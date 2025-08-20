Live TV

Cehia va fi prima țară din UE care va testa introducerea limitei de viteză de 150 km/h pe autostradă

Data publicării:
High speed driving. Blue car on highway. Sunset road scene
Autostradă. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia
Din articol
Doar în condiții ideale de trafic Ce a testat Europa înainte

Cehia va deveni prima țară din Uniunea Europeană care va permite șoferilor să circule cu 150 km/h pe autostradă, o măsură care a stârnit atât entuziasm, cât și dezbateri în întreaga regiune, scrie praguemorning.cz.

De la sfârșitul lunii septembrie, șoferii vor putea testa limita mai mare de viteză pe un nou tronson al autostrăzii D3 între Tábor și České Budějovice.

Direcția Drumurilor și Autostrăzilor (ŘSD) a început deja instalarea a 42 de panouri electronice care vor regla limita în funcție de starea drumului și de condițiile meteorologice, potrivit cotidianului german Bild.

Doar în condiții ideale de trafic

Limita maximă actuală de 130 km/h va rămâne cea standard. Limita de 150 km/h se va aplica numai în condiții favorabile – vreme bună, drumuri uscate, trafic fluid și fără lucrări în desfășurare.

„Condițiile trebuie să fie absolut ideale. Nu trebuie să existe cozi, suprafețe alunecoase și vizibilitate redusă”, a declarat Jan Rýdl, purtătorul de cuvânt al ŘSD.

Sistemul va fi gestionat centralizat de Centrul Național de Informații Transporturi, care va decide când viteza mai mare poate fi activată în condiții de siguranță.

Semne de circulație variabile, furnizate de consorțiul Mobility and Intelligence și Známy Morava, sunt deja instalate. În timpul instalării, traficul pe D3 a fost restricționat la o singură bandă pe o distanță de aproximativ șapte kilometri.

Testul, care acoperă aproximativ 50 de kilometri, va costa 55 de milioane de coroane cehe. Dacă va avea succes, limita mai mare ar putea fi extinsă ulterior la alte drumuri importante, cum ar fi D1 de la Přerov la Ostrava sau D11 spre Hradec Králové.

Ce a testat Europa înainte

În timp ce Germania rămâne fără o limită de viteză pe autostrăzi la nivel național, vecinii săi au mers în direcția opusă. 

Austria a testat viteza de 140 km/h între Viena și Salzburg între 2018 și 2020, dar a abandonat proiectul din cauza creșterii emisiilor de CO₂.

În Țările de Jos, guvernul a redus viteza maximă la 100 km/h în timpul zilei în 2020 din motive de mediu. Cu toate acestea, în aprilie anul acesta, autoritățile olandeze din domeniul transporturilor au revenit parțial asupra deciziei, permițând din nou viteza de 130 km/h pe anumite tronsoane, chiar și în timpul zilei.

 

 

 

Editor : M.C

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Un hoț fură telefonul din buzunarul din spate al pantalonilor
1
Un bărbat a furat un telefon dintr-un mall și, în două zile, a făcut plăți de 269.948 de...
Summit Alaska
2
„Trump a vrut să se ridice și să plece”. Solicitarea lui Putin care a stârnit revolta...
Oana Toiu, Proposed Minister of Foreign Affairs, Heard in Parliament, Bucharest, Romania - 23 Jun 2025
3
Ce salarii oferă Ministerul de Externe pentru cele 180 de posturi scoase la concurs. Oana...
profimedia-1030146551
4
Summit SUA - Ucraina - UE. Trump pregătește o trilaterală cu Zelenski și Putin. Rusia...
fulger, furtuna
5
Cod roșu de furtuni puternice, grindină și vijelii. Zonele vizate de avertizarea ANM
Imaginile au făcut rapid înconjurul lumii: Carlos Alcaraz și Emma Răducanu
Digi Sport
Imaginile au făcut rapid înconjurul lumii: Carlos Alcaraz și Emma Răducanu
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
guvernul bolojan
Guvernul Bolojan taie din privilegii: cum arată ordonanța de urgență...
profimedia-0826924054
MApN: Rusia a lansat „grupuri de drone” pentru a ataca Ucraina la...
protest studenti timisoara
„Nu faceți ce vreți din noi”. Studenții amenință cu boicotul anului...
hoți filmați în timp ce încearcă să fure mașini scumpe
Explozie a numărului de mașini furate. Ce metode și tehnologii...
Ultimele știri
VIDEO Minge de foc pe cerul Japoniei: Momentul surprins de camerele de supraveghere
Experții ruși nu cred în întâlnirea Putin-Zelenski. Cauza ar fi vremea
Casa Albă a lansat un cont oficial pe TikTok, platforma pe care Trump promitea să o interzică în 2020: „America, ne-am întors!”
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
accident a1
Accident grav pe A1: Doi oameni aflați pe autostradă au murit după ce au fost loviți de un camion
duba pe banda de urgenta
„Și uite așa o să te vadă toată lumea”. Ce a pățit șoferul unei dube, filmat din elicopter pe banda de urgență
Geschwindigkeitskontrolle Ein Personenkraftwagen fährt an einer stationären Radaranlage auf der Autobahn A7 vorbei. Hier
Amendă de până la 95.000 de euro pentru un șofer care a depășit limita de viteză pe o stradă din Elveția
ilie bolojan saligny
Șeful PSD Iași acuză guvernul de discriminare regională: Guvernul Bolojan frânează Moldova
alternativa techirghiol
Alternativa Techirghiol, autostrada care ar urma să facă legătura spre sudul litoralului, se află în impas. În ce stadiu este proiectul
Partenerii noștri
Pe Roz
Un model a renunțat la carieră pentru a trăi în deșert. Ce surpriză i-a rezervat viața: „Am o misiune pe...
Cancan
A crezut că e o eroare! Ce scria pe factura de curent a unui bărbat din Bihor, după liberalizarea prețului la...
Fanatik.ro
Raport cutremurător: tortură și tratamente inumane filmate la Spitalul de Psihiatrie Săpoca. Tăcerea...
editiadedimineata.ro
Festivalul Internațional de Poezie București va reuni aproape două sute de poeți din patru continente
Fanatik.ro
Thiam, transferat de FCSB! Gigi Becali a detonat bomba de la miezul nopții
Adevărul
Ucraina a lansat o rachetă de croazieră cu o rază de acțiune de aproape 3.000 km
Playtech
Anunţul trist al momentului despre Traian Băsescu! Era de aşteptat după ultimele informaţii despre fostul...
Digi FM
Andra și Cătălin Măruță, declarații după ce au reclamat hărțuirea unui bărbat obsedat de artistă: „Unele...
Digi Sport
”Întreaga lume vă urăște”. A pornit scandalul, după ce soțul a semnat contractul carierei
Pro FM
Rita Ora, declarație emoționantă pentru Taika Waititi, de ziua lui: „Sunt atât de mândră de tine, mă inspiri...
Film Now
De la Paris la Veneția. Lily Collins, surprinsă la filmările pentru „Emily in Paris” în cel mai romantic oraș...
Adevarul
Cât de aproape e acum pacea în Ucraina și ce are de făcut România. „Asta arată capacitatea Europei de a se...
Newsweek
Ce interese de familie îl fac pe George Simion să nu voteze tăierea pensiilor speciale?
Digi FM
Dan Negru, mesaj tranșant despre războaiele care zguduie lumea: „Trimiteți copiii elitelor pe front. Va fi...
Digi World
Ce se întâmplă în corp dacă renunți la zahăr timp de două săptămâni? Efectele sunt vizibile chiar și la...
Digi Animal World
Și-a pierdut viața după ce a cumpărat un păianjen de pe internet. Sfârșitul tragic al unui bărbat i-a șocat...
Film Now
Omul care și-a dorit să stârnească rivalitatea între Mila Kunis și Natalie Portman, la filmările pentru Black...
UTV
Andra și Cătălin Măruță, vacanță la Marbella. Cine este milionarul alături de care și-au petrecut sejurul in...