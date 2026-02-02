Live TV

Iranul confirmă că vrea negocieri „semnificative” cu Trump: Ne-am pierdut încrederea în SUA, dar trebuie să depășim acest moment

Data publicării:
Abbas Araghchi
Ministrul iranian de externe, Abbas Araghchi. Foto: Profimedia

Ministrul iranian de Externe, Abbas Araghchi, a subliniat importanţa construirii încrederii în negocierile cu Statele Unite, pe fondul escaladării tensiunilor între cele două ţări, relatează luni dpa, potrivit Agerpres.

„Din păcate, ne-am pierdut încrederea în SUA ca partener de negociere”, a declarat Araghchi pentru postul american de televiziune CNN.

„Trebuie să depăşim această neîncredere”, a spus Araghchi, răspunzând la întrebarea cum ar putea fi iniţiat un proces de negociere semnificativ.

Araghchi a declarat pentru CNN că „unele ţări prietene din regiune încearcă să construiască încrederea şi să pregătească terenul pentru o negociere semnificativă, iar noi lucram cu ele şi facem schimb de mesaje”. El a descris aceste discuţii ca fiind „fructuoase”.

Preşedintele american Donald Trump le-a spus jurnaliştilor în weekend că Iranul „vorbeşte cu noi, vorbeşte serios cu noi”.

Ministrul de Externe al Qatarului, Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani, s-a întâlnit sâmbătă la Teheran cu Araghchi şi cu Ali Larijani, secretarul general al Consiliului de Securitate al Iranului.

Qatarul menţine relaţii bune atât cu Teheranul, cât şi cu Washingtonul şi a mediat deja între cele două ţări în trecut.

Un război ar fi un dezastru pentru toată lumea, a continuat Araghchi.

Iranul a învăţat multe lecţii în ultimul război, a subliniat şeful diplomaţiei iraniene. El a afirmat că îşi vede acum ţara pregătită pentru un eventual război, adăugând că a fi pregătit nu înseamnă că Iranul vrea un război.

Ministrul a mai spus că drepturile persoanelor care au fost arestate în timpul celui mai recent val de proteste din Iran, în ianuarie, împotriva conducerii ţării vor fi „respectate şi garantate”.

