Cehia va fi prima țară din UE care va testa introducerea limitei de viteză de 150 km/h pe autostradă

Cehia va deveni prima țară din Uniunea Europeană care va permite șoferilor să circule cu 150 km/h pe autostradă, o măsură care a stârnit atât entuziasm, cât și dezbateri în întreaga regiune, scrie praguemorning.cz.

De la sfârșitul lunii septembrie, șoferii vor putea testa limita mai mare de viteză pe un nou tronson al autostrăzii D3 între Tábor și České Budějovice.

Direcția Drumurilor și Autostrăzilor (ŘSD) a început deja instalarea a 42 de panouri electronice care vor regla limita în funcție de starea drumului și de condițiile meteorologice, potrivit cotidianului german Bild.

Doar în condiții ideale de trafic

Limita maximă actuală de 130 km/h va rămâne cea standard. Limita de 150 km/h se va aplica numai în condiții favorabile – vreme bună, drumuri uscate, trafic fluid și fără lucrări în desfășurare.

„Condițiile trebuie să fie absolut ideale. Nu trebuie să existe cozi, suprafețe alunecoase și vizibilitate redusă”, a declarat Jan Rýdl, purtătorul de cuvânt al ŘSD.

Sistemul va fi gestionat centralizat de Centrul Național de Informații Transporturi, care va decide când viteza mai mare poate fi activată în condiții de siguranță.

Semne de circulație variabile, furnizate de consorțiul Mobility and Intelligence și Známy Morava, sunt deja instalate. În timpul instalării, traficul pe D3 a fost restricționat la o singură bandă pe o distanță de aproximativ șapte kilometri.

Testul, care acoperă aproximativ 50 de kilometri, va costa 55 de milioane de coroane cehe. Dacă va avea succes, limita mai mare ar putea fi extinsă ulterior la alte drumuri importante, cum ar fi D1 de la Přerov la Ostrava sau D11 spre Hradec Králové.

Ce a testat Europa înainte

În timp ce Germania rămâne fără o limită de viteză pe autostrăzi la nivel național, vecinii săi au mers în direcția opusă.

Austria a testat viteza de 140 km/h între Viena și Salzburg între 2018 și 2020, dar a abandonat proiectul din cauza creșterii emisiilor de CO₂.

În Țările de Jos, guvernul a redus viteza maximă la 100 km/h în timpul zilei în 2020 din motive de mediu. Cu toate acestea, în aprilie anul acesta, autoritățile olandeze din domeniul transporturilor au revenit parțial asupra deciziei, permițând din nou viteza de 130 km/h pe anumite tronsoane, chiar și în timpul zilei.

Editor : M.C