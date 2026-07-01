Bilanţul celui mai sângeros război civil din Asia de Sud-Est a depăşit 100.000 de morţi

Peste 100.00 de persoane au fost ucise - în toate taberele - de la începutul Războiului Civil din Myanmar, izbucnit în urma unei lovituri de stat, în 2021, anunţă miercuri o organizaţie specializată în urmărirea conflictelor armate, relatează AFP.

Potrivit unui ultim bilanţ al organizaţiai nonguvernamentale (ONG) americane Armed Conflict Location and Event Data (ACLED), care înregistrează incidentele raporttate de presă, confrunătrile armate s-ai soldat în total cu 100.114 morţi.

Nu există un bilanţ oficial, iar estimările variază puternic.

Însă unii analişti consideră acest conflict drept cel mai sângeros conflict care se desfăşoară în prezent în Asia de Sud-Est, după răstunarea de la putere a Guvernului ales al lui Aung San Suu Kyi, o laureată a Premiului Nobel pentru Pace.

Manifestaţii împotriva puciului au fost reprimate de către forţe de securitate, însă activişti în favoarea democraţiei au plecat din oraşe pentru a lupta împotriva juntei, alături de mişcări armate ale unor minorităţi etnice ostile de mult timp puteriii centrale.

Editor : Liviu Cojan