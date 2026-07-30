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Șeful FIFA ar putea afla curând prețul prieteniei cu Donald Trump. „Este scenariul unei furtuni perfecte”

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Gianni Infantino, Donald Trump
Gianni Infantino, președintele FIFA, riscă să plătească politic pentru apropierea sa de Donald Trump, pe fondul anchetelor democraților din Congresul SUA. Foto: Profimedia
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Din articol
„Este scenariul unei furtuni perfecte” Cum s-au cunoscut cei doi Scandalul momentului UEFA: Reacție nagativă „Cel mai bun spectacol din lume”. Cu ce preț Anchetarea relației FIFA – Trump

Statutul de birocrat internațional preferat al lui Trump are un preț. Președintele FIFA, Gianni Infantino, a cultivat una dintre cele mai strânse relații cu Casa Albă dintre toți liderii mondiali. O schimbare a majorității în Camera Reprezentanților SUA în favoarea democraților l-ar putea face să plătească pentru asta.

Și viitorul politic al lui Gianni Infantino ar putea depinde de rezultatul alegerilor intermediare din SUA, scrie POLITICO.

De ani de zile, președintele FIFA a cultivat o strânsă relație cu Trump, iar acest lucru a contribuit la transformarea Cupei Mondiale din această vară într-un succes logistic și financiar pentru forul de conducere al fotbalului.

Însă, dacă controlul asupra Congresului se va schimba în această toamnă, aceleași legături ar putea deveni o povară politică pentru Infantino, în contextul în care acesta urmărește să fie reales la conducerea organizației non-profit cu sediul în Elveția, pe care o conduce de un deceniu.

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Liderul democraților din Comisia Judiciară a Camerei Reprezentanților a declarat că intenționează să folosească majoritatea deținută de partidul său pentru a investiga mașinațiunile politice ale FIFA la Washington, precum și politicile de stabilire a prețurilor biletelor, pe care criticii le-au calificat drept opace și abuzive. Într-o scrisoare trimisă săptămâna aceasta, deputatul Jamie Raskin, liderul democraților din comisie, a solicitat informații, printre care o listă a cadourilor oferite lui Trump, corespondența referitoare la chestiuni legate de Departamentul Justiției, precum și registrele de vizitatori ale sediului FIFA din Miami și ale biroului din Trump Tower.

Raskin și colegii săi democrați ar obține puterea de a solicita aceste documente — și, eventual, de a-l obliga pe Infantino să depună mărturie — dacă vor câștiga majoritatea în Camera Reprezentanților. FIFA va fi probabil doar una dintre numeroasele ținte ale democraților care anchetează aliații lui Trump care și-au construit carierele politice și averile în afaceri pe durata mandatelor sale.

„Este scenariul unei furtuni perfecte”

În cazul lui Infantino, momentul alegerilor din 3 noiembrie este deosebit de nepotrivit. Acestea au loc cu două săptămâni înainte ca potențialii adversari ai lui Infantino să fie nevoiți să-și declare candidaturile pentru alegerile prezidențiale care vor fi decise în martie anul viitor prin votul celor 211 de țări membre ale FIFA.

„Scenariul «furtunii perfecte» în lumea FIFA”, a declarat o persoană implicată la cele mai înalte niveluri ale fotbalului mondial, căreia i s-a acordat anonimatul pentru a discuta despre chestiuni politice interne sensibile. „Cred că vor găsi un candidat care să concureze împotriva lui, mai ales dacă alegerile de la jumătatea mandatului vor schimba controlul și dacă lucrurile vor începe să iasă la iveală. Dar trebuie să se întâmple multe în următoarele patru-cinci luni.”

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Oponenții interni care critică eforturile lui Infantino de a intra în grațiile liderilor politici, în special din Statele Unite și Orientul Mijlociu, au avut marți un nou motiv de îngrijorare. Ziarul „The Times” din Londra a relatat că Infantino urmărește un plan de vânzare a unor participații la competițiile Cupei Mondiale organizate de FIFA, împreună cu un fond de investiții condus de Joshua Kushner, cumnatul fiicei lui Trump, Ivanka, care intenționează să atragă fonduri suverane pentru a contribui la acest proiect.

„FIFA, întreprinderea coruptă preferată a lui Donald Trump în lumea sportului, intră acum direct în afaceri cu familia Trump!”, a declarat Raskin într-o declarație pentru POLITICO. „Se pare că falsul Premiu pentru Pace și contractul uriaș de închiriere cu Trump Tower nu au fost suficiente — acum Infantino realizează o triplă lovitură prin urmărirea unei tranzacții de mai multe miliarde de dolari cu fratele lui Jared Kushner pentru a vinde participații la Cupa Mondială către investitori privați.” FIFA și Casa Albă nu au răspuns imediat la solicitările de comentarii.

Cum s-au cunoscut cei doi

Infantino l-a întâlnit pentru prima dată pe Trump în urmă cu aproape un deceniu, când ginerele președintelui proaspăt ales, Jared Kushner, a obținut sprijinul Casei Albe pentru candidatura comună a Statelor Unite, Mexicului și Canadei de a găzdui Cupa Mondială. Ulterior, Infantino a început să apară regulat alături de Trump, în timp ce FIFA a închiriat spații de birouri în Trump Tower și i-a acordat lui Trump primul „premiu pentru pace” al FIFA.

În timpul Cupei Mondiale, relația dintre Infantino și Trump a început să influențeze fiecare aspect al jocului. Când Trump i-a cerut lui Infantino să revizuiască suspendarea pentru cartonaș roșu aplicată golgheterului echipei SUA, Infantino a ascultat plângerile lui Trump, iar FIFA a anulat ulterior suspendarea de un meci. În timpul finalei, Trump a ignorat chiar și șefii de guvern nord-americani care stăteau lângă el, acordându-i lui Infantino o atenție deosebită.

Acum, Infantino este pe cale să-și aprofundeze și legăturile financiare cu familia Trump. Propunerea de a vinde acțiuni din Cupa Mondială s-ar baza în mare măsură pe Thrive Capital, firma de capital de risc fondată de Joshua Kushner, fratele ginerelui lui Trump, Jared Kushner.

Scandalul momentului

Marți, FIFA a anunțat că dorește să-și separe operațiunile comerciale de organismul de conducere — un model inspirat parțial de Formula 1. Thrive Eternal, vehiculul de investiții pe termen lung al firmei, a acceptat să susțină eforturile FIFA de a găsi investitori, proces care se preconizează că va fi coordonat de JP Morgan.

„Următoarea noastră etapă de creștere are nevoie de o structură special concepută pentru aceasta, una în care latura comercială a fotbalului să funcționeze ca o afacere concentrată și dedicată, cu valoarea sa împărtășită mai mult și mai bine în întreaga lume”, a declarat Infantino într-un comunicat.

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Kushner investește prin intermediul companiei Thrive Eternal, care mizează pe faptul că evenimentele sportive live vor deveni și mai atractive într-o lume condusă de inteligența artificială. Compania intenționează să-și valorifice propria investiție prin atragerea unor investitori instituționali pe termen lung din întreaga lume, potrivit unei persoane care cunoaște direct strategia firmei, bazându-se în principal pe fonduri suverane de investiții.

Deja, firma de investiții a lui Jared Kushner, Affinity Partners, a atras atenția Congresului pentru că a strâns miliarde de dolari de la fonduri suverane străine — inclusiv cele controlate de Arabia Saudită, Emiratele Arabe Unite și Qatar — în timp ce el conduce negocierile diplomatice ale SUA cu aceste guverne. Frații Kushner conduc afaceri separate.

UEFA: Reacție nagativă

Propunerea de investiție a stârnit o reacție negativă în lumea fotbalului mondial. UEFA, forul de conducere al fotbalului european, a emis cea mai dură mustrare publică de până acum la adresa conducerii lui Infantino, încurajând alte confederații și federații naționale să se pronunțe împotriva lui Infantino.

„Aceasta depășește o limită pe care instituțiile de conducere ale fotbalului nu ar trebui să o depășească niciodată”, a declarat UEFA într-un comunicat. „UEFA tratează acest lucru cu maximă seriozitate. La fel ar trebui să procedeze fiecare asociație națională de fotbal. La fel ar trebui să procedeze toate părțile interesate: ligile, cluburile, jucătorii, suporterii, guvernele și toți cei cărora le pasă de viitorul acestui sport. „Sufletul și conducerea fotbalului nu sunt bunuri care pot fi tranzacționate — mai ales în condițiile unei transparențe zero cu privire la cine obține beneficii financiare. Niciunul dintre noi nu este proprietarul fotbalului. Nu este dreptul FIFA să-l vândă.”

Infantino a petrecut aproape un deceniu consolidând sprijinul în rândul celor 211 de federații membre ale FIFA prin extinderea fondurilor de dezvoltare și distribuirea unor sume financiare mai mari.

Conform celor mai recente planuri relatate de The Times, fiecare federație ar urma să primească o participație în cadrul structurii de investiții propuse, cu o valoare potențială de aproximativ 20 de milioane de dolari, creând astfel un alt stimulent financiar pentru ca membrii să susțină planul.

Convingerea lui Joshua Kushner că proprietățile sportive globale sunt active durabile într-o economie din ce în ce mai condusă de inteligența artificială a contribuit la conturarea discuțiilor cu Infantino, pe care Kushner îl cunoaște de ani de zile, potrivit unei persoane familiarizate cu viziunea firmei.

Propunerea ar consolida drepturile media, sponsorizările, vânzarea biletelor, serviciile de ospitalitate, acordarea de licențe și alte operațiuni comerciale ale FIFA într-o nouă filială, FIFA Forward Enterprise, lăsând în același timp intactă structura de conducere non-profit a FIFA. FIFA intenționează să numească un lider interimar pentru FIFA Forward Enterprise, care va fi condusă de un consiliu de administrație. Infantino a înregistrat un mesaj video în care prezintă propunerea și argumentează în favoarea noii structuri comerciale, mesaj care va fi trimis celor 211 de asociații naționale membre care vor vota asupra propunerii. Dacă planul ar fi aprobat, participarea la FIFA Forward Enterprise ar fi voluntară, fiecare federație care alege să se alăture urmând să primească o participație de 20 de milioane de dolari în noua filială.

„Cel mai bun spectacol din lume”. Cu ce preț

În weekend, Infantino a publicat pe Instagram o postare neobișnuit de combativă, formată din 15 diapozitive, în care îi acuza pe critici că „răspândesc ură și zvonuri false”, în timp ce FIFA „oferă cel mai bun spectacol din lume” — o schimbare izbitoare pentru un președinte ale cărui conturi de pe rețelele sociale prezintă de obicei imagini festive alături de lideri mondiali, vedete ale fotbalului și ceremonii de înmânare a trofeelor.

Infantino s-a confruntat deja cu opoziția parlamentarilor europeni, care au susținut că a încălcat propriile reguli de neutralitate politică ale federației de fotbal prin relația sa cu Trump.

„Cupa Mondială aparține federațiilor, suporterilor, sportivilor și comunităților care consideră fotbalul un patrimoniu social și cultural — nu fondurilor de investiții”, a declarat Carolina Morace, o fostă vedetă a fotbalului italian care ocupă în prezent funcția de deputată în Parlamentul European. „Sportul nu poate fi guvernat de logica piețelor financiare. Meritul, nu afacerile, trebuie să stea la baza sportului.”

Interesul politicienilor americani față de funcționarea internă a FIFA a fost rar. În 2015, Comisia pentru Comerț a Senatului a organizat o audiere „pentru examinarea guvernanței și integrității fotbalului internațional” după ce mai mulți oficiali ai FIFA, inclusiv predecesorul lui Infantino la președinție, au fost puși sub acuzare de Departamentul de Justiție al SUA pentru corupție.Niciun reprezentant al FIFA nu a depus mărturie în cadrul audierii, care a stârnit interesul membrilor comisiei din ambele partide.

În perioada premergătoare Cupei Mondiale din acest an, atitudinile politice față de forul sportiv s-au polarizat pe linii partizane, democrații criticând reticența conducerii FIFA de a se opune politicilor administrației Trump care ar putea afecta turneul. Cei mai proeminenți democrați și-au temperat criticile pe durata Cupei Mondiale, dar unii dintre ei au reluat criticile după încheierea acesteia, pe 19 iulie.

Anchetarea relației FIFA – Trump

Democrații din Comisia Judiciară a Camerei Reprezentanților au lansat de atunci o anchetă privind relația FIFA cu Trump și politica sa de vânzare a biletelor, dar, neavând majoritatea, dispun de puține instrumente legale pentru a obține documente sau interviuri cu oficiali-cheie.

Înmânarea unei citații șefului unei federații sportive internaționale prezintă provocări practice. Citațiile Camerei Reprezentanților trebuie, în general, înmânate personal, iar șerifii federali americani nu au autoritatea de a le înmâna în străinătate. Dar acest lucru nu îl plasează neapărat pe Infantino în afara sferei de influență a Congresului.

FIFA și-a extins dramatic prezența în SUA în perspectiva unui deceniu plin de turnee internaționale majore. Organizația intenționează să-și mențină sediul central din Miami ca centru pentru America până la Cupa Mondială centenară de anul viitor, turneul de fotbal de la Jocurile Olimpice din 2028 de la Los Angeles și Cupa Mondială Feminină din 2031, oferind legiuitorilor multiple oportunități în cazul în care Infantino ar călători în Statele Unite.

Congresul s-a confruntat și în trecut cu obstacole similare. În timpul anchetei Comisiei Judiciare a Camerei Reprezentanților privind abaterile comise la locul de muncă în cadrul echipei Washington Commanders, Dan Snyder, proprietarul de atunci, a încercat inițial să evite să depună mărturie în fața Congresului, rămânând la bordul iahtului său în apele internaționale, în timp ce comisia solicita prezența sa. În cele din urmă, Snyder a depus mărturie în fața comisiei.

Editor : Sebastian Eduard

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