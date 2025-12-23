Breșă masivă de securitate la Spotify. Hackerii au piratat catalogul muzical

Serviciul de streaming muzical Spotify a anunţat luni că a dezactivat conturile unui grup de hackeri care afirmau că au „salvat” milioane de fişiere muzicale şi de metadate ale acestei platforme online, potrivit swissinfo.ch. O acțiune pe care experții o numesc o încălcare fără precedent a protecțiilor de gestionare a drepturilor digitale.

Grupul Anna's Archives a declarat pe un blog că a salvat 86 de milioane de titluri de pe Spotify şi metadatele asociate cu 256 milioane de titluri, un proces denumit "scraping", cu scopul de a crea "arhive de conservare" muzicale deschise.



Anna's Archives afirmă că cele 86 de milioane de titluri muzicale reprezentau peste 99,6% din ascultările pe Spotify şi că acele copii ale metadatelor reprezentau 99,9% din totalul titlurilor disponibile pe Spotify.



Această breşă de securitate, care nu are un impact direct asupra utilizatorilor platformei Spotify, înseamnă, în teorie, că oricine poate folosi aceste informaţii pentru a-şi crea propriile arhive muzicale gratuite, deşi, în practică, se poate ajunge rapid la un proces din partea deţinătorilor drepturilor de autor.



"Spotify a identificat şi a dezactivat conturile utilizatorilor rău intenţionaţi care se angajau într-un scraping ilegal", a declarat compania suedeză într-un comunicat de presă.



"Am implementat noi măsuri de securitate pentru acest tip de atacuri împotriva drepturilor de autor şi monitorizăm în mod activ activităţile suspecte", au dat asigurări reprezentanţii companiei suedeze.



"Încă din prima zi, ne-am angajat alături de comunitatea artistică împotriva pirateriei şi colaborăm activ cu partenerii noştri din industria muzicală pentru a proteja creatorii şi a le apăra drepturile", au subliniat reprezentanţii platformei Spotify.

