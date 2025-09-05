Live TV

Prima doamnă a Statelor Unite, Melania Trump.

Prima doamnă a Statelor Unite, Melania Trump, laudă progresul inteligenței artificiale, dar avertizează asupra pericolelor pe care le aduce dezvoltarea rapidă a acestei tehnologii. Ea compară gestionarea AI cu educarea unui copil și subliniază importanța unei supravegheri responsabile.

Melania Trump a declarat că inteligența artificială reprezintă deja o parte esențială a prezentului și că nu mai poate fi privită ca o temă de science-fiction.

„Roboții sunt aici. Viitorul nostru nu mai este o operă științifico-fantastică”, a afirmat prima doamnă a SUA.

În opinia sa, dezvoltarea inteligenței artificiale trebuie tratată cu responsabilitate, pentru a evita posibilele riscuri.

„Trebuie să gestionăm creșterea Inteligenței Artificiale responsabil. În timpul acestei etape, este datoria noastră să tratăm Inteligența Artificială precum tratăm proprii noștri copii, să le oferim autoritate, dar sub o îndrumare atentă”, a avertizat Melania Trump.

Ea a adăugat că se așteaptă ca acest domeniu să devină motorul principal al progresului în Statele Unite.

„Prezic că Inteligența Artificială va reprezenta categoria cu cea mai mare creștere din națiunea noastră din această administrație și nu m-ar surprinde ca aceasta să ajungă să fie recunoscută drept cel mai mare motor al progresului din istoria Statelor Unite ale Americii”, a spus prima doamnă.

Melania Trump este autoarea unei inițiative care urmărește introducerea inteligenței artificiale în școlile americane. Declarațiile sale vin la scurt timp după ce Google a anunțat că va investi, în următorii trei ani, 150 de milioane de dolari în Statele Unite pentru implementarea AI în educație.

