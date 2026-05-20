Fostul președinte Traian Băsescu a vorbit miercuri, la Digi24, despre recentele întâlniri ale lui Xi Jinping cu Donald Trump și Vladimir Putin la Beijing. În timp ce liderul de la Casa Albă nu a obținut nimic cu această vizită, consideră Băsescu, China și Rusia s-au mobilizat pentru „a ține sub control agresivitatea Statelor Unite”.

„Președintele Trump nu a obținut nicio favoare de la chinezi, n-a obținut nici angajamentul lor pentru intervenție la Iran, n-a obținut nici o relaxare a supărării Beijingului că Statele Unite aprovizionează cu arme Taiwanul. Președintele Xi nu a făcut niciun pas, nu înapoi, lateral măcar, în a arăta sprijin pentru domnul Trump, fie că vorbim de războiul din Iran, fie că vorbim de potențialul de a obține o bombă nucleară al Iranului, fie că vorbim de traficul prin Ormuz.

Iar traficul prin Ormuz nu afectează China, în momentul de față navele chineze transport țiței din Iran fără nicio restricție. Deci Trump nu a obținut nimic. În schimb, demonstrativ, la 4 zile după plecarea lui Trump, vine Putin care semnează cu președintele chinez 20 de acorduri și documente de colaborare, pentru cooperare energetică, pentru infrastructura de transport gaze și țiței, așa numitul proiect Puterea Siberiei 2. S-au convenit și semnat documente legate de inteligența artificială și de asemenea declarații comune cu privire la coordonarea politică geopolitică”, a declarat Băsescu.

El subliniază că Xi Jinping și Putin s-au unit pentru a face față Statelor Unite.

„Deci este un moment de extrem de puternică consolidare a relației China-Rusia. Este clar că de data aceasta China și Rusia pun la un loc resursele economice și de materii prime, și militare pentru a ține sub control agresivitatea Statelor Unite generată de diversele ieșiri ale președintelui Trump”, a mai spus acesta.

