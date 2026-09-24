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Zeci de oameni au plecat din sală în timpul discursului lui Netanyahu la Adunarea Generală a ONU

Data actualizării: Data publicării:
NYC: 2026 Opening of the UN General Assembly, New York, New York, USA - 24 Sep 2026
Foto: Profimedia
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Zeci de persoane, membri ai diferitelor delegaţii reprezentate la Adunarea Generală a ONU, au ieşit joi din sală în semn de protest în timpul discursului premierului israelian Benjamin Netanyahu.

„Dacă încă mai sunt laşi în această sală care nu au plecat, să o facă acum", a declarat el în timp ce lua cuvântul.

Sala, destul de puţin populată în cursul dimineţii, se umpluse treptat înainte de discursul prim-ministrului israelian, potrivit Agerpres.

Delegaţia palestiniană a cerut celorlalte misiuni să se alăture acestui protest, într-un mesaj transmis acestora şi văzut de AFP.

În discursul său, prim-ministrul israelian a atacat ţările care critică politica de colonizare a Israelului, între care Franţa şi Regatul Unit, spunând că ele însele sunt foste puteri colonizatoare.

„Ei acuză Israelul, micuţul Israel, de colonialism - ce colonialism?", a exclamat Benjamin Netanyahu la Adunarea Generală a ONU.

„Printre ei se numără şi oameni din Marea Britanie şi Franţa. Dumnezeule, ei sunt cei care au inventat termenul", a spus el.

„Coloniile lor acoperă întreaga planetă", a adăugat premierul israelian.

El a mai afirmat că „ar trebui să le fie ruşine" celor care acuză Israelul de genocid, inclusiv primarul New Yorkului, Zohran Mamdani, conform Reuters.

Netahyanu i-a mai transmis lui Mamdani că „nu îl poate face să tacă".

În acelaşi timp, el l-a numit "tiran" pe preşedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan. "Şi acum, cea mai recentă ţară care a devenit o mare sursă de propagare de minciuni antisemite este Turcia", a declarat liderul israelian.

Totodată, prim-ministrul israelian s-a referit la coloniştii extremişti drept "tineri delincvenţi", acuzând presa internaţională că le acordă o atenţie disproporţionată.

„Subiectul despre care relatează presa este o mână de tineri delincvenţi", a declarat Netanyahu, adăugând că există aproximativ 150 dintre ei "care aruncă cu pietre şi dezrădăcinează măslini".

Editor : M.B.

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