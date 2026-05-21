Bogdan Ivan, replică pentru Bolojan pe proiectul SMR Doiceşti : „Nu e un cămin cultural sau un drum comunal, ci un obiectiv strategic”

Fostul ministru PSD al Energiei Bogdan Ivan a răspuns criticilor premierului interimar Ilie Bolojan referitoare la proiectuul reactoarelor modulare mici de la Doiceşti, precizând că nu este un proiect politic, ci unul strategic. „Un proiect de energie nucleară nu e un drum comunal sau un cămin cultural. Este una dintre cele mai sofisticate tehnologii din toate timpurile”, îi transmite el lui Bolojan.

„Avem un singur domeniu clar şi palpabil care leagă România de SUA în energie: Proiectul Cernavodă şi cel SMR de la Doiceşti. Restul au fost, pe rând, nimicite. Premierul demis vrea să blocheze şi acest singur cap de pod pe care da, puteam construi împreună. Un proiect de energie nucleară nu e un drum comunal sau un cămin cultural. Este una dintre cele mai sofisticate tehnologii din toate timpurile”, scrie Ivan pe Facebook.

El argumentează că proiectul SMR de la Doiceşti nu este un proiect politic, ci este unul strategic.

„Poate una dintre puţinele teme pe care administraţiile republicane şi democrate din SUA s-au înţeles a rămas energia nucleară şi în special tehnologia inovativă SMR”, spune Ivan.

De asemenea, afirmă că, în România, proiectul a fost şi este susţinut de liberali şi social-democraţi deopotrivă.

„Din 2020 şi până azi. Energia chiar nu ar trebui să aibă culoare politică!”, explică fostul ministru al Energiei, apreciind că a reduce acest important proiect- ca inovaţie şi tehnologie - la „câteva hârtii” arată superficialitate.

Bogdan Ivan subliniază că în proiect au fost şi sunt implicate companii cu prezenţă globală.

El explică şi de ce proiectele nucleare costă mult: „Pentru că vorbim de norme de siguranţă unice în lume, dar şi despre energie care este livrată la un factor de capacitate de peste 95%, constant”.

Ivan mai afirmă şi că proiectul SMR de la Doiceşti a fost auditat, inclusiv de către Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică prin misiuni succesive care au validat şi amplasamentul şi tehnologia

„Indiferent de numele companiei care implementează acest proiect, el poziţionează România ca prima ţară din Europa care produce energie cu acest tip de tehnologie. România poate aştepta din nou sau poate lua leadership-ul în producţia de energie nucleară. Când ceva poate funcţiona bine şi face diferenţa, e o greşeală să îl blochezi. Mai ales când ai premise. În momentul acesta cred că este cu atât mai important ca partenerii noştri din SUA să ştie că suntem oameni serioşi şi că rămânem angajaţi în continuare acestui proiect, a cărui valoare va fi de minim 5 miliarde de dolari, mai ales că tot ei asigură cele mai importante surse de finanţare pentru proiect. Practic, deşi nu este un proiect pe care îl plătesc românii, a intrat pe lista de tăieri a premierului interimar. Mă întreb de ce?”, conchide fostul ministru social-democrat al Energiei.

Poziția lui Bolojan

Premierul interimar Ilie Bolojan este de părere că responsabilă pentru eşecul proiectului care viza realizarea mini-reactoarelor nucleare de la Doiceşti este conducerea Nuclearelectrica, pentru că nu s-a asigurat că investiţiile făcute au un rezultat viabil. El arată că sute de milioane de euro au fost investiţi pentru un teren, realizarea unor documente, pentru ca, în final, să se constate că investiţia necesară punerii în practică a proiectului este una uriaşă, iar preţul la care energia nucleară ar fi fost produsă este mai mare decât cel din piaţă. „Mie mi s-a părut responsabil că, dacă îţi respecţi partenerii, să-i informezi. Aşa cum am făcut eu cu Ambasada Statelor Unite. Acest proiect are nişte probleme, ar fi bine să-l analizăm cât se poate de atent”, adaugă Bolojan.

Editor : Sebastian Eduard