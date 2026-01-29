Live TV

Trupurile celor șapte cetățeni greci morți în accidentul din Timiș au fost repatriate

Data actualizării: Data publicării:
accident lugojel E70
Foto: captură video Lugoj Live Facebook / Colaj Digi24.ro

Trupurile celor șapte cetățeni greci care și-au pierdut viața în accidentul rutier de marți, de pe DN6, în apropiere de Lugojel, au fost repatriate în Grecia, joi după-amiaza, cu un avion militar.

La aeroport a fost și ambasadoarea Greciei În România, Evangelia Grammatika, sosită la Timișoara de marți seara, scrie Agerpres.

Citește și: Noi date în cazul accidentului din Timiș: șoferul avea în sânge un cocktail de droguri. Ce arată raportul toxicologic

„După o slujbă religioasă pe care a oficiat-o Mitropolitul Ioan al Banatului, pe pista Aeroportului Internațional Timișoara, în care s-a rugat pentru sufletele celor decedați, trupurile neînsuflețite ale celor șapte cetățeni greci au fost îmbarcate în aeronava militară care a decolat spre Grecia. A fost o tragedie, pe parcursul căreia noi, toate autoritățile din Timiș, am acordat întreg sprijinul logistic de care a fost nevoie pentru a facilita atât transportul victimelor, în primă fază, la Spitalul Municipiului Lugoj, apoi transferul trupurilor decedaților la Institutul de Medicină Legală Timișoara”, a declarat, pentru Agerpres, subprefectul de Timiș, Deian Popov.

„Atenție deosebită s-a acordat și pe linie medicală celor trei tineri care au supraviețuit și care au fost internați la Spitalul Județean Timișoara, doi dintre aceștia fiind repatriați, joi dimineața, cu un avion medical, în Grecia”, a continuat el.

„În Spitalul Județean a mai rămas un pacient, care a fost operat azi-noapte și rămâne aici până va putea părăsi în siguranță spitalul. Am fost tot timpul în legatură și cu doamna ambasador al Greciei”, potrivit lui Popov.

Citește și: Cazul accidentului cu 7 morți din Timiș. Doi dintre supraviețuitorii tragediei vor fi transportați în Grecia cu un avion militar

Editor : Ana Petrescu

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
accident lugojel E70
1
Șapte suporteri ai echipei PAOK Salonic au murit într-un accident pe DN6, în Timiș...
accident lugojel E70
2
Răsturnare de situație în cazul accidentului soldat cu 7 morți, din Timiș. Ce arată...
bancnote de 100 de lei
3
„Se schimbă banii în România”. Un oficial BNR anunță o modificare a bancnotelor „pentru...
Natalia Morari. Foto Facebook
4
Fosta jurnalistă Natalia Morari a primit actul care confirmă interdicția în spațiul UE...
vladimir-putin-karin-kneissl
5
Prietena lui Putin, fosta șefă a diplomației din Austria, Karin Kneissl, ar putea rămâne...
Tatăl unui supraviețuitor al accidentului din Timiș a ajuns în România și a descris într-un cuvânt condițiile din spital
Digi Sport
Tatăl unui supraviețuitor al accidentului din Timiș a ajuns în România și a descris într-un cuvânt condițiile din spital
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
avion mexican marina
Tragedie aviatică în Mexic: doi morți după prăbușirea unui avion militar aflat într-o misiune medicală
Avion de transport militar An-22.
Alertă lângă Moscova: un avion de transport militar s-a prăbuşit în timpul unui zbor de încercare. Sunt căutați supravieţuitori
avion prabusit
Momentul în care un avion militar se prăbușește în timpul unei demonstrații la Dubai Air Show. Pilotul nu a supraviețuit
avion cargo al fortelor aeriene turce
20 de militari turci au murit în accidentul de avion din Georgia. Momentul prăbușirii a fost filmat
grigore alexandru ghica
„E reparația unei file de istorie”. Rămășițele ultimului domnitor al Moldovei, Grigore Alexandru Ghica, vor fi repatriate din Franța
Recomandările redacţiei
hnshjns
Adriana Georgescu și falsul general SIE au fost arestați preventiv...
accidentul din timis
Noi date în cazul accidentului din Timiș: șoferul avea în sânge un...
Flags of iran and United States of america against the background of a fiery explosion. The concept of enmity and war between countries. Tense politic
Şeful armatei iraniene amenință cu o „ripostă zdrobitoare” în cazul...
ana maria barbosu
Ana Maria Bărbosu a rămas fără medalia olimpică. Cazul a fost trimis...
Ultimele știri
Ce a obținut Keir Starmer de la Xi Jinping după întâlnirea de la Beijing
Rezultate LOTO - Joi, 29 ianuarie 2026. Numerele extrase și premiile puse în joc de Loteria Română
Un băiețel de numai doi ani și câteva luni a intrat în Cartea Recordurilor pentru aptitudinile sale excepționale la snooker
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Bruce Willis nu are habar că suferă de demență. Soția lui e “cu adevărat recunoscătoare că nu știe”: “Ne-am...
Cancan
Ce salariu are un inspector ANAF. Suma pe care o primește lunar
Fanatik.ro
Doctorul Cristian Andrei a făcut un milion de lei în șase ani, cu institutul unde și-ar fi agresat pacientele...
editiadedimineata.ro
Cum arată „cea mai de succes campanie de dezinformare a Rusiei”
Fanatik.ro
Gigi Becali a anunțat transferul lui Denis Alibec în SuperLiga: „Îl las gratis dacă se înțeleg”. Exclusiv
Adevărul
Cine sunt tinerii fani PAOK care au murit în accidentul din Timiș. Nu au ratat niciun meci în deplasare al...
Playtech
Părinţii lui Mario Berinde, răzbunare neaşteptată pe cei trei tineri care le-au ucis fără milă copilul...
Digi FM
Un câștigător de loterie în vârstă de 80 de ani a construit un imperiu al drogurilor de sute de milioane de...
Digi Sport
S-a făcut transferul lui Denis Alibec de la FCSB!
Pro FM
Cine e în spatele Lolitei Cercel, artista AI care a iscat dezbateri aprinse: "Am creat-o așa cum un scriitor...
Film Now
Sarah Jessica Parker și Matthew Broderick, apariție rară alături de cei trei copii. Gemenele cuplului s-au...
Adevarul
„Eu urmez!”. Mesaje pe TikTok pentru elevul care s-a aruncat de pe un bloc din Oradea. Părinții, alertați să...
Newsweek
La ce pensie poți spera după 30-35 ani de muncă? Unii pensionari nu iau nici 2.000 lei pensie. Care e motivul?
Digi FM
Cum arată Jennifer Grey la 65 de ani. În curând începe filmările la continuarea "Dirty Dancing"
Digi World
Un studiu despre cafea pune sub semnul întrebării recomandările de consum pentru cei cu o afecțiune cardiacă...
Digi Animal World
Momentul când un crocodil atacă violent un bivol. Imaginile cu lupta pentru supraviețuire au devenit virale
Film Now
Natalie Portman, critici dure la adresa Oscarurilor din 2026: „Regizoarele sunt ignorate. Mai avem mult de...
UTV
Sydney Sweeney a încins Instagramul cu pozele din noua campanie. Actrița a lansat brandul de lenjerie SYRN