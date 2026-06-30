„Moartea este peste tot”: Abandonați de Occident, rebelii din Myanmar pierd teren în fața juntei militare susținute de Rusia și China

În inima Myanmarului, acolo unde are loc un război civil sângeros, grupările rebele sunt copleșite tot mai mult de armată, care dispune de mai mulți soldați și de un arsenal mai puternic. În timp ce comunitatea internațională este preocupată de conflictele din Iran, Ucraina, Liban și de alte crize globale, națiunea de 55 de milioane de oameni din sud-estul Asiei se prăbușește încet, dar sigur și pare că a fost uitată complet de restul lumii.

De pe vârful unui deal în Myanmar, un comandant din tabăra rebelilor îi monitoriza pe soldații inamici aflați pe un alt deal din apropiere.

Grupul lui Lone Lone a fost nevoit să se ferească de drone, avioane militare, elicoptere de atac și chiar și parapantiști înarmați cu bombe. Luptătorii lui au trecut prin sate bombardate sau incendiate de armata birmană (Tatmadaw).

„Mi-aș fi dorit să puteți veni în Myanmar când nu sunt bombe. Îmi iubesc țara”, le-a spus Lone Lone reporterilor New York Times care au vizitat forțele rebele ce luptă în Anyar, o regiune din centrul Myanmarului care nu a mai fost vizitată de jurnaliști străini de când junta militară a preluat conducerea țării, în 2021.

Anyar, regiunea aridă din centrul Myanmarului, este una dintre cele mai puternice fortărețe ale rebelilor ce luptă contra armatei. Foto: Profimedia Images

După lovitura de stat de acum cinci ani, forțele rebele s-au răzvrătit împotriva juntei și au pus stăpânire pe jumătate din teritoriul țării. Unele grupări spun că luptă pentru ca Myanmar să devină o democrație federală cu mai multe drepturi pentru fiecare regiune în parte.

Rebelii au lucrat cu membrii guvernului aflat în exil pentru a înființa școli și spitale în mai multe teritorii împrăștiate în diverse regiuni din țară, numite colectiv „Myanmarul Liber”.

Ei sperau ca aceste zone eliberate să se extindă și să se unească până când armata, care a dominat sfera politică a țării încă din 1962, când a avut loc prima lovitură de stat, va fi forțată să cedeze de tot puterea.

Myanmar a fost țara cea mai grav afectată de conflict anul trecut

Anyar, regiunea aridă din centrul Myanmarului, este una dintre cele mai puternice fortărețe ale rebelilor ce luptă contra armatei. În timp ce în alte zone de graniță rebelii se pot aproviziona din țările vecine, în Anyar aceștia sunt complet înconjurați de teritorii controlate de armată.

La cinci ani de la izbucnirea războiului civil, departe de orice grupuri internaționale care le-ar putea oferi ajutor, zonele din inima Myanmarului par că au fost devastate de apocalipsă.

Din cerul de deasupra satelor prăfuite și de pe terenurile agricole arate cu plugul tras de boi înfometați, armata birmană ucide în mod haotic pe oricine îi stă în cale. Anyar suferă de pe urma lipsei de arme, luptători și speranța că lucrurile se vor îmbunătăți în viitorul apropiat.

Organizațiile care luptă pentru drepturile omului au spus că numărul victimelor din rândul civililor a atins un nou record în luna martie a acestui an. În ultimii cinci ani, peste 90.000 de civili și combatanți au fost uciși și 3,7 milioane de oameni au fost strămutați, potrivit ONU.

În afară de Rusia, Myanmarul este susținut și de țările vecine China, India și Thailanda, care să prevină răspândirea instabilității și a haosului dincolo de granițele țării. Foto: Profimedia Images

În afară de teritoriile palestiniene, Myanmar a fost țara cea mai grav afectată de conflict anul trecut, chiar dacă alte conflicte au produs un număr mai mare de victime, potrivit organizației ACLED.

Doar în luna martie, în jur de 240 de bombardamente aeriene au ucis peste 400 de oameni în Myanmar, mulți dintre ei în Anyar. Cât timp reporterii NYT s-au aflat în această regiune, ei au putut confirma uciderea a cel puțin nouă civili. Aceste atacuri letale zilnice trec aproape complet neobservate de lumea exterioară.

Mulți localnici din Anyar nu au aproape niciun contact cu alte persoane din afara regiunii din cauza măsurilor luate de armată, care i-a lăsat pe locuitorii regiunii fără semnal telefonic și fără internet.

Armata din Myanmar cumpără arme din Rusia și China

Aproape 200 de case din satul în care trăiește San Nyaung în Anyar au fost distruse de flăcări. Apoi, bombele au început să cadă din cer. Trei oameni au fost uciși în explozii, inclusiv un călugăr budist.

Armata a lăsat încă o surpriză în urma sa: mine terestre plasate în apropierea caselor și templelor budiste cu care se asigură că va fi carnagiu după plecarea soldaților.

„Moartea este peste tot”, a spus Daw Wah Wah, proprietara unui restaurant de tăiței dintr-un sat din Anyar. „Știu despre Ucraina, Gaza. Îmi pare foarte rău pentru ei. Împărtășim aceeași tristețe”, a spus și San Nyaung.

Rebelii s-au retras din mai multe zone din Myanmar, după ce au fost atacați de armata controlată de junta militară. Captură foto: X

Armata birmană cumpără arme din Rusia și China, în timp ce rebelii și-au pierdut de mult speranța că Occidentul le va finanța lupta, așa cum o fac în Ucraina.

„Ducem lipsă de gloanțe”, a spus comandantul rebel Lone Lone. „Mă simt deprimat în legătură cu revoluția noastră pentru că nu avem sprijinul Statelor Unite și Europei, cu toate că luptăm pentru o democrație federală.”

„Dacă nu voi putea câștiga revoluția, voi deveni călugăr”

Generalii din Myanmar primesc ajutor, în primul rând, din partea țărilor vecine: China, India și Thailanda. Aceste țări sunt interesate să prevină răspândirea instabilității și a haosului dincolo de granițele țării.

Sprijinul occidental pentru Myanmar s-a evaporat odată cu lovitura de stat din 2021, iar generalii se bazează pe proiecte precum o mină de cupru din centrul Myanmarului, operată de o filială a producătorului chinez de arme Norinco, pentru a face în continuare bani.

Pentru a proteja aceste obiective extrem de valoroase, armata birmană lansat raiduri asupra satelor din apropiere, jefuind și dând foc la case și bombardând adăposturi pentru refugiați.

„Dacă nu voi putea câștiga revoluția, voi deveni călugăr”, a spus Lone Lone, al cărui batalion a pierdut între timp jumătate din luptătorii pe care îi avea sub comandă, după ce au fost forțați să se retragă dintr-o localitate strategică pe care o cuceriseră în 2024.

„Încerc să meditez mereu, dar uneori în această lume, este prea dificil”, a mai spus Lone Lone.

Editor : Raul Nețoiu