesiuni a Adunării Generale a ONU, la sediul ONU din New York. Foto: JNA PRESS / Sipa USA / Profimedia
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Premierul israelian Benjamin Netanyahu, angajat într-o campanie dificilă pentru realegerea sa, a lansat joi un rechizitoriu împotriva numeroşilor detractori ai Israelului, într-un moment în care violenţele se multiplică împotriva palestinienilor din Cisiordania ocupată, relatează AFP.

„Ei acuză Israelul, minusculul Israel, de colonialism, care colonialism?”, a exclamat Benjamin Netanyahu de la tribuna ONU. „Printre ei se află indivizi din Marea Britanie şi din Franţa. Pe naiba, ei sunt cei care au inventat termenul!”, a spus el.

Netanyahu a declarat că, împreună cu Statele Unite, a împiedicat Iranul să pună la punct arme nucleare.

„M-am angajat să împiedic dictatura ucigaşă iraniană să pună la punct bombe atomice, arme nucleare destinate distrugerii Israelului, arme nucleare capabile să ameninţe întreaga lume”, a subliniat el, potrivit Agerpres.

De asemenea, el a prezis că regimul iranian „va cădea”.

Ca şi anul trecut, zeci de membri ai delegaţiilor au părăsit sala în momentul discursului său, în semn de protest.

Benjamin Netanyahu l-a atacat de asemenea pe preşedintele turc Recep Tayyip Erdogan, acuzându-l că este un „tiran” şi numind Turcia un „super-propagator de minciuni antisemite”.

În cursul serii, Ankara a considerat afirmaţiile premierului israelian ca fiind „fără fundament”: acestea nu pot „face uitate masacrele sale, catastrofa umanitară din Gaza şi procedurile judiciare demarate în temeiul dreptului internaţional”, a reacţionat Burhanettin Duran, directorul de comunicare al guvernului turc.

Altă ţintă a lui Netanyahu: primarul New Yorkului, Zohran Mamdani, vechi militant al cauzei palestiniene, pe care îl acuză că susţine Hamas.

„De când aţi fost ales în acest oraş, mulţi evrei nu se mai simt în siguranţă”, i-a reproşat el.

Mamdani, care face parte din aripa stângă a Partidului Democrat, îl acuză pe prim-ministrul israelian de „genocid”.

Mai devreme în acest an, edilul declarase că intenţionează să îl aresteze pe Netanyahu în timpul summitului ONU, înainte de a admite că nu este în măsură să pună în executare un mandat de arestare al Curţii Penale Internaţionale (CPI) care îl vizează pe prim-ministru pentru crime de război şi crime împotriva umanităţii.

Joi, el i-a replicat lui Netanyahu că „nicio minciună” din partea sa „nu schimbă faptul că rămâne sub incidenţa unui mandat de arestare”.

Zeci de manifestranţi s-au adunat pe First Avenue, care se întinde de-a lungul sediului ONU din Manhattan, scandând: „Netanyahu, nu te poţi ascunde, eşti căutat pentru genocid”.

Mai multe persoane au fost reţinute, printre care şi actriţa Susan Sarandon.

Aflat în campanie electorală pentru alegerile legislative din 27 octombrie, prim-ministrul, aflat în fruntea celui mai de dreapta guvern din istoria Israelului, şi-a lansat ţara într-un război pe mai multe fronturi (Gaza, Liban, Siria şi Iran) şi a intensificat colonizarea în Cisiordania ocupată, unde violenţele coloniştilor s-au multiplicat de la atacul sângeros condus de Hamas împotriva Israelului pe 7 octombrie 2023.

Înaintea lui, preşedintele Autorităţii Palestiniene, Mahmoud Abbas, constrâns să se exprime prin video după ce a fost privat de viză de către Statele Unite, declarase că politicile israeliene nu se mai limitează la a compromite soluţia celor două state, ci ameninţă de acum „însăşi viaţa şi existenţa” poporului său.

Liderul palestinian a criticat, de asemenea, decizia Statelor Unite de a-i interzice, la fel ca anul trecut, să se deplaseze pe teritoriul american, denunţând „măsuri punitive fără fundament legal”.

Discursul lui Netanyahu intervine în contextul în care mai mulţi lideri străini, printre care şi preşedintele francez Emmanuel Macron, au profitat de tribuna ONU din această săptămână pentru a denunţa politica guvernului israelian.

Liderul israelian a respins aceste critici şi a minimizat situaţia din Cisiordania.

„Ceea ce relatează presa este despre o mână de tineri delincvenţi”, a spus el, adăugând că sunt aproximativ 150 „care aruncă cu pietre şi dezrădăcinează măslini”.

Conform unui bilanţ al AFP, bazat pe datele Ministerului palestinian al Sănătăţii, armata şi coloniştii au ucis, începând cu 7 octombrie 2023, peste 1.100 de palestinieni, combatanţi şi civili, în Cisiordania.

Potrivit cifrelor israeliene, în aceeaşi perioadă şi în aceeaşi regiune, aproape 50 de israelieni - civili şi membri ai forţelor de securitate - au fost ucişi în atacuri palestiniene sau în timpul operaţiunilor militare israeliene.

Editor : B.E.

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