Trupurile celor șapte cetățeni greci morți în accidentul din Timiș au fost repatriate

Trupurile celor șapte cetățeni greci care și-au pierdut viața în accidentul rutier de marți, de pe DN6, în apropiere de Lugojel, au fost repatriate în Grecia, joi după-amiaza, cu un avion militar.

La aeroport a fost și ambasadoarea Greciei În România, Evangelia Grammatika, sosită la Timișoara de marți seara, scrie Agerpres.

Citește și: Noi date în cazul accidentului din Timiș: șoferul avea în sânge un cocktail de droguri. Ce arată raportul toxicologic

„După o slujbă religioasă pe care a oficiat-o Mitropolitul Ioan al Banatului, pe pista Aeroportului Internațional Timișoara, în care s-a rugat pentru sufletele celor decedați, trupurile neînsuflețite ale celor șapte cetățeni greci au fost îmbarcate în aeronava militară care a decolat spre Grecia. A fost o tragedie, pe parcursul căreia noi, toate autoritățile din Timiș, am acordat întreg sprijinul logistic de care a fost nevoie pentru a facilita atât transportul victimelor, în primă fază, la Spitalul Municipiului Lugoj, apoi transferul trupurilor decedaților la Institutul de Medicină Legală Timișoara”, a declarat, pentru Agerpres, subprefectul de Timiș, Deian Popov.

„Atenție deosebită s-a acordat și pe linie medicală celor trei tineri care au supraviețuit și care au fost internați la Spitalul Județean Timișoara, doi dintre aceștia fiind repatriați, joi dimineața, cu un avion medical, în Grecia”, a continuat el.

„În Spitalul Județean a mai rămas un pacient, care a fost operat azi-noapte și rămâne aici până va putea părăsi în siguranță spitalul. Am fost tot timpul în legatură și cu doamna ambasador al Greciei”, potrivit lui Popov.

Citește și: Cazul accidentului cu 7 morți din Timiș. Doi dintre supraviețuitorii tragediei vor fi transportați în Grecia cu un avion militar

Editor : Ana Petrescu