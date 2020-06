Bilețelul în care loialul Mike Pompeo scria ce crede cu adevărat despre Trump. Dezvăluiri explozive în cartea fostului consilier Bolton

Secretarul de stat american Mike Pompeo, care afişează o loialitate mai presus de orice îndoială faţă de preşedintele Donald Trump, s-a exprimat nu doar o dată critic pe la spate, mergând până acolo încât l-a acuzat pe acesta că nu spune "decât tâmpenii", scrie fostul consilier prezidenţial John Bolton în cartea sa, conform unor fragmente apărute în presa din Statele Unite, informează AFP, citată de Agerpres.

Un episod sugestiv, menţionat în cartea explozivă "The Room Where It Happened, A White House Memoir" prevăzută să apară pe piaţă pe 23 iunie, a avut loc în cadrul primului summit al liderului american cu cel nord-coreean Kim Jong Un, care a avut loc la Singapore, în 2018.

Într-un moment din această întâlnire istorică, Mike Pompeo i-a dat un bileţel lui John Bolton, pe atunci consilier de securitate naţională al preşedintelui Donald Trump, în care îl ironiza pe miliardarul republican: "Nu spune decât tâmpenii", conform unui fragment din carte apărut în ziarul New York Times.

Peste o lună, conform amintirilor consilierului concediat în decembrie anul trecut, şeful diplomaţiei americane critica strategia apropierii SUA de Coreea de Nord, pe care în public o apăra constant, apreciind că aceasta nu are "nicio şansă de reuşită".

Şi chiar înaintea summit-ului din Singapore, după ce a ascultat o conversaţie telefonică între preşedintele Donald Trump şi omologul său sud-coreean, Mike Pompeo a spus autorului cărţii că "aproape a avut un atac de cord" din cauza afirmaţiilor preşedintelui american.

Bolton mai scrie că el, Mike Pompeo şi ministrul apărării Mark Esper au încercat de vreo opt sau zece ori să îl convingă pe Donald Trump să aprobe un ajutor crucial pentru Ucraina, pe care liderul de la Casa Albă l-a suspendat în aşteptarea anchetării adversarilor săi democraţi de către Kiev, un dosar care a fost în centrul unui proces de demitere câştigat în cele din urmă de preşedintele american.

Potrivit Washington Post, John Bolton asigură, de asemenea, că secretarul de stat este unul din înalţii oficiali care au luat în calcul varianta demisiei şi a avut momente în care era furios să-l vadă pe ginerele şi consilierul preşedintelui Jared Kushner cum se amestecă în bucătăria sa diplomatică.

Redactare Georgiana Marina